Макроекономічна стабільність проти економічного зростання

Нужен ли Украине резкий экономический рывок? Вопрос риторический.

Мы существенно отстали от Польши и компании и теперь уйдут десятилетия, чтобы их догнать.

И это только в том случае, когда мы действительно будем их догонять. И не вопрос, нужно ли это делать.

Но почему то группа лиц, атакующих сегодня Нацбанк, выбрали дивную логику. Они обвиняют регулятор в том, что тот добивался макроэкономической стабилизации.

И это, де, мешает экономическому рывку. А надо оставить все эти истории со стабильностью и прыгнуть в омут с головой. А там будь что будет.

При том, что там будет, мы уже видели не один раз.

Зачем нужна макроэкономическая стабильность?

Макроэкономическая стабильность - это фундамент для любого роста. И как вы не построите дом без фундамента, так у вас никогда не будет роста, без стабильности.

А выходит, что нам говорят, что нужно построить чердак, потому что негде поселить дедушку, который храпит и мешает спать, а для этого нам надо расшатать фундамент.

Глупо обсуждать цвет окон или высоту потолка на чердаке, если у вас плывет фундамент. Это тогда уже не имеет никакого значения.

Стабильность, макроэкономическая стабильность, не мешает росту. Более того, она ее обеспечивает.

Инвестор никогда не придет в страну, где экономику колбасит. Это слишком большие риски.

Когда вы не можете прогнозировать курс валют или инфляцию, когда у вас валютный кризис например, только безумец будет инвестировать.

Когда у страны нестабильный долг, который растет, что угрожает дефолтом, никто не придет в такую страну. Инвестор предпочтет посидеть на берегу реки и подождать. Как внешний, так и, кстати, внутренний.

Суды и силовики – две преграды для роста

Что мешает росту? Не работа Нацбанка, который скорее создает базу. В стране отсутствует верховенство права.

Суды и силовики – две крупнейшие проблемы любого инвестора в Украине. Будет верховенство права – придут иностранные инвестиции.

Будет верховенство права – более охотно будут кредитовать банки. У которых есть деньги. Но которые не дают кредиты так активно, как могли бы, просто потому, что боятся, что им не вернут.

И не правда, что бизнес не берет у банков кредиты, потому что те дорогие. Когда ставки были в банках 20%, то бизнес шел к бандитам, и брал под 24%.

Потому что бандиты дают кредиты, не заморачиваясь на риск-менеджмент. А банку важна отчетность, которой у бизнес нет.

А бандиты знают, что им отдадут. Потому что бандиты не пойдут в украинские суды.

Таким образом, сейчас, когда создана макроэкономическая стабильность, построен фундамент, можно запускать рост.

Но для этого не надо уничтожать фундамент. Для этого надо строить стены. А это – судебная реформа, настоящая, как прописано в меморандуме с МВФ, а не профанация.

И реформа силовиков. Тоже настоящая. Чтобы забрать у них право приходить к бизнесу.

Речь идет о создание институций. Которые и обеспечат рост. Не льготами, как у нас часто хотят, просто перераспределяя деньги нужным людям.

А условиями. Когда государство не тратит деньги, а просто не мешает.

И монетарная политика НБУ не мешает проводить судебную реформу. И приватизацию. А низкая инфляция вообще не мешает отвадить СБУ от бизнеса.

В то же время, убрав суды и СБУ как фактор риска, инвестор увидит возможности. При стабильности в экономике. И это может обеспечить рывок.

Инвестор не будет боятся как макроэкономических рисков, так и коррупционных. И вот тогда мы получим рост. Без всяких там налоговых льгот для избранных.

А что хотят люди, до этого писавшие Юлии Владимировне "Новый курс", который был прямым курсом к Венесуэле, а теперь атакующие Нацбанк и обвиняющие его во всех грехах, прописавшись в окрестностях офиса президента и Рады НБУ?

Они говорят, что надо напечатать денег и вложить их куда-то или что-то. Запустить инфляцию, которая, оказывается, слишком низкая. К чему это всегда приводило?

К тому, что инфляция то запускалась. Но раскрутив этот маховик, вы его уже не остановите. А напечатанные деньги пойдут на валютный рынок. И еще раз запустят маховик.

И да, странно, что одни и те же люди хотят дешевых кредитов и высокой инфляции. Как это умещается в одной голове сказать трудно.

В результате, вместо роста, вы получите дестабилизацию. И опять падение.

И если сейчас мы можем догнать Польшу через 20 лет, если все сделаем правильно, то потом будет уже 30.

А вы выступите такими себе Робин Гудами наоборот. Ведь инфляция и девальвация забирает у бедных и отдает богатым. Прекрасная государственная стратегия