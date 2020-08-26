Экономические модели будущего и рынки на 30 триллионов долларов

Є країни, які вже думають не тільки про подолання пандемії, а й про моделі функціонування після неї.

ООН оприлюднила звіт, замовлений Об'єднаними Арабськими Еміратами, про майбутнє світової економіки після коронакризи.

Цей документ може бути корисний усім, хто думає про гроші, інвестиції, стартапи і просто хоче знати, чому через десять років secondhand буде модною фешнконцепцією, а Грета вже перемогла.

ООН нарахувала шість моделей розвитку економіки через притаманні їм системність та глобальність і перспективи росту в наступні п'ять-десять років.

Exabyte Economy – ексабайтова економіка, 8 трлн дол. Wellbeing Economy – економіка добробуту, 7 трлн дол. NetZero Economy – вуглецево-нейтральна економіка, 2,3 трлн дол. Circular Economy – економіка замкнутого циклу, 4,5 трлн дол. BioGrowth Economy – економіка біоросту, 1 трлн дол. Experience Economy – економіка вражень, 6,5 трлн дол.

Ексабайтова економіка

Це про пристрої, цифрові технології і людей.

Дві третини населення світу користуються мобільними телефонами, більше половини мають доступ до інтернету. Після пандемії дедалі більше людей (+7% на рік) працюватимуть в інтернеті. Розвиватиметься інтернет речей (IoT): до 2023 року буде близько 3,5 млрд підключень порівняно з 1 млрд у 2018 році.

Технологія 5G пришвидшить потік даних. Поступово перейдуть в онлайн навчання, персоналізована охорона здоров'я, фінанси, енергоефективність. Після пандемії цифровізація та автоматизація лише зростуть.

Очікування і потенціал ексабайтової економіки

* За прогнозами, обсяг ринку когнітивних обчислень до 2025 року становитиме 49,3 млрд дол.

* Орієнтовний економічний вплив інтернету речей оцінюється 11,1 трлн дол на рік у 2025 році. Це еквівалентно 11% світового ВВП, майже 40% якого можна отримати в країнах, що розвиваються.

* 5G – не тільки "шапочки з фольги", а й до 12,3 трлн дол до світової економічної продукції за десять років.

* Покращення здоров'я людей з хронічними захворюваннями через підключення пристроїв для дистанційного моніторингу до 2025 року можна буде оцінити 1,1 трлн дол на рік.

Економіка добробуту

Це про переосмислення підходів до свого здоров'я – фізичного і психічного.

Поведінка споживачів зміниться і це розширить світовий ринок оздоровлення: фітнес, дієти, індустрія краси, подорожі та нерухомість, освітні та організаційні практики, баланс психічного здоров'я. Тут важливі оздоровчий туризм та онлайн-тренінги за допомогою спеціальних програм.

Очікування та потенціал економіки добробуту

* Лише в США ринок самовдосконалення у 2016 році оцінювався 9,9 млрд дол, а до 2022 року він сягне 13,2 млрд дол.

* Ринок профілактичних та персоналізованих ліків у 2017 році становив 574,8 млрд дол, середньорічний темп зростання – 3,7%.

* Ринок засобів відстеження стану здоров'я та пристроїв віддаленого моніторингу до 2023 року становитиме 60 млрд дол.

* Оздоровчий туризм зростає на перетині туристичної галузі, 2,6 трлн дол, та оздоровчого ринку, 4,2 трлн дол.

Вуглецево-нейтральна економіка

Це про перемогу Грети, якщо коротко. Інновації, технології та інвестиційні моделі на ринках прискорюватимуть перехід світу до скорочень викидів CO2. Близько шостої частини світових інвестицій в енергетичні ресурси пішли на відновлювані джерела енергії у 2017 році.

Можливості і потенціал вуглецево-нейтральної економіки

* Очікується, що світовий ринок відновлюваної енергії до 2025 року перевищить 1,5 трлн дол.

* До 2025 року світовий ринок електромобілів зросте на 22,3% до 567 млрд дол.

* До 2025 року ринок літій-іонних акумуляторів становитиме 93 млрд дол, а ринок виробництва водню до 2023 року – 199 млрд дол.

