Автофиксация нарушений ПДД и последствия для водителей

За останні кілька місяців у сфері дорожнього руху відбулися важливі зміни.

МВС надало доступ до реєстру про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху та статус штрафів за порушення ПДР.

Це дозволило реалізувати онлайн-сервіси для перевірки наявності штрафу, його оплати та отримання підтвердження про його погашення.

МВС запустило електронний кабінет водія та мобільний додаток "Штрафи ПДР".

Крім цього, на ринку вже давно є допоміжні застосунки для водіїв, що полегшує процес сплати штрафів та перевірки їх наявності.

Так, у співпраці з МВС мобільний додаток "Штрафи UA" поєднав оплату та перевірку у повний комплекс і дозволяє водіям отримати інформацію про те, що оплата пройшла успішно і штраф погашено в базі даних МВС.

Багатьох водіїв, які до останнього часу не користувалися спеціалізованими сервісами, дані, отримані з поліцейського реєстру, м'яко кажучи, вразили. Штрафи, які вони вважали давно оплаченими, виявилися непогашеними. На жаль, система оплати не є простою, припуститися помилки досить легко.

Наприклад, згідно з аналітикою, яку наводять "Штрафи UA", щорічно близько 40% штрафів Нацполіції водії сплачують з порушенням строків. У 2019 році таких було на 200 млн грн. Часто водії стикаються з труднощами в процесі оплати.

Проблема загострюється: з 1 червня запрацювала система автоматичної фіксації порушень ПДР за допомогою відеокамер. За перший місяць система зафіксувала 697 397 порушень, накладено 398 410 штрафів, з них сплачено 219 040 штрафів.

Система наразі працює в пілотному режимі, камер всього 50 і лише в Києві та на в'їздах у Київ. Також камери фіксують лиш один вид порушення – перевищення швидкості. Поліція обіцяє, що з часом камери встановлять по всій Україні, кілька тисяч, і вони будуть фіксувати не лише перевищення швидкості.

Отже, на водіїв чекає велика кількість штрафів. Це призведе до лавини питань щодо статусу оплати, з якими люди будуть звертатися до служб підтримки онлайн-сервісів.

Що треба знати про сплату штрафів

Потрібно пам'ятати, що у сфері правопорушень дорожнього руху є різні види штрафів. Сплата кожного з них потребує різних рахунків і різних видів призначень.



1. Звичайний штраф за порушення правил дорожнього руху, який виписує поліція на дорозі. Він сплачується в бюджет за реквізитами того підрозділу, який виписав штраф: якщо порушено у Львові – реквізити львівські, у Києві – київські.



2. Штраф за порушення правил паркування. З осені 2018 року його можуть виписувати не лише поліцейські, а й інспектори органів місцевого самоврядування.

Останні є у великих містах – Дніпрі, Одесі, Києві, Львові, Чернівцях, Харкові.

Штраф, виписаний інспекцією з паркування ОМС, не синхронізується з поліцейським реєстром. Отже, якщо ви сплатите його поліції, а не органам місцевого самоврядування, то гроші не будуть зараховані у міський бюджет.

Стягнення залишиться непогашеним, і міська рада відправить відповідну постанову у Державну виконавчу службу (ДВС). Далі починаються проблеми для водія.

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Це новий вид штрафу, який з'явився 1 червня 2020 року. Ці штрафи мають окреме призначення та окремий рахунок, їх оплата повинна спрямовуватися в Київ.

Будьте уважні, аби за звичкою не відправити гроші на реквізити поліції Одеси, Харкова або Львова. У базі поліції такий штраф не буде вважатися сплаченим, якщо ви неправильно зазначите реквізити отримувача платежу.

Окремо зупинюся на плутанині, яка пов'язана з можливістю протягом десяти банківських днів сплатити 50% штрафу, виписаного при фіксації порушення в автоматичному режимі. Щодо цього моменту в постанові про штраф немає чіткої вказівки про дату, до якої водій має право сплатити штраф із знижкою.

Часто водії, постанова щодо яких ухвалена 2 червня, а дійшла до них 15 червня, вважають, що строк вже минув, і платять повну суму. Насправді ж цей документ направляється рекомендованим листом, який має бути вручений під розпис. Відлік десяти банківських днів починається з моменту отримання штрафу на пошті.

