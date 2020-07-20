Опасные двойники

Мабуть, немає жодної галузі економіки і жодної країни, де відсутній контрафакт.

Сумарні збитки від нього складно підрахувати.

За даними EUIPO (відомство з інтелектуальної власності Євросоюзу. – ЕП) та OECD (Організація економічного співробітництва та розвитку. – ЕП), у країнах ЄС до 6,8% імпорту, а це 121 млрд євро на рік, – контрафакт.

Обсяг торгівлі контрафактними товарами у світі оцінюється 509 млрд дол, що становить 3,3% світової торгівлі. А за оцінками World Trademark Review, у 2022 році він сягне 991 млрд дол. Серйозні економічні збитки – далеко не все.

Контрафакт, особливо ліки, продукти, напої та косметичні засоби, загрожує здоров'ю споживачів. Дитячі іграшки та одяг теж можуть таїти чимало небезпек. Хімічні речовини і токсини здатні спричиняти алергічні реакції, задуху, отруєння. Під час пандемії ця безпека набула ще більшого значення.

На жаль, спалах коронавірусу спровокував зростання контрафактної продукції в Європі, США і решті світу. Підробляли і тести на вірус, і засоби індивідуального захисту. Робили це настільки вправно, що їх закуповували урядові організації.

Безумовно, ринки контрафактної фармацевтичної продукції привабливі завдяки високому прибутку, низьким ризикам виявлення і судового переслідування. За даними EUIPO та OECD, міжнародна торгівля контрафактними ліками перевищила 4 млрд євро. Їх основні виробники – Китай, Гонконг, Індія, Сінгапур.

У Європі та США проблеми посилюються розвитком онлайн-аптек, які часто продають контрафактну продукцію дешевше від оригіналу. Торгівля лікарським контрафактом сприяла вибуховому зростанню поштових експрес-доставок.

До слова, Інтерпол навесні провів операцію "Пангея XIII", під час якої поліція, митниця та органи охорони здоров'я з 90 країн вилучили несанкціоновану медичну продукцію, у тому числі підроблені маски, неякісні дезінфікуючі засоби для рук і противірусні препарати, які зловмисники продавали через інтернет.

Результатом операції став 121 арешт. Вилучено потенційно небезпечну "фармацевтику" на понад 14 млн дол. Припинено діяльність 2 500 сайтів.

Контрафакт боляче б'є по брендах і виробниках. Коли на ринку є попит, завжди знайдуться ті, хто скопіюють продукцію і запропонують дешевший варіант. Від оперативного реагування виробника залежить, чи отримає копія поширення.

Як чесному бізнесу себе захистити?

Рекомендація № 1. Зареєструйте торговельну марку, дизайн, а якщо важлива технологія, то запатентуйте винахід, корисну модель. Не маючи зареєстрованого об'єкта, боротися з контрафактом майже неможливо.

Рекомендація №2. Проводьте моніторинг на предмет контрафакту в онлайні та офлайні. Багато хто помилково вважає, що якщо держава видає свідоцтво на ТМ або патент, то вона і бореться з контрафактом. Насправді ж порятунок потопаючого – справа рук самого потопаючого. Це не пов'язано з особливостями країн, ваш продукт – ваше завдання боротися з підробками.

Рекомендація № 3. Навчайте покупця. Він повинен уміти відрізняти оригінал від підробки. Це не тільки корисно, а й цікаво. Розкажіть йому історію створення упаковки, поясніть, яку роль відіграє малопомітна, на перший погляд, деталь.

Раніше міжнародні бренди проводили семінари, виступали на конференціях, друкували і поширювали каталоги на тему оригіналів і підробок. Чому б зараз вам не приділити увагу відповідним історіям у соцмережах?

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Рекомендація № 4. Попросіть покупця допомогти вам. Якщо ви навчили його відрізняти підробку від оригіналу, нехай він повідомить вам про контрафакт. Один факт може виявити обсяг контрафактної продукції на мільйони.

Рекомендація № 5. Дійте. Найбільша помилка брендів у боротьбі з підробками – залишити справу на самоплив. Бізнес часто говорить: "Мій клієнт ніколи не купить підробку" або "Підробка коштує в десять разів дешевше. Звичайно, мій клієнт не буде її купувати, а прихильник контрафакту нехай купує".

Не згодна. Від бездіяльності ми не тільки втрачаємо кошти, а й ризикуємо здоров'ям нашого покупця і втрачаємо репутацію. До того ж, клієнт може вирішити, що бренд не піклується про якість власної продукції.

Рекомендація № 6. Робіть показові виступи. Нерідко бізнес не бореться з контрафактом через незначну кількість осіб, які підробляють його продукцію. Фокусуйтеся на кількох, але робіть виступи показовими. Знаю кілька брендів одягу й алкоголю, яких найрідше підробляють саме через їхню активну позицію.

Рекомендація № 7. Публічність. Поміркуйте, чи можете ви скористатися публічністю, своєю вагою в соцмережах на свою користь. Наприклад, кілька українських брендів виставляють підробки в сторіз і тегають акаунти, що продають контрафакт. З одного боку, вони їх рекламують. З іншого – неймовірним чином акаунти перестають бути активними і закриваються.