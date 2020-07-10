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Автофиксация нарушений ПДД и последствия для водителей

Автофиксация нарушений ПДД и последствия для водителей

Как узнать о нарушении, правильно уплатить штраф и проверить оплату. (укр)
Пятница, 10 июля 2020, 17:29
Тарас Гук
адвокат

За останні кілька місяців у сфері дорожнього руху відбулися важливі зміни.

МВС надало доступ до реєстру про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху та статус штрафів за порушення ПДР.

Це дозволило реалізувати онлайн-сервіси для перевірки наявності штрафу, його оплати та отримання підтвердження про його погашення.

МВС запустило електронний кабінет водія та мобільний додаток "Штрафи ПДР".

Крім цього, на ринку вже давно є допоміжні застосунки для водіїв, що полегшує процес сплати штрафів та перевірки їх наявності.

Так, у співпраці з МВС мобільний додаток "Штрафи UA" поєднав оплату та перевірку у повний комплекс і дозволяє водіям отримати інформацію про те, що оплата пройшла успішно і штраф погашено в базі даних МВС.

Багатьох водіїв, які до останнього часу не користувалися спеціалізованими сервісами, дані, отримані з поліцейського реєстру, м'яко кажучи, вразили. Штрафи, які вони вважали давно оплаченими, виявилися непогашеними. На жаль, система оплати не є простою, припуститися помилки досить легко.

Наприклад, згідно з аналітикою, яку наводять "Штрафи UA", щорічно близько 40% штрафів Нацполіції водії сплачують з порушенням строків. У 2019 році таких було на 200 млн грн. Часто водії стикаються з труднощами в процесі оплати.

Проблема загострюється: з 1 червня запрацювала система автоматичної фіксації порушень ПДР за допомогою відеокамер. За перший місяць система зафіксувала 697 397 порушень, накладено 398 410 штрафів, з них сплачено 219 040 штрафів.

Система наразі працює в пілотному режимі, камер всього 50 і лише в Києві та на в'їздах у Київ. Також камери фіксують лиш один вид порушення – перевищення швидкості. Поліція обіцяє, що з часом камери встановлять по всій Україні, кілька тисяч, і вони будуть фіксувати не лише перевищення швидкості.

Отже, на водіїв чекає велика кількість штрафів. Це призведе до лавини питань щодо статусу оплати, з якими люди будуть звертатися до служб підтримки онлайн-сервісів.

Що треба знати про сплату штрафів

Потрібно пам'ятати, що у сфері правопорушень дорожнього руху є різні види штрафів. Сплата кожного з них потребує різних рахунків і різних видів призначень.

1. Звичайний штраф за порушення правил дорожнього руху, який виписує поліція на дорозі. Він сплачується в бюджет за реквізитами того підрозділу, який виписав штраф: якщо порушено у Львові – реквізити львівські, у Києві – київські.

2. Штраф за порушення правил паркування. З осені 2018 року його можуть виписувати не лише поліцейські, а й інспектори органів місцевого самоврядування.

Останні є у великих містах – Дніпрі, Одесі, Києві, Львові, Чернівцях, Харкові.

Штраф, виписаний інспекцією з паркування ОМС, не синхронізується з поліцейським реєстром. Отже, якщо ви сплатите його поліції, а не органам місцевого самоврядування, то гроші не будуть зараховані у міський бюджет.

Стягнення залишиться непогашеним, і міська рада відправить відповідну постанову у Державну виконавчу службу (ДВС). Далі починаються проблеми для водія.

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3. Штраф, отриманий від системи автоматичної фіксації порушення ПДР. Це новий вид штрафу, який з'явився 1 червня 2020 року. Ці штрафи мають окреме призначення та окремий рахунок, їх оплата повинна спрямовуватися в Київ.

Будьте уважні, аби за звичкою не відправити гроші на реквізити поліції Одеси, Харкова або Львова. У базі поліції такий штраф не буде вважатися сплаченим, якщо ви неправильно зазначите реквізити отримувача платежу.

Окремо зупинюся на плутанині, яка пов'язана з можливістю протягом десяти банківських днів сплатити 50% штрафу, виписаного при фіксації порушення в автоматичному режимі. Щодо цього моменту в постанові про штраф немає чіткої вказівки про дату, до якої водій має право сплатити штраф із знижкою.