Інший спосіб отримати інформацію про штраф та його розмір – електронний кабінет водія або додаток "Штрафи UA", який сам повідомить про появу штрафу в базі. Оплату 50% суми можна зробити, не чекаючи на поштове повідомлення.

Чому з'являються борги за сплачені штрафи

Як трапляється, що законослухняний громадянин має непогашені штрафи? Є кілька найпоширеніших випадків.

Гроші під час оплати можуть піти не туди, або автоматична система в поліції може не розпізнати платіж, якщо некоректно введені реквізити, допущена помилка в номері рахунку або сумі чи неправильно вказане призначення платежу.

Помилку може зробити сам водій. Може бути неуважним касир у банку. Системні помилки фінансової установи також трапляються. Під час оформлення штрафу на місці скоєння порушення може статися дублювання штрафу через проблеми з інтернетом. Патрульний може кілька разів натиснути на кнопку на своєму планшеті.

Заплативши штраф, водій не здогадується про існування "двійника", якщо в нього немає сервісу, який йому про це повідомляє. Через прострочення платежу (фінансові транзакції можуть потребувати до трьох банківських днів) штраф можуть передати до Державної виконавчої служби, яка подвоює суму і починає примусове стягнення.

Навіть якщо ви погасили прострочений штраф у Державній виконавчій службі, цього можуть "не помітити" в Управлінні патрульної поліції. У цих структур різні реєстри, які ще не повністю синхронізовані. Аби бути впевненим, краще витратити час та особисто завітати в поліцію з документами про погашення боргу.

Якщо водій має прострочений штраф, поліція передає його ДВС. Сума стягнення подвоюється, до неї додаються 10% зборів за виконавче провадження, і починають діяти механізми примусового стягнення. У водія є десять днів для добровільної сплати. Аби ж тільки це знати – зазвичай ДВС не має ресурсів для інформування.

Більшість водіїв дізнаються про борг, коли на їхні банківські рахунки накладається арешт або автомобіль потрапляє в розшук. Для виконавців блокування всіх рахунків – найпростіший спосіб стягнення незалежно від розміру заборгованості.

Є й інший інструмент впливу: державний виконавець може зв'язатися з поліцією. Якщо боржник є власником автомобіля, то його машина може бути оголошена в розшук. Поліцейські можуть зупинити авто і заборонити рух до погашення боргу.

Що потрібно зробити, якщо онлайн-сервіс показує непогашені старі штрафи, оплачені через банк або інші фінансові установи? Люди вважають їх оплаченими і давно про них забули, а в поліції чи виконавчої служби тільки дійшли до них руки.

Правильний шлях у такому випадку – взяти документи про оплату й особисто навідатися до відділу адміністративної практики управління патрульної поліції або до виконавчої служби, якщо вже почалося виконавче провадження.

Це може бути штраф, який водій оплачував в "Укрпошті", і йому неправильно вказали призначення платежу. Через помилку під час онлайн-оплати в "Приват24" гроші можуть потрапити в Державне казначейство, але не дійти до поліції.

Людина може помилитися через неуважність, написавши замість "ЕАВ" в серії "ЕАБ". Варіантів, чому оплата в базі поліції не знайде свою постанову, багато. Працівник управління патрульної поліції може легко перевірити оплату в базі поліції.

Якщо помилка, якої припустилися водій або фінансова установа, невелика, оплата може бути присвоєна відповідним поліцейським вручну. У поліції розуміють, що помилка в цифрі – не причина, щоби стягувати подвійний штраф.

Єдина проблема – вчасно отримати актуальний статус штрафу. Цю проблему вирішує онлайн-доступ до реєстру МВС за допомогою спеціалізованого додатку.

Водіям залишилося сформувати правильні звички: перевіряти статуси штрафів, платити за допомогою онлайн-сервісу, який максимально автоматизує процедуру, і звісно, не порушувати ПДР, адже головною метою штрафів для учасників руху повинна бути превенція від майбутніх порушень та підвищення безпеки на дорозі.