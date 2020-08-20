"Контракты на разницу" для продажи электроэнергии из ВИЭ

У перехідних положеннях нещодавно прийнятого Закону України 810-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії" йдеться про те, що Кабмін має розробити та подати до Верховної Ради України законопроєкт, який дозволить виробникам енергії з відновлювальних джерел продавати її за новим механізмом.

Зокрема, законопроект має надати право виробникам електроенергії з альтернативних джерел енергії "виходити з балансуючої групи гарантованого покупця та вільно продавати електричну енергію на ринку з можливістю отримання компенсації у вигляді різниці між встановленим "зеленим" тарифом або аукціонною ціною та ринковою ціною, що не нижче, ніж ціна на ринку "на добу наперед".

Законопроєкт потрібно розробити протягом трьох місяців з дня набрання чинності Закону.

Що це за механізм і що його впровадження дасть виробникам електроенергії з біомаси і біогазу?

Суть механізму доволі проста: виробник електроенергії з ВДЕ продає електроенергію напряму споживачу за двостороннім договором, або на ринку на добу наперед чи внутрішньодобовому ринку за ринковими цінами.

При цьому він укладає з ДП "Гарантований покупець" (Гарпок) "договір на різницю", згідно з яким отримує компенсацію, що дорівнює різниці між "зеленим" тарифом та ринковою ціною (див. рисунок).

Переваги нового механізму

По-перше, новий механізм дозволить зменшити залежність виробників електроенергії з ВДЕ від проблем з виплатами від гарантованого покупця за "зеленим" тарифом та аукціонною ціною підтримки.

Прикладом може служити ситуація, коли за березень-травень 2020 року рівень оплати від Гарпок виробникам електричної енергії з біомаси та біогазу за електроенергію становив в середньому близько 5-7 % на місяць.

Оскільки паливна/сировинна складова зазначених проєктів складає близько 60%, своєчасна оплата за вироблену електроенергію є для них критичним питанням.

По-друге, це сприятиме розвитку конкуренції на ринку електроенергії. Однією з конкурентних переваг електроенергії з ВДЕ є її внесок в боротьбу з антропогенною зміною клімату та спрямованість на сталий розвиток.

Ці аргументи стають все більш актуальними, особливо для великих компаній, що хочуть продемонструвати свою соціальну відповідальність.

Зараз, коли Гарпок є єдиним покупцем всієї електроенергії з ВДЕ та продає її всім споживачам разом з електроенергією з інших джерел, зацікавлені споживачі не мають змоги підтримати своїм вибором купівлю саме відновлюваної електроенергії.

І нарешті, впровадження цього механізму сприятиме розвитку ринку двосторонніх договорів між виробниками електроенергії з ВДЕ та споживачами, що в перспективі створить передумови для переходу до довгострокових договорів на зразок корпоративних контрактів на закупівлю е/е з ВДЕ (Corporate PPAs), як механізму підтримки, альтернативному "зеленим" тарифам та аукціонам підтримки.

Перспективність двосторонніх договорів виробників електроенергії з ВДЕ з покупцями визнає і сам директор ДП "Гарантований покупець" Костянтин Петриковець: "Якщо буде сертифікат відповідності, будуть охочі купувати таку електроенергію і вище ціни РДН навіть в 1,5-2 рази.

Ми вже спілкувалися з цього приводу з фахівцями. Є споживачі, які готові купувати цю електроенергію – це здебільшого великі закордонні компанії, які прагнуть асоціювати себе з чистою енергією".

Інтерес великих іноземних, а також і вітчизняних компаній до відновлюваної електроенергії продиктований загальним трендом на посилення корпоративної соціальної відповідальності, коли провідні компанії прагнуть продемонструвати свої зусилля для вирішення соціальних та екологічних проблем та внесок в сталий розвиток суспільства, що, зрештою, покращує їх імідж та посилює позиції в бізнесі.

Щоправда, реалізація цього механізму накладає певні додаткові вимоги на виробників з ВДЕ – при укладенні прямих договорів вони повністю відповідатимуть за можливий небаланс, тобто розбіжність між запланованим та реальним обсягами та графіком відпуску електроенергії.

Нагадаємо, що зараз виробники електроенергії з ВДЕ входять до балансуючої групи Гарпоку, що несе відповідальність за їх небаланси.

Крім того, для багатьох потенційних споживачів важливим є отримання гарантій походження, що засвідчуватимуть споживання ними саме відновлюваної електроенергії.

Прогнозуємо інтерес саме біоенергетичних проєктів до цього механізму, оскільки біоенергетичні проєкти можуть виходити з балансуючої групи Гарпоку з меншими ризиками, враховуючи стабільний характер їх генерації.

Важливе питання, яке при цьому виникає, хто і як надаватиме виробникам відновлюваної е/е "гарантії походження", які, на нашу думку, часто будуть необхідні при продажі такої е/е по прямим договорам і для повноцінного запуску цього механізму.

Питання видачі таких гарантій поки не врегульоване. З одного боку, їх видача передбачена законом України "Про альтернативні джерела енергії", і навіть існує постанова КМУ щодо порядку їх видачі, що передбачає створення і ведення відповідного реєстру.

Ці завдання зазначеною постановою покладено на Держенергоефективності.

З іншого боку, форма та зміст гарантії походження, передбаченої постановою, не відповідає вимогам щодо таких гарантій в країнах ЄС, що може вплинути на "цінність" гарантій походження української відновлюваної електроенергії.

Та й реєстр таких гарантій на даний час не створено і їх видача, відповідно, не проводиться.

Отже, запуск цього механізму потребує внесення законодавчих змін та здійснення відповідних заходів щодо:

впровадження практики прямих договорів виробників електроенергії з ВДЕ зі споживачами;

запровадження договорів на різницю між Гарпок та виробниками;

покращення нормативної бази, розробки та практичного застосування реєстру гарантій походження електроенергії та процедури їх видачі.

Співавтор Володимир Крамар, експерт Біоенергетичної асоціації України.