* Перехід на Net Zero може створити 42 млн робочих місць у галузі відновлюваних джерел енергії до 2050 року та призведе до накопичувальних заощаджень у розмірі 62 трлн дол.

Потенціал залежить від тиску громадськості на владу і поведінки споживачів.

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Економіка замкнутого циклу

Це про свідоме споживання і продовження терміну служби товарів.

Це реакція урядів і корпорацій на зростання населення, витрат на ресурси та підвищення обізнаності громадськості про потреби майбутніх поколінь. Міста запровадять нові системи для зменшення впливу на навколишнє середовище, зменшуючи відходи, переробляючи ресурси та генеруючи енергію.

Потенціал економіки замкнутого циклу

* Світова індустрія моди могла б вивільнити 150 млрд дол чистого доходу завдяки боротьбі з відходами та заохоченню масштабного перепродажу вживаної продукції.

* 40% сталі виробляються з брухту. Прогнозується, що розмір ринку переробки металів зросте з 277 млрд дол у 2015 році до 406 млрд дол до 2025 року.

* Лише в Європі чиста вигода від застосування принципів економіки замкнутого циклу може сягати 1,8 трлн євро щорічно до 2030 року, зменшуючи вартість товарів, залишаючи споживачам більше доходу та створюючи робочі місця в галузях дизайну продукції та інженерії поводження з відходами.

* Єврокомісія планує до 2030 року інвестувати 1 трлн євро в проєкти, пов'язані з підтримкою сталого розвитку в рамках європейського "зеленого курсу".

Економіка біоросту

Це про нове сільське господарство та біоматеріали. Створення біоматеріалів, здатних розкладатися, може стати дуже корисним. Стане легше переробляти сільськогосподарські відходи на паливо в промислових масштабах.

Можуть з'явитися нові аграрні культури з високими поживними якостями і більшою стійкістю до хвороб та посухи. Це зменшить ризики, пов'язані із залежністю від монокультури, прискорить розвиток насіннєвої галузі.

Інноваційні види сільськогосподарського виробництва – гідропоніка та вертикальне землеробство – набувають все більшого поширення.

Спираючись на досвід під час пандемії COVID, країни переосмислюють політику продовольчої безпеки шляхом посилення місцевого і регіонального виробництва. Така переорієнтація прискорить запровадження нових технологій.

Можливості економіки біоросту

* До 2021 року глобальний ринок біопереробки повинен сягнути 550 млрд фунтів стерлінгів.

* Ринок замінників тваринного білка зросте з 4,63 млрд дол до 6,43 млрд дол до 2023 року.

* Світовий ринок сільськогосподарських біотехнологій повинен збільшитися з 22 млрд фунтів у 2016 році до 40 млрд фунтів до 2022 року.

* До 2022 року світовий ринок біопластиків повинен перевищити 33 млрд фунтів порівняно з 13 млрд фунтів у 2017 році.

* Сектор промислової біотехнології займає найбільшу частку на ринку термохімічного біоочищення. До 2020 року він може сягнути 447,3 млрд дол порівняно з 224,8 млрд дол у 2014 році.

Економіка вражень

Платоспроможний клієнт купує не товар, а емоцію. Теза не нова, але тепер вона буде наповнена технологічними родзинками.

Це стосується всього: від охорони здоров'я до банківських послуг. Тут також йдеться про складні програмні алгоритми та високі технології: від 3D-реальності для примірки одягу до віртуальних подорожей до віддалених місць.

Можливості економіки вражень

* Світовий ринок цифрового контенту до 2024 року досягне 237,3 млрд дол порівняно із 143 млрд дол у 2019 році.

* Світовий ринок банківських та фінансових чатбот-послуг у 2017 році оцінювався 357 млн дол і до 2024 року може сягнути 2,1 млрд дол.

* Сектор 3D-друку за два роки виросте до 28 млрд дол.

* За прогнозами, світовий ринок спортивного туризму до 2028 року становитиме 2,9 млрд дол порівняно з 1,4 млрд дол у 2018 році.

Економіка вражень – це не нова концепція, але вона розвивається. Ми бачимо, що людство хоч і рухається до свідомого споживання і піклування про довкілля, все одно хоче вражень і мандрів. Можливо, завтра саме ваш бізнес почнеться в цих напрямках глобального розвитку.