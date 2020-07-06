Данные решают все

Современный динамичный мир заставляет нас ежедневно обрабатывать массу самых разнообразных данных, лишь часть из которых действительно нужна для принятия тех или иных повседневных решений.

Если на уровне индивида еще можно как-то фильтровать и упорядочить эти потоки, то для объединений людей — города, региона, государства — все гораздо сложнее.

Процесс управления настолько усложнился за последние десятилетия, что старые дедовские подходы с кипами бумаги и аккуратными скоросшивателями на полках уже давно не отвечают вызовам времени.

Перенос массивов данных в электронный формат породил в Украине целый ряд отраслевых кадастров — от земельного и градостроительного к водному и лесному.

Из них только первые два детально регламентированы законодательством и вписаны в рамки определенных стандартов.

К сожалению, все эти кадастровые системы почти не взаимодействуют между собой и в результате каждое ведомство работает автономно и не знает, что происходит в соседней с ним области.

Это порождает хаос, неразбериху, волокиту и хуже — коррупцию.

Что-то подобное было и в странах ЕС в 90-х годах прошлого века.

Но после принятия Хартии о многоцелевом кадастре они кардинально пересмотрели свой подход и начали "сшивать" разрозненные кадастры в единую многоцелевую систему.

А за последние 5 лет некоторые государства пошли еще дальше, создавая геоинформационные системы (ГИС) для геопространственного моделирования управления территорией.

Чем это отличается от традиционного кадастра? Кадастр — большая база данных, где хранится как картографическая, так и текстовая информация с разной степенью детализации в зависимости от типа кадастра (национальный, региональный или местный).

Тогда как геопространственные системы позволяют получать на основе различных данных мощную аналитику, сводя временные затраты на анализ к минимуму.

Так, вместо поиска отдельно информации о площади, целевом назначении земли, её геологических особенностей, можно все это получить сразу в сводном виде.

При этом ГИС позволит сделать выборку по множеству критериев.

Например, вам нужно знать сколько территории в определенном районе находится под зелеными зонами. Для этого достаточно нажать несколько клавиш клавиатуры и система немедленно выдаст результат.

Для управления территориями преимущества такого подхода колоссальные.

Во-первых, процесс принятия решений становится более прозрачным и понятным для общества.

Во-вторых, экономится время на анализ и сложные аналитические выкладки можно делать в текущем ежедневном режиме без отрыва специалистов от другой важной работы.

В-третьих, минимизируются коррупционные риски, в условиях, когда система дает объективные данные, которыми трудно манипулировать в своих интересах.

Для эффективной работы ГИС на самом старте ее разработки важно определить приоритетность данных, которыми она будет наполняться.

Каждая громада имеет свою специфику развития и может акцентировать внимание на тех данных, которые позволят ей лучше функционировать.

Например, в скандинавских странах наполняют многоцелевые кадастры, исходя из двух критериев: данные, необходимые для принятия управленческих решений и данные, которые будут интересны заявителям и к которым имеется доступ за определенную символическую плату.

Последнее позволяет сполна окупить функционирование всей геоинформационной системы.

В Нью-Йорке муниципальная кадастровая система "заточена", прежде всего, на налогообложение недвижимости, а уже во вторую очередь — на градостроительные ограничения.

Создание ГИС предусматривает ее одновременное обновление.

Однократно "затолкать" терабайты данных под одну "крышу" — это только начало дела.

Уже через месяц-другой они существенно устареют и потеряют актуальность. Между тем, обновление данных требует колоссальных затрат, а главное действенного механизма, как такая информация будет попадать в систему.

Возникает вопрос — возможно что-то подобное создать в Киеве? Технологические возможности у нас есть, так же как и политическая воля руководства города.

Не хватает двух фундаментальных вещей — долгосрочного плана развития и стабильного финансирования.

Разработка геоинформационных систем для нужд управления городом — это игра в долгую.

В идеале для этого нужна отдельная целевая муниципальная программа с непрерывным финансированием и четким контролем выполнения поставленных задач.

Уже первый шаг — перевод в электронный вид огромного количества разнообразной информации — вызывает большие трудности, которые нам приходится сегодня преодолевать.

В градостроительстве, например, до сих пор пользуются бумажными носителями, а проектант передает Департаменту градостроительства и архитектуры информацию в формате PDF, ссылаясь на защиту своих авторских прав.

После чего такую ​​информацию еще нужно вручную перевести в другие форматы, чтобы в дальнейшем использовать для получения качественной аналитики.

Сейчас, понимая ограниченность финансовых ресурсов, мы ставим своей целью модернизацию действующего градостроительного кадастра, чтобы в будущем он стал основой для создания современной муниципальной геоинформационной системы.

Важно также задать стандарты, чтобы в градостроительной документации отображались те данные, которые затем будут интегрированы в ГИС.

Несмотря на сложности, Киев рано или поздно придет к современным геоинформационным системам как неотъемлемому элементу управления городом.

Потому что сложно в век цифровых технологий конкурировать с другими городами и странами, имея на полочке только скоросшиватель и счеты.

Новая эпоха поставит жесткую дилемму — модернизация или хроническая отсталость и упадок. И уже сейчас надо заложить основы правильного выбора, который определит будущее следующих поколений киевлян.