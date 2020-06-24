Event-индустрия под ударом

Событийная индустрия испытывает небывалый кризис.

По всему миру закрыты театры, стадионы, музеи, отели и конференц-залы. Тысячи мероприятий отменены. Организации несут колоссальные убытки.

Так, потенциальные убытки за этот сезон в одном из самых известных оперных театров мира – "Метрополитен-опере" – оцениваются 60 млн долл.

Генеральный директор "Метрополитен-оперы" Питер Гелб видит выход в поддержании тесных контактов с публикой, поэтому уже более одиннадцать недель театр проводит онлайн-трансляции своих лучших спектаклей.

Массовые мероприятия оказались под запретом и в Украине. Среди них – 36-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. Команды должны были разыграть в Киеве последние квоты на участие в Олимпийских играх.

Отменены или перенесены фестивали, которые являются визитными карточками Украины: Atlas Weekend, 10-й юбилейный Leopolis Jazz Fest во Львове, Одесский международный кинофестиваль.

Пока мир ожидает окончания карантина со смартфоном в руках, спортсмены, актеры, музыканты ищут новые пути взаимодействия со своим зрителем.

Когда еще фанаты могут посмотреть, как участвуют в виртуальных гонках "Формулы-1" лучший бомбардир "Лацио" Чиро Иммобиле или форвард "Манчестер сити" Серхио Агуэро? В онлайн-пространстве границы размыты, поэтому гонщик "Формулы-1" Пьер Гасли может запросто встретиться с вратарем "Реал Мадрид" Тибо Куртуа на баскетбольной площадке.

Если ты кумир стадионов, то зрителям интересно все: как ты ездишь по треку, забрасываешь мяч в корзину или танцуешь на кухне у себя дома.

Актеры и музыканты также стремятся не терять связь с аудиторией. Американская певица Майли Сайрус развлекает подписчиков в TikTok танцами. Лидер британской группы Coldplay Крис Мартин дал живой концерт в Instagram.

Украинская певица Jerry Heil (Яна Шемаева) сочиняет песни в прямом эфире вместе со своими подписчиками в Instagram. Юлия Санина, фронтвумен украинской группы The Hardkiss, делится в Instagram со своими фанатами секретами вокального мастерства на онлайн-уроках.

Классические театры пробуют себя в новом амплуа. Не только "Метрополитен-опера" транслирует свои постановки онлайн. Зритель может с легкостью одного клика выбирать, где ему провести вечер: в Шекспировском "Глобусе", Берлинской опере, "Гранд-опера" в Париже или в театре им. Ивана Франко.

Однако до сих пор не понятны пути выхода из ситуации. Нет стандартов, по которым будут проходить мероприятия в будущем, когда люди будут собираться вживую. Что же это для нас означает?

72 дня локдауна не прошли даром. Мы многому научились. Мы изменились. Стали инновационными, поменяли не только потребительские, но и профессиональные привычки. Мы получили новый опыт жизни онлайн, но теперь лучше понимаем, насколько жизненно необходимо собираться вместе.

Среди моих знакомых из разных стран бытует мнение, что нынешнее положение дел – это глобальный социальный эксперимент.

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Правительства якобы тестируют, как люди будут вести себя в условиях чрезвычайного положения, как будут действовать силовые структуры, если демократический порядок мира будет загнан в диктаторские рамки.

Однако мир настолько непредсказуем, что возможен другой вариант развития событий. Еще на Давосском форуме в 2018 году шла речь о том, что формат локальных государств изжил себя. Например, онлайн настолько размывает границы, что произойдет перераспределение сил.

Не будет стран в нынешнем понимании. Люди смогут свободно выбирать место своей жизни. На первый план выйдут человеческие ценности, устойчивое развитие и экологические нормы жизни в согласии с природой.

Мы можем только гадать, как будут развиваться события. Однако ясно, что благодаря опыту карантина мы стали чувствительнее друг к другу. Как видно из последних событий в мире, вопрос ментального здоровья и повышенного уровня стресса выходит на более высокую ступень важности.

При всех технологических возможностях ценность живого общения очень высока. Результаты опросов о том, что люди будут делать после карантина, показали: многие пойдут с друзьями в кино. Значит, event-индустрии быть.