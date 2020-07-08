Без государства не справимся

На початку червня авіакомпанія SkyUp Airlines разом з іншими представниками авіагалузі України звернулася до президента, прем'єр-міністра і міністра інфраструктури з листом щодо надання державної підтримки в умовах пандемії.

Для нас надзвичайно важливо, аби нас почули не лише у владі, а й у суспільстві, адже авіаперевезення стали доступнішими, і чимало людей вже не можуть уявити свого життя без польотів.

Протягом останніх п'яти-десяти років українська авіаційна галузь динамічно розвивалася, і щойно вона нарешті почала гідно конкурувати з представниками авіаційної еліти світу, як зіткнулася з безпрецедентною кризою.

Кількамісячна заборона авіасполучення паралізувала діяльність усіх учасників авіаринку: від агентств з продажу квитків до авіакомпаній, від підприємств, що забезпечують обслуговування і безпеку польотів, до аеропортів.

Ми надіслали спільного листа владі, де розказали про проблеми галузі і виклали пропозиції щодо їхнього вирішення. Зараз робота галузі поступово відновлюється. Це гарна новина, але за час карантину проблеми накопичилися, і для їх вирішення ми сподіваємося на зворотний зв'язок від держави.

Виклики

Спільний з іншими учасниками авіаринку "біль" об'єднав нас у бажанні разом діяти задля збереження галузі, адже її існування опинилося під загрозою через пандемію COVID-19.

Повна заборона пасажирських авіаперевезень призвела до зупинки операційної діяльності і відсутності оборотних коштів.

Це створило дефіцит коштів для виплати зарплати тисячам працівників, для обслуговування кредитів і платежів за договорами. Крім того, збереглися борги за послуги, отримані до карантину, сплата яких випала на теперішній час.

У SkyUp, крім фінансових зобов'язань перед працівниками, партнерами і державою, є особливий вид відповідальності, передбачений угодами лізингу. Якщо платежі не будуть внесені вчасно, повітряні судна доведеться повернути власникам. Це важка втрата, адже флот тяжко напрацьовується роками.

Кроки

Пропозиції, які ми виклали у своєму зверненні, відображають наше бачення взаємодії держави і галузі. Нам потрібно адекватно реагувати на виклики, адже ми мусимо не лише відновитися з найменшими втратами після скасування карантину, не лише вижити, а й мати ресурс для динаміки зростання.

У листі до державних органів ми просили про таке.

* Про надання безповоротної фінансової допомоги на виплату боргу із зарплати та податкових канікул на податки, що сплачуються у зв'язку з її виплатою. * Про надання цільової безповоротної допомоги з погашення заборгованості приватних авіапідприємств перед державними організаціями. * Про допомогу в отриманні довгострокових безвідсоткових кредитів від державних банків під гарантії держави для уникнення кризи з відсутності обігових коштів та на поточні потреби. * Про розгляд питання щодо зняття обмежень на польоти авіакомпаній України в повітряному просторі сусідніх держав, щоб забезпечити конкурентоздатність українських авіакомпаній на важливому азіатському напрямку польотів. * Про скасування акцизів на пальне, ПДВ на внутрішні рейси, розмитнення запчастин для повітряних суден.

Мета нашого звернення – залучити державу до підтримки авіапідприємств та сприяти глибинним змінам у галузі. Уряди багатьох країн надають авіакомпаніям багатомільйонні дотації, пропонують звільнення від податків та зборів не лише на час карантинних обмежень, а й для виходу з кризи.

Ми очікуємо, що підтримка держави допоможе нам не лише впоратися з нинішнім навантаженням, а й мати ресурс для розвитку. Для нас важливо зберегти людей, з якими ми працюємо, мати можливість активно розвивати авіасполучення, залучати нових партнерів і створювати робочі місця.

Підтримка держави потрібна нам і для розвитку внутрішнього авіасполучення, що означатиме розбудову регіональної інфраструктури, інвестування в обласні аеропорти і збільшення пасажиропотоку всередині країни.

Ми не повинні застрягти на місці. Важливо рухатися вперед і накопичувати запас міцності. Попереду осінь, на яку прогнозують другу хвилю спалаху захворюваності і повернення до обмежень. Отже, розслаблятися рано.