Все разделы
Укр / Рус
Event-индустрия под ударом

Event-индустрия под ударом

Пока мир ждет окончания локдауна со смартфоном в руках, игроки event-индустрии ищут пути выхода из кризиса.
Среда, 24 июня 2020, 08:22
Ольга Дьякова
СЕО Фонда Дэвида Линча в Восточной Европе

Событийная индустрия испытывает небывалый кризис.

По всему миру закрыты театры, стадионы, музеи, отели и конференц-залы. Тысячи мероприятий отменены. Организации несут колоссальные убытки.

Так, потенциальные убытки за этот сезон в одном из самых известных оперных театров мира – "Метрополитен-опере" – оцениваются 60 млн долл.

Генеральный директор "Метрополитен-оперы" Питер Гелб видит выход в поддержании тесных контактов с публикой, поэтому уже более одиннадцать недель театр проводит онлайн-трансляции своих лучших спектаклей.

Массовые мероприятия оказались под запретом и в Украине. Среди них – 36-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Команды должны были разыграть в Киеве последние квоты на участие в Олимпийских играх.

Отменены или перенесены фестивали, которые являются визитными карточками Украины: Atlas Weekend, 10-й юбилейный Leopolis Jazz Fest во Львове, Одесский международный кинофестиваль.

Пока мир ожидает окончания карантина со смартфоном в руках, спортсмены, актеры, музыканты ищут новые пути взаимодействия со своим зрителем.

Когда еще фанаты могут посмотреть, как участвуют в виртуальных гонках "Формулы-1" лучший бомбардир "Лацио" Чиро Иммобиле или форвард "Манчестер сити" Серхио Агуэро? В онлайн-пространстве границы размыты, поэтому гонщик "Формулы-1" Пьер Гасли может запросто встретиться с вратарем "Реал Мадрид" Тибо Куртуа на баскетбольной площадке.

Если ты кумир стадионов, то зрителям интересно все: как ты ездишь по треку, забрасываешь мяч в корзину или танцуешь на кухне у себя дома.

Актеры и музыканты также стремятся не терять связь с аудиторией. Американская певица Майли Сайрус развлекает подписчиков в TikTok танцами. Лидер британской группы Coldplay Крис Мартин дал живой концерт в Instagram.

Украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева) сочиняет песни в прямом эфире вместе со своими подписчиками в Instagram. Юлия Санина, фронтвумен украинской группы The Hardkiss, делится в Instagram со своими фанатами секретами вокального мастерства на онлайн-уроках.

Классические театры пробуют себя в новом амплуа. Не только "Метрополитен-опера" транслирует свои постановки онлайн. Зритель может с легкостью одного клика выбирать, где ему провести вечер: в Шекспировском "Глобусе", Берлинской опере, "Гранд-опера" в Париже или в театре им. Ивана Франко.

Однако до сих пор не понятны пути выхода из ситуации. Нет стандартов, по которым будут проходить мероприятия в будущем, когда люди будут собираться вживую. Что же это для нас означает?

72 дня локдауна не прошли даром. Мы многому научились. Мы изменились. Стали инновационными, поменяли не только потребительские, но и профессиональные привычки. Мы получили новый опыт жизни онлайн, но теперь лучше понимаем, насколько жизненно необходимо собираться вместе.

Среди моих знакомых из разных стран бытует мнение, что нынешнее положение дел – это глобальный социальный эксперимент.

Loading...

Правительства якобы тестируют, как люди будут вести себя в условиях чрезвычайного положения, как будут действовать силовые структуры, если демократический порядок мира будет загнан в диктаторские рамки.

Однако мир настолько непредсказуем, что возможен другой вариант развития событий. Еще на Давосском форуме в 2018 году шла речь о том, что формат локальных государств изжил себя. Например, онлайн настолько размывает границы, что произойдет перераспределение сил.

Не будет стран в нынешнем понимании. Люди смогут свободно выбирать место своей жизни. На первый план выйдут человеческие ценности, устойчивое развитие и экологические нормы жизни в согласии с природой.

Мы можем только гадать, как будут развиваться события. Однако ясно, что благодаря опыту карантина мы стали чувствительнее друг к другу. Как видно из последних событий в мире, вопрос ментального здоровья и повышенного уровня стресса выходит на более высокую ступень важности.

При всех технологических возможностях ценность живого общения очень высока. Результаты опросов о том, что люди будут делать после карантина, показали: многие пойдут с друзьями в кино. Значит, event-индустрии быть.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
ивент-индустрия карантин

powered by lun.ua
Материалы по теме
Шоумен Притула рассказал, как после карантина изменится рынок развлечений 14 апреля 2020, 10:00
Карантин: Украинская ивент-индустрия уже понесла убытки на 500-700 миллионов 23 марта 2020, 19:12
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!