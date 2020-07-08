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Без государства не справимся

Без государства не справимся

С какими вызовами столкнулась авиационная отрасль из-за пандемии и на какую поддержку мы рассчитываем. (укр)
Среда, 8 июля 2020, 08:24
Евгений Хайнацкий
генеральный директор SkyUp Airlines

На початку червня авіакомпанія SkyUp Airlines разом з іншими представниками авіагалузі України звернулася до президента, прем'єр-міністра і міністра інфраструктури з листом щодо надання державної підтримки в умовах пандемії.

Для нас надзвичайно важливо, аби нас почули не лише у владі, а й у суспільстві, адже авіаперевезення стали доступнішими, і чимало людей вже не можуть уявити свого життя без польотів.

Протягом останніх п'яти-десяти років українська авіаційна галузь динамічно розвивалася, і щойно вона нарешті почала гідно конкурувати з представниками авіаційної еліти світу, як зіткнулася з безпрецедентною кризою.

Кількамісячна заборона авіасполучення паралізувала діяльність усіх учасників авіаринку: від агентств з продажу квитків до авіакомпаній, від підприємств, що забезпечують обслуговування і безпеку польотів, до аеропортів.

Ми надіслали спільного листа владі, де розказали про проблеми галузі і виклали пропозиції щодо їхнього вирішення. Зараз робота галузі поступово відновлюється. Це гарна новина, але за час карантину проблеми накопичилися, і для їх вирішення ми сподіваємося на зворотний зв'язок від держави.

Виклики

Спільний з іншими учасниками авіаринку "біль" об'єднав нас у бажанні разом діяти задля збереження галузі, адже її існування опинилося під загрозою через пандемію COVID-19.

Повна заборона пасажирських авіаперевезень призвела до зупинки операційної діяльності і відсутності оборотних коштів.

Це створило дефіцит коштів для виплати зарплати тисячам працівників, для обслуговування кредитів і платежів за договорами. Крім того, збереглися борги за послуги, отримані до карантину, сплата яких випала на теперішній час.

У SkyUp, крім фінансових зобов'язань перед працівниками, партнерами і державою, є особливий вид відповідальності, передбачений угодами лізингу. Якщо платежі не будуть внесені вчасно, повітряні судна доведеться повернути власникам. Це важка втрата, адже флот тяжко напрацьовується роками.

Кроки

Пропозиції, які ми виклали у своєму зверненні, відображають наше бачення взаємодії держави і галузі. Нам потрібно адекватно реагувати на виклики, адже ми мусимо не лише відновитися з найменшими втратами після скасування карантину, не лише вижити, а й мати ресурс для динаміки зростання.

У листі до державних органів ми просили про таке.

* Про надання безповоротної фінансової допомоги на виплату боргу із зарплати та податкових канікул на податки, що сплачуються у зв'язку з її виплатою.

* Про надання цільової безповоротної допомоги з погашення заборгованості приватних авіапідприємств перед державними організаціями.

* Про допомогу в отриманні довгострокових безвідсоткових кредитів від державних банків під гарантії держави для уникнення кризи з відсутності обігових коштів та на поточні потреби.

* Про розгляд питання щодо зняття обмежень на польоти авіакомпаній України в повітряному просторі сусідніх держав, щоб забезпечити конкурентоздатність українських авіакомпаній на важливому азіатському напрямку польотів.

* Про скасування акцизів на пальне, ПДВ на внутрішні рейси, розмитнення запчастин для повітряних суден.

Мета нашого звернення – залучити державу до підтримки авіапідприємств та сприяти глибинним змінам у галузі. Уряди багатьох країн надають авіакомпаніям багатомільйонні дотації, пропонують звільнення від податків та зборів не лише на час карантинних обмежень, а й для виходу з кризи.

Ми очікуємо, що підтримка держави допоможе нам не лише впоратися з нинішнім навантаженням, а й мати ресурс для розвитку. Для нас важливо зберегти людей, з якими ми працюємо, мати можливість активно розвивати авіасполучення, залучати нових партнерів і створювати робочі місця.

Підтримка держави потрібна нам і для розвитку внутрішнього авіасполучення, що означатиме розбудову регіональної інфраструктури, інвестування в обласні аеропорти і збільшення пасажиропотоку всередині країни.

Ми не повинні застрягти на місці. Важливо рухатися вперед і накопичувати запас міцності. Попереду осінь, на яку прогнозують другу хвилю спалаху захворюваності і повернення до обмежень. Отже, розслаблятися рано.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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