15 вопросов по закону об игорном бизнесе

Суперечки щодо того, чи є прийняття законопроекту про гральний бізнес зрадою або перемогою, ще довго не вщухатимуть.

Прибічники і противники легалізації казино та ігрових автоматів часто вдаються до категоричних крайнощів.

Одні кажуть: "Як так, в усьому світі заборонено, а в нас дозволили". Інші апелюють до емоцій: "Особисто знаю сім’ю, що розпалася і розорилася через ігроманію".

Так, тема дискусійна, однак перший крок до того, аби ринок азартних ігор в Україні отримав власні правила, вже зроблено.

Закон ще має отримати підпис Президента. Тож відповімо на 10 найбільш важливих питань щодо його суті. А також поставимо 5 запитань авторам закону про нюанси, які варто було б врахувати.

Що дозволять

Дозволять діяльність офлайн та онлайн казино, покер в інтернеті, букмекерську діяльність та гральні автомати. Лотереї також залишаться. Формально лотереї мало зміняться, але потенційно можуть багато втратити.

Де будуть відкриватися гральні заклади

Казино – у п’ятизіркових готелях та великих заміських комплексах відпочинку.

Букмекерські пункти та зали гральних автоматів – у готелях 3, 4, 5 зірок. При цьому в таких готелях у Києві повинно бути мінімум 50 номерів, в інших населених пунктах – мінімум 25. Букмекерські пункти також можна буде розміщувати на іподромах.

Не можна буде відкривати гральні заклади у будівлях, де знаходяться органи влади, навчальні заклади, заклади охорони здоров’я. Зали з гральними автоматами не можна буде розміщувати навіть поряд з такими будівлями.

Мінімальна комплектація казино та залів гральних автоматів

Казино матимуть містити мінімум 10 гральних столів, з яких 2 столи з рулеткою та 50 гральних автоматів, якщо казино розташоване у місті з населенням більше 500 тисяч осіб.

Для менших населених пунктів та для казино поза містом достатньо буде 5 гральних столів (з яких один обов’язково – рулетка) та 20 гральних автоматів.

Зали гральних автоматів: мінімум 50 гральних автоматів в одному залі.

Мінімальна площа гральних закладів

Казино – 500 м², зали гральних автоматів – 300 м², букмекерські пункти – 50 м².

Хто зможе грати

Тверезі дієздатні особи, яким виповнився 21 рік. Законом можуть встановлюватись обмеження для окремих категорій осіб, наприклад, членів і службовців уповноваженого органу з регулювання грального бізнесу, засновників та керівників гральних закладів, спортсменів (в частині ставок на їх змагання) та деяких інших.

Чи зможуть родичі заборонити грати в азартні ігри

Родичі можуть заборонити гральним закладам допускати до гри членів сім’ї першого ступеня споріднення (батьки, діти, другий з подружжя).

Така заборона можлива через уповноважений орган (на строк до 6 місяців) або через суд, на строк до 3 років.

Заборонити грати можна лише у випадку, якщо особа завдає шкоду своїй сім’ї, має великі борги, не сплачує аліменти, або ж сім’я отримує субсидії.

Також особа самостійно може подати заяву про самообмеження в доступі до гральних закладах.

Скільки коштує відкрити казино

За різними підрахунками, ця сума може коливатися в діапазоні від $5 млн до $30 млн. Для столиці тільки вартість ліцензій на один заклад та мінімальний набір гральних столів та автоматів складе орієнтовно $2,2 млн. Для інших міст – $1,2 млн.

Окрім цього, необхідно відкрити депозит у банку, закупити обладнання, орендувати та підготувати приміщення, найняти персонал.

Чи зможуть діти грати в онлайн-казино

Теоретично зможуть, якщо батьки залишать їм свій електронний підпис, банківську картку та телефон, або вони іншим чином зможуть ідентифікувати себе на сайті від імені батьків.

Також залишається можливість грати в онлайн-казино, які не отримують ліцензію в Україні та працюють через сайти, зареєстровані в інших країнах.

Основні механізми контролю ринку

Діяльність є ліцензованою: організатори азартних ігор повинні будуть придбати ліцензію та відповідати ліцензійним умовам. Планується створити спеціальний уповноважений орган, який слідкуватиме "за порядком".

Мають запровадити низку державних реєстрів, до яких будуть занесені організатори азартних ігор, а також особи, яким обмежено доступ до гральних закладів.

Крім того, планується запровадити систему онлайн-моніторингу всіх гральних закладів. Гральні установи перевірятимуть, а за порушення законодавства будуть стягувати штрафи.

Чи буде в Україні власний Лас-Вегас

Закон передбачає можливість створення до 5 великих гральних зон, в яких можливе розміщення великої кількості казино, в тому числі не у готелях.

Чи матиме закон соціальні ризики

Важко уявити в Україні сім’ю, в якій дружина подала в суд на чоловіка, аби обмежити йому доступ до гральних закладів, і потім ця сім’я продовжувала би дружно жити.

Тому легалізація грального бізнесу дійсно містить певні соціальні ризики. Кількість ігроманів може збільшитися, в тому числі серед незаможних верств населення.

Як бути, якщо обоє батьків – ігромани

Бажано було би дозволити соціальним службам, органам опіки та піклування звертатися до суду з заявою про обмеження доступу до гральних закладів у випадках, коли обоє батьків зловживають грою, мають неповнолітніх дітей, і при цьому немає інших родичів, які можуть звернутися з заявою.

Як поєднуються гра та допомога від держави

Варто було би на рівні закону обмежити право відвідувати гральні заклади людям, які мають субсидії на сплату комунальних послуг, безробітним, які отримують допомогу по безробіттю, а також іншим громадянам, які отримують допомогу з бюджету.

Можливі технічні складнощі при реалізації закону

Доцільно було б спочатку запровадити систему онлайн-моніторингу або хоча б розробити її, а потім дозволяти відкривати гральні заклади, а не навпаки. Інакше гральні заклади отримують 2 роки "канікул контролю".

Система онлайн-моніторингу, впровадження якої передбачає закон, матиме на меті відстежувати всі гральні операції осіб, вести облік гравців та закладів тощо.

Ризик "відмивання" коштів через казино

Залишаються ризики, що казино може стати одним із популярних засобів для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Тим паче, що пов’язаний із законом про гральний бізнес законопроект № 2713-д, яким пропонується внести зміни до Податкового кодексу, передбачає звільнення фізичних осіб від оподаткування виграшів.

Загалом правильна ініціатива створити нарешті правові рамки для грального бізнесу все-таки передбачає деякі неоднозначні норми, які можуть спотворити реалізацію закону та мати певні негативні наслідки.

*Матеріал створений на основі тексту законопроекту №2285-д "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор", запропонованого до ІІ парламентського читання, з урахуванням поправок, проголосованих у сесійній залі Верховної Ради. Водночас законопроект проголосовано "з техніко-юридичними правками", тож фінальні формулювання в документі, який подаватимуть на підпис Президентові, можуть дещо змінитися.