Обыск: инструкция по поведению
Обыск – страшный сон для любого бизнесмена, чиновника, предприятия. Это всегда стресс, но при правильном поведении есть возможность минимизировать последствия.
Достаточно часто уголовное производство начинается для человека или компании именно с обыска.
Плохо, когда приход "гостей" застает врасплох, что приводит к ряду проблем, которых можно было бы избежать при должной подготовке.
Наш опыт показывает, что наиболее оптимальных результатов на обыске с точки зрения минимизации рисков для клиента мы достигаем в случае предварительной подготовки.
Если к вам пришли с обыском, неверным решением будет сразу открыть дверь, не уведомив и не дождавшись адвоката.
Не исключено, что у вас заберут телефон или запретят делать звонки и вы останетесь без правовой помощи.
Следует поставить компьютер на пароль, самое ценное спрятать в карманах (если получается).
В идеале дождаться адвоката до начала обыска. Но если правоохранители будут решительно настроены и несмотря на вашу просьбу начнут выбивать дверь или срезать замки, для предотвращения порчи имущества стоит открыть.
Важно сразу заявить следователю/детективу/прокурору о желании воспользоваться помощью адвоката, указав его данные, и потребовать отложить обыск до его прибытия.
Поскольку ход данного следственного действия фиксируется с помощью видеозаписи, необходимо озвучить требование адвоката в самом начале обыска.
Также стоит попросить сотрудников правоохранительных органов представиться и предъявить служебные удостоверения, выписать их данные.
На подготовительной стадии нужно проработать следующие вопросы:
- порядок проведения обыска, права и обязанности лица, у которого проводится обыск;
- алгоритм действий обвиняемого до обыска и на всех этапах его проведения;
- действия, которых следует избегать;
- все возможные адреса проведения обыска, потенциальные причины уголовного преследования (если они известны);
- возможные уголовно-правовые риски с учетом специфики деятельности.
Решение о проведении обыска
Ошибкой является отказ от получения решения о проведении обыска, так как этот документ нужен для обжалования действий правоохранителей в ходе обыска и возврата изъятого имущества через суд.
При получении копии решения об обыске вас попросят расписаться о ее получении на экземпляре следователя.
При написании отметки о получении копии решения важно дописать требование допустить адвоката и указать точное время получения копии – это позволит зафиксировать фактическое время начала обыска.
При выборе линии поведения по отношению к "гостям" стоит избегать крайностей: препятствовать им физически и агрессивно себя вести, или наоборот – помогать им проводить обыск (двигать шкафы и т.п.).
Не проводите экскурсию по квартире (дому) и не оказывайте никакую помощь.
Важно знать, что обыск проводится только в одном помещении (комнате). Нельзя допускать его проведения одновременно в нескольких помещениях (комнатах). Все присутствующие должны там находиться. Не допускайте, чтобы присутствующие находились в разных комнатах. Это незаконно и может привести к пропаже личных вещей, другим негативным последствиям.
Обыск – это не допрос
Распространенной ошибкой являются беседы со следователем и дача пояснений. Не стоит забывать, что задача следователя – сбор доказательств для уголовного преследования.
Если вас хотят допросить на месте – вы не обязаны отвечать. Не ведите никаких бесед ни по делу, ни на общие темы. Чем меньше говорите, тем лучше. Это обыск, а не допрос.
Если правоохранители хотят обыскать содержимое карманов или личных вещей – не стоит добровольно отдавать свои вещи, телефон.
Данная процедура по общему правилу должна проводиться только с участием адвоката и при обязательном составлении протокола про личный обыск.
Вы сами ничего не обязаны доставать. В случае отсутствия адвоката, данная процедура откладывается до его прибытия. Если в течение трех часов адвокат не явился, личный обыск проводится в его отсутствие.
Хотя следователь и обязан проводить полную видеосъемку проведения обыска, однако рекомендуем снимать происходящее на обыске на телефон или камеру, так как доступ к проведенной следователем записи законом ограничен.
Это позволит использовать зафиксированную информацию для обжалования действий правоохранителей.
"Дружить" со следователем
Иногда обвиняемые "не хотят ссориться со следователем". Это ошибка. Необходимо вносить в протокол обыска свои заявления, замечания касательно любых нарушений при его проведении. Пишите то, что вы считаете незаконным.
Стоит знать, что запрещено изымать те вещи, право на изъятие которых не предусмотрено в решении суда, кроме тех, которые связаны с совершением уголовного правонарушения (содержат на себе его следы, являются средством его совершения и т.п.; оружие и наркотики).
Иногда при изъятии денежных средств или других ценностей человек из-за стресса или незнания указывает, что изъятое у него имущество ему не принадлежит. Такая позиция является ошибочной и значительно усложняет процесс возврата имущества через суд.
Протокол на руки
Также не стоит забывать получить по окончании обыска второй экземпляр протокола. Этот документ, вместе с копией решения о проведении обыска, необходим для возврата изъятого имущества в судебном порядке.
Практика свидетельствует о том, что соблюдение указанных выше правил позволяет минимизировать уголовно-правовые риски и создать надежные условия для защиты интересов в будущем. И помните, кто осведомлен — тот вооружен.
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