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Инвестирую в Украину более 10 лет. Стоит ли продолжать?

Инвестирую в Украину более 10 лет. Стоит ли продолжать?

Какие шаги должна сделать украинская власть для увеличения инвестиционной привлекательности после COVID-19.
Среда, 1 июля 2020, 16:29
Александр Лопатин
инвестор, основатель американо-украинской компании ITW Systems

Офис Национального инвестиционного совета назвал перспективные сферы украинской экономики для привлечения иноземных инвестиций. 

Если верить этим подсчетам, то в Украине сейчас выгоднее всего вкладывать деньги в текстильное производство, производство одежды, фармацевтических продуктов, компьютеров, электронной и оптической продукции, электрооборудования, мебели, предприятия по выращиванию однолетних и двухлетних культур, телекоммуникации, компьютерное программирование. 

Вместе с тем, имея более десяти лет опыта инвестирования в Украину, я вижу гораздо более широкий спектр возможностей для привлечения иностранных ресурсов. 

Но для этого нужно обеспечить ряд условий, учитывая нынешнюю реальность, в которой работает бизнес в Украине.

Инвестиции в Украине после COVID-19: быть или не быть?

Наша американо-украинская компания специализируется на производстве энергоэффективных решений. Дочерняя компания в Украине занимается непосредственно производством светодиодного оборудования.

Конечно, как, наверное, и каждый бизнес, мы ощутили на себе влияние кризиса: общее снижение количества заказов и снижение объемов производства. 

Однако, каждый кризис — это также и возможности. Сейчас мы уже видим новые перспективы для развития бизнеса. 

В частности — расширить линейку продукции, добавить новые функции к уже существующим позициям. 

Кроме этого, мы разрабатываем новые продукты, которые помогут нашим клиентам не только экономить энергию, но и поддерживать чистую и свободную от бактерий и вирусов среду. 

И для всего этого нужны дополнительные вливания. Однако, во время кризиса мы на собственном примере почувствовали, что в Украине инструментов для защиты инвестором своих инвестиций критически мало.

Мы это поняли, столкнувшись с невыплатами по ранее выставленным счетам за выполненную работу и со случаями недобросовестной конкуренции (здесь и распространение ложной информации в СМИ и влияние некоторых государственных структур). 

Это заставляет задуматься над вопросом дальнейшего инвестирования больше, чем влияние самой эпидемии и кризиса. Поэтому сейчас передо мной, как и перед остальными инвесторами, встал вопрос: продолжать ли инвестировать? 

Для нашей компании мы приняли утвердительное решение, но вместе с тем надеемся увидеть конкретные действия власти по созданию благоприятного инвестиционного климата, о котором так много говорится.

"А must" для государства: чего ждут инвесторы

Необходимо действовать быстро и грамотно. Начинать нужно с "a must", то есть с самого важного и обязательного. 

Для Украины критически необходимо, особенно сейчас, создать привлекательный инвестиционный климат для международных доноров, кредиторов и инвесторов. Главные условия для этого:

- господство верховенства права и закона;

- честная конкуренция;

- гарантии защиты инвестиций, бизнеса и деловой репутации;

- реальная поддержка бизнеса.

Лакмусовая бумажка существующего недоверия украинской судебной системы — это требование МВФ принятия "банковского закона", как условия дальнейшего кредитования Украины. 

Хотя некоторые украинские политики и пытаются преподнести это, как навязывание невыгодных условий, нужно понять, что МВФ — это не благотворительная организация. 

Международный валютный фонд — это инвестиционная структура, которая хочет, чтобы кредиты использовались по назначению, и требует гарантий возврата предоставленных средств, вместо перетекания их в карманы одиозных олигархов.

Требование МВФ — это вынужденное, но необходимое условие, которое является реакцией на конкретные судебные решения. 

А действия МВФ, в свою очередь, всегда являются хорошим индикатором для других инвесторов.

