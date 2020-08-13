Новые возможности для социальных предпринимателей с востока Украины

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) почав прийом заявок на кредитування під 5% річних для соціальних підприємств з Донецької та Луганської областей в рамках проєкту "Доступні кредити для соціальних підприємств Східної України".

Конкурс став можливим завдяки підтримці американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку згідно з умовами контракту з WNISEF.

Ми робимо акцент на підтримці соціальних підприємств, оскільки впевнені, що підсилення їх комерційної складової сприятиме більш ефективному вирішенню нагальних соціальних та екологічних проблем у регіоні.

Чому саме схід

Програма соціального інвестування WNISEF завжди ставила східні області в пріоритет, розуміючи, що там ситуація більш критична, ніж в інших областях.

Це пов'язано із значною кількістю соціальних, екологічних, економічних проблем у громадах Донеччини та Луганщини, спричинених військовими діями.

Одні проблеми потрібно вирішувати терміново, на що виділяються грантові кошти і міжнародна та урядова допомога, інші слід вирішувати силами громад.

Соціальне підприємництво – універсальний і дієвий механізм поступового вирішення економічних, соціальних та екологічних проблем. Він дозволяє розвивати відповідальне підприємництва і відходити від сторонньої допомоги.

Чи доступні наші кредити

Ставка – 5% річних протягом усього терміну кредитування, розмір позики – від 270 тис грн до 1 млн грн на різні цілі, включаючи поповнення обігових коштів, фінансове забезпечення – від Програми соціального інвестування WNISEF.

Якщо порівняти з іншими програмами, які близькі за розміром ставки, то вони вимагають великої прибутковості та ліквідної застави, яка покриє можливі збитки у випадку дефолту, що не підходить соціальним підприємствам.

Хто наш потенційний позичальник

Підприємства Донецької і Луганської областей з річним доходом не більше 80 млн грн, які можна кваліфікувати як соціальні за такими основними критеріями.

* Бути зареєстрованою юридичною особою відповідно до чинного законодавства України або фізичною особою-підприємцем та здійснювати комерційну діяльність у Донецькій або Луганській областях.

* Мати чітко прописану в офіційних документах соціальну (екологічну) мету.

* Мати чітко прописаний механізм розподілу прибутку, де буде видно, скільки відсотків прибутку спрямовується на соціальну мету.

Ми пропонуємо для підприємств три опції, які дозволять кваліфікувати підприємство як соціальне.

* Працевлаштування представників вразливих груп населення. Кількість працівників, які представляють вразливі групи населення, перевищує 50% від кількості персоналу підприємства і значна частина прибутку реінвестується в розвиток підприємства з метою створення робочих місць.

* Працевлаштування представників вразливих груп населення. Кількість працівників, які представляють вразливі групи населення, становить менше 50% від загальної кількості персоналу і щонайменше 10% прибутку спрямовується на соціальну мету.

* Щонайменше 20% прибутку спрямовується на соціальну мету.

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Як будуть обирати переможців

Ми будемо обирати заявки, які демонструватимуть перспективність та актуальність бізнес-ідеї і соціальний та екологічний вплив на рівні громади. У процесі проведення конкурсу до 31 серпня 2020 року аплікантам будуть надаватися консультації, які дозволять покращити і вдосконалити заявки.

Кредитний комітет програми до 14 вересня 2020 року визначить п'ять-шість найкращих заявок і надасть їх авторам рекомендаційні листи для звернень до найближчих відділень Ощадбанку для отримання доступних кредитів.

Ощадбанк перевірить кредитні історії, платоспроможність, реєстраційні документи, винесе заявки на свій кредитний комітет і затвердить фінальні умови. Загальна сума позик, що будуть надані соціальним підприємствам двох областей, становитиме близько 100 тис дол у гривневому еквіваленті.

Як подати заявку

На нашому сайті можна ознайомитися з деталями, переконатися, що ФОП чи підприємство відповідають усім вимогам, та завантажити документи.

Ми віримо, що соціальне підприємництво є одним з ключових елементів розвитку східної України, адже цей інструмент допомагає створювати робочі місця для вразливих груп населення, куди входять і внутрішньо переміщені особи, та вирішувати низку соціальних проблем.