Часто водії, постанова щодо яких ухвалена 2 червня, а дійшла до них 15 червня, вважають, що строк вже минув, і платять повну суму. Насправді ж цей документ направляється рекомендованим листом, який має бути вручений під розпис. Відлік десяти банківських днів починається з моменту отримання штрафу на пошті.

Інший спосіб отримати інформацію про штраф та його розмір – електронний кабінет водія або додаток "Штрафи UA", який сам повідомить про появу штрафу в базі. Оплату 50% суми можна зробити, не чекаючи на поштове повідомлення.

Чому з'являються борги за сплачені штрафи

Як трапляється, що законослухняний громадянин має непогашені штрафи? Є кілька найпоширеніших випадків.

Гроші під час оплати можуть піти не туди, або автоматична система в поліції може не розпізнати платіж, якщо некоректно введені реквізити, допущена помилка в номері рахунку або сумі чи неправильно вказане призначення платежу.

Помилку може зробити сам водій. Може бути неуважним касир у банку. Системні помилки фінансової установи також трапляються. Під час оформлення штрафу на місці скоєння порушення може статися дублювання штрафу через проблеми з інтернетом. Патрульний може кілька разів натиснути на кнопку на своєму планшеті.

Заплативши штраф, водій не здогадується про існування "двійника", якщо в нього немає сервісу, який йому про це повідомляє. Через прострочення платежу (фінансові транзакції можуть потребувати до трьох банківських днів) штраф можуть передати до Державної виконавчої служби, яка подвоює суму і починає примусове стягнення.

Навіть якщо ви погасили прострочений штраф у Державній виконавчій службі, цього можуть "не помітити" в Управлінні патрульної поліції. У цих структур різні реєстри, які ще не повністю синхронізовані. Аби бути впевненим, краще витратити час та особисто завітати в поліцію з документами про погашення боргу.

Якщо водій має прострочений штраф, поліція передає його ДВС. Сума стягнення подвоюється, до неї додаються 10% зборів за виконавче провадження, і починають діяти механізми примусового стягнення. У водія є десять днів для добровільної сплати. Аби ж тільки це знати – зазвичай ДВС не має ресурсів для інформування.

Більшість водіїв дізнаються про борг, коли на їхні банківські рахунки накладається арешт або автомобіль потрапляє в розшук. Для виконавців блокування всіх рахунків – найпростіший спосіб стягнення незалежно від розміру заборгованості.

Є й інший інструмент впливу: державний виконавець може зв'язатися з поліцією. Якщо боржник є власником автомобіля, то його машина може бути оголошена в розшук. Поліцейські можуть зупинити авто і заборонити рух до погашення боргу.

Що потрібно зробити, якщо онлайн-сервіс показує непогашені старі штрафи, оплачені через банк або інші фінансові установи? Люди вважають їх оплаченими і давно про них забули, а в поліції чи виконавчої служби тільки дійшли до них руки.

Правильний шлях у такому випадку – взяти документи про оплату й особисто навідатися до відділу адміністративної практики управління патрульної поліції або до виконавчої служби, якщо вже почалося виконавче провадження.

Це може бути штраф, який водій оплачував в "Укрпошті", і йому неправильно вказали призначення платежу. Через помилку під час онлайн-оплати в "Приват24" гроші можуть потрапити в Державне казначейство, але не дійти до поліції.

Людина може помилитися через неуважність, написавши замість "ЕАВ" в серії "ЕАБ". Варіантів, чому оплата в базі поліції не знайде свою постанову, багато. Працівник управління патрульної поліції може легко перевірити оплату в базі поліції.

Якщо помилка, якої припустилися водій або фінансова установа, невелика, оплата може бути присвоєна відповідним поліцейським вручну. У поліції розуміють, що помилка в цифрі – не причина, щоби стягувати подвійний штраф.

Єдина проблема – вчасно отримати актуальний статус штрафу. Цю проблему вирішує онлайн-доступ до реєстру МВС за допомогою спеціалізованого додатку.

Водіям залишилося сформувати правильні звички: перевіряти статуси штрафів, платити за допомогою онлайн-сервісу, який максимально автоматизує процедуру, і звісно, не порушувати ПДР, адже головною метою штрафів для учасників руху повинна бути превенція від майбутніх порушень та підвищення безпеки на дорозі.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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