Кроме обеспечения соблюдения законодательных и правовых норм, государство обязано оказывать помощь и поддержку бизнесу. 

Ведь одной из основных функций государства является экономико-организационная функция. 

Это в том числе и определение стратегии, и развитие отраслей, и создание наиболее благоприятных условий для развития. 

Такими инструментами поддержки бизнеса государством в Украине могут быть, например, освобождение бизнеса от налога на прибыль и замена его налогом на выведенный капитал. 

Так у бизнеса останется больше средств, которые будут реинвестированы в расширение и развитие производства.

Еще одним достаточно эффективным инструментом поддержки бизнеса является выделение государством (НБУ) ликвидности банкам, которые, в свою очередь, предоставят льготные/доступные кредиты бизнесу.

Не COVIDом единым: спад экономики начался еще в середине 2019

Глубина и продолжительность кризиса, а также начало выхода экономики из рецессии зависит как от эффективности мер по сдерживанию коронавируса, так и от усилий власти по предотвращению широкомасштабных банкротств компаний, потери рабочих мест и критических проблем финансового сектора. 

Но следует понимать и то, что проблемы в украинской экономике начались задолго до эпидемии — признаки спада наблюдались уже с середины 2019 года. А COVID-19 только ухудшил ситуацию.

Например, в том, что американская экономика восстановится и станет еще сильнее, у меня нет сомнений. 

Ведь, на мой взгляд, то, что спад, который мы наблюдаем сейчас, — это результат влияния эпидемии (внешнего фактора), а не слабые места и проблемы внутри экономики. 

До начала эпидемии американская экономика по всем показателям была в отличном состоянии. Так, перед Америкой стоит задача, после исчезновения внешнего фактора, восстановить то, что хорошо работало изначально.

Если же рассмотреть Украину, то если не создавать благоприятных условий для сохранения и развития бизнеса, убрав внешний фактор — пандемию, украинская экономика, в лучшем случае, вернется к уровню 2019-20 годов. 

Сейчас предпосылок для ее роста просто нет: ведь пока неизменными остаются причины рецессии. Так что надо в корне менять подход.

Однако следует сказать, что Украина была в не менее, а скорее всего, в более тяжелом положении после событий 2014 года, с пустой казной и полномасштабной войной. 

Однако, начиная с 2015 года, наблюдался рост от квартала к кварталу. А значит, и сейчас ситуация не безвыходная.

Экономика циклична – надежда есть

COVID-19, вероятно, приведет к фундаментальным сдвигам в мировой экономике, поведенческим изменениям людей и корпораций. 

Мы не можем предсказать как долго продлится пандемия и как она в конечном итоге повлияет на экономику и бизнес. Но экономика циклична, каждый спад рано или поздно сопровождается восстановлением.

Экономики большинства стран уже начали выходить из COVID-19. Осторожно, поэтапно, но, тем не менее, выходить. 

Кроме того, не следует рассматривать кризис только, как спад экономики. Любой кризис — это еще и новые перспективы и возможности. 

Поэтому нет смысла ждать пока все вернется на свои места, а надо адаптировать бизнес к новым реалиям и двигаться вперед. 

Я вижу хорошие новые бизнес-возможности для Украины, украинских компаний. 

Одним из выводов для бизнеса из этого кризиса является то, что целесообразно географически диверсифицировать некоторые ключевые бизнес-функции, такие как цепочка поставок, производство, а также разработки. 

Я считаю, что Украина с ее высокообразованной рабочей силой, промышленным опытом и возможностями, может легко привлечь международный бизнес, как это сделал Китай некоторое время назад.

Возможностей и перспектив больше, чем достаточно. Нужно только создать благоприятные условия для их реализации. 

Тогда Украина станет привлекательной и для нового бизнеса, и для инвестиций, и для украинцев, которые смогут реализовать себя на своей Родине.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
инвестиции кризис

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