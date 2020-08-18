Как превратить госзакупки в аналог Rozetka

19 квітня набула чинності нова редакція закону "Про публічні закупівлі".

Нова редакція пропонує низку покращень для закупівельного процесу, однак не всі механізми працюють так, як мали б.

Тепер замовникам доводиться проводити міні-тендери або спрощені закупівлі на суми від 50 тис грн до 200 тис грн або до 1 млн грн для монополістів.

Про закупівлі від 1 копійки до 50 тис грн потрібно звітувати в системі ProZorro.

Нагадаю, раніше все, що було нижче 200 тис грн, просто звітувалося в системі, жодних тендерів, якщо того не бажав замовник.

В Україні понад 30 тис замовників регулярно закуповують товари і послуги, аби забезпечувати роботу держави. Їм зараз нелегко, але ProZorro та Мінекономіки заздалегідь подбали про них, створивши у 2019 році Prozorro Market.

Це фактично маркетплейс, де державний замовник без тендеру може купити типові товари на кшталт офісних меблів, паперу, пального, медичних масок.

Prozorro Market є альтернативою спрощеним закупівлям, коли на суму від 50 тис грн до 200 тис грн доводиться проводити міні-тендер: готувати опис товару, перевіряти документи постачальника. Тут тендерів немає, процедура максимально наближена до відомих маркетплейсів на кшталт "Розетки".

Усе так би і працювало, якби не зволікання з ухваленням постанови про Prozorro Market. Маркетплейс уже працює, але тільки на суми до 50 тис грн. А що таке 50 тис грн в масштабах облради, міськради або держпідприємства?

Закупівлі на 50-200 тис грн не працюють на Prozorro Market, тому що уряд не затвердив відповідну постанову. Її проєкт пройшов майже всі кола бюрократичного пекла, однак не вистачає фінального погодження Кабміну. 17 серпня документ лежав в урядовому секретаріаті і чекав на погодження.

Ця постанова не просто дасть зелене світло закупівлям на суми понад 50 тис грн на Prozorro Market. Вона дозволить проводити їх більш ефективно – через функціонал запиту цінових пропозицій. Як це працюватиме?

Замовник зазначає в системі товар та інформацію про його кількість і терміни постачання. Після цього всі постачальники, які продають схожий товар у Prozorro Market, можуть подати свої цінові пропозиції. Переможець – той, хто запропонує найнижчу ціну, – визначатиметься системою автоматично.

Ба більше, проєкт постанови пропонує нижчі та більш гнучкі тарифи за використання Prozorro Market для бізнесу: 3% від суми договору при вартості закупівлі до 50 тис грн, 2% – до 200 тис грн, 1% – понад 200 тис грн. Як і раніше, бізнес буде сплачувати комісію лише в разі успішного підписання договору.

Тим часом, незважаючи на обмеження, уже понад 1 тис державних замовників уклали на Prozorro Market понад 2,8 тис угод на 50 млн грн. Уже понад 1 тис постачальників продають там свої товари. Якщо інструмент запрацює повноцінно, то потенціал ринку на Prozorro Market перевищить 23 млрд грн.

Це означатиме, що український бізнес отримає додатковий доступ до продажів на суму 23 млрд грн, а державні замовники зможуть економити час та сили при купівлі багатьох товарів. Профіт у масштабах цілої економіки.

Ми в ProZorro завжди розуміли, що Prozorro Market життєво необхідний для замовників. Ми почали технічні роботи заздалегідь і вже завершили їх. Останні роботи виконують електронні майданчики, які підключені до Prozorro Market.

Завершення планується у другій половині вересня, і тоді Market зможе перейти із статусу "демо" на "повний старт". На жаль, без нормативного врегулювання ми не зможемо запустити цей сервіс на повну потужність.

Просимо Кабмін розглянути порядок на одному з найближчих засідань і врегулювати функціонування Prozorro Market. Це потрібно не тільки замовникам. Це потрібно українському бізнесу та українській економіці.