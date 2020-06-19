Потребители дополнительно заплатят 6,4 миллиарда за газ

Компенсацію недоотриманих облгазами доходів в минулі роки переклали на споживачів. З липня громадяни отримають у платіжках за розподіл газу додаткові суми до сплати. Це означає, що загальний додатковий дохід монополістів у 2020 році додатково зросте на 6,4 млрд грн.

Що таке тариф на розподіл газу і який його розмір

Облгази або оператори газорозподільних мереж (ГРМ) за послуги з розподілу газу газопроводами отримують тариф, який сплачують населення та бізнес. Розмір тарифу на послуги розподілу газу встановлює Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Нові тарифи на розподіл газу для операторів НКРЕКП затвердила низкою постанов 24 грудня 2019 року. Запровадження тарифів відбувається двома етапами: перший – з січня до 30 червня 2020 року, другий – з липня 2020 року.

На першому етапі середньозважений тариф на послуги розподілу газу операторами ГРМ зріс на 36,34% до 700 грн за тис куб м, на другому він збільшиться ще на 20% до 839,6 грн за тис куб м.

Наприклад, з 1 січня тариф на розподіл газу для АТ "Вінницягаз" встановлено на рівні 0,89 грн за куб м. З липня він зросте на 0,2 грн до 1,09 грн за куб м.

Тарифи на послуги з розподілу газу для кожного оператора ГРМ

З чого складається тариф на розподіл газу

У структуру тарифу включені витрати на газ для виробничо-технологічних потреб, на пальне, електроенергію, ремонти, оплату праці, сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, на амортизаційні відрахування, повірку, ремонт і заміну лічильників.

У таблиці розписана структура тарифу на послуги з розподілу природного газу для АТ "Київоблгаз" з 1 січня по 30 червня та з 1 липня 2020 року.

Зверніть увагу на підпункт, виділений червоним. До 30 червня в тарифі на послуги з розподілу газу не передбачена компенсація витрат за попередні періоди. З липня оператори ГРМ почнуть отримувати таку компенсацію.

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Звідки в тарифі взялася компенсація

Напередодні ухвалення постанов про встановлення нових тарифів на послуги з розподілу газу на сайті НКРЕКП було опубліковане обґрунтування, розроблене департаментом з регулювання відносин в нафтогазові сфері.

У ньому сказано, що для другого етапу збільшення тарифів на послуги розподілу природного газу враховане фінансування компенсацій недоотриманої операторами ГРМ тарифної виручки за 2015-2018 роки.

Річ у тім, що в тарифі на розподіл газу для населення не були враховані витрати операторів ГРМ на закупівлю за ринковими цінами газу на виробничо-технологічні потреби. Компенсацію в тарифі недоотриманої тарифної виручки за 2015-2018 роки закладено для 29 операторів ГРМ.

Хто отримає компенсацію

АТ "Вінницягаз", АТ "Волиньгаз", ПрАТ "Гадячгаз", АТ "Дніпрогаз", АТ "Дніпропетровськгаз", АТ "Житомиргаз", АТ "Закарпатгаз", АТ "Запоріжгаз", АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Київоблгаз", АТ "Криворіжгаз", АТ "Лубнигаз", АТ "Луганськгаз", АТ "Львівгаз", ПАТ "Маріупольгаз", ПрАТ "Мелітопольгаз", АТ "Миколаївгаз", АТ "Одесагаз", АТ "Полтавагаз", АТ "Сумигаз", ПрАТ "Уманьгаз", ПрАТ "Тернопільгаз", АТ "Тисменицягаз", АТ "Харківгаз", АТ "Херсонгаз", ПАТ "Черкасигаз", АТ "Чернівцігаз", ПрАТ "НГХП "Сірка", ТзОВ "Спектргаз".

В обґрунтуванні НКРЕКП зазначено, що фінансування компенсацій витрат розраховано на основі даних про обсяги використання газу на виробничо-технологічні потреби операторів у відповідних роках та оптові ціни на газ.

Раніше НКРЕКП, затверджуючи тариф на послуги розподілу, не передбачала прибутку, мабуть, мотивуючи це тим, що ця сума вплине на розмір плати за газ для населення. Виходить, зараз ця проблема регулятора вже не турбує?

Що стосується компенсацій так званих витрат за попередній період, а їх сума значна, то в обґрунтуванні НКРЕКП йдеться про необхідність врахування рішень судів, які набули чинності.

Наприклад, Окружний адміністративний суд Києва у справі № 826/8168/17 зобов'язав НКРЕКП встановити для "Київоблгазу" економічно обґрунтований тариф на транспортування газу, включивши до тарифу низку складових.

Встановлені судом складові тарифу

Витрати на придбання газу для технологічних потреб та нормованих втрат на 2016 рік, витрати на оплату газу для технологічних потреб та нормованих втрат за 2014-2016 роки, компенсація недоотриманої тарифної виручки у зв'язку із зменшенням обсягів розподілу газу за 2016 рік в розмірі 124,6 млн грн без ПДВ.

Виконуючи рішення суду, НКРЕКП не порушила перед урядом питання про компенсацію витрат облгазів за минулий період за кошти бюджету, а вирішила перекласти ці витрати на споживачів газу, зокрема громадян.

Ця ситуація торкнеться не лише клієнтів "Київоблгазу". З липня недоотримана операторами виручка буде включена у квитанції мільйонів громадян. У кожному кубометрі доставленого споживачам газу буде близько 6 копійок компенсації операторам ГРМ за недоотриману виручку у 2015-2018 роках.

Це середнє значення, для кожного оператора ГРМ розмір компенсації буде індивідуальним. Наприклад, для "Закарпатгазу" він становитиме 0,12 грн за куб м, для "Запоріжгазу" – 0,06 грн за куб м.

Вплив на тариф з розподілу газу компенсації витрат за попередні періоди*

* - до розрахунків середніх значень не включено операторів ГРМ, у тарифі на розподіл газу яких не передбачена компенсація за попередні періоди

З таблиці видно, що для кожного облгазу сума компенсації наче незначна, але загалом це понад 1 млрд грн, які ляжуть на плечі споживачів.

Додаткові 6,4 млрд грн та мирова угода за кошт споживачів

Борг облгазів перед "Нафтогазом" становить близько 2,2 млрд грн. За моєю інформацією, цю заборгованість планується погасити шляхом укладення мирових угод, у яких буде прописана розстрочка на п'ять років.

Гроші на погашення цих боргів будуть взяті із зазначеної компенсації, яку включено в тариф на розподіл газу. Тобто фактично заборгованість облгазів перед "Нафтогазом" в розмірі 2,2 млрд грн погасить населення. Крім того, є ще 1,3 млрд грн штрафів і пеней, які теж повинні бути сплачені "Нафтогазу".

Що за цим стоїть? Раджу ознайомитися з позицією експертів та проаналізувати наведену нижче діаграму. Там видно, що темпи зростання тарифу з розподілу газу операторів ГРМ з 2014 року зросли на 206,6%. Це зростання значно випереджає темпи інфляції: 206,6% зростання тарифу проти 136,4% інфляції.

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Таким чином, внаслідок підвищення тарифів на послуги розподілу газу доходи операторів ГРМ у 2020 році порівняно з 2019 роком зростуть на 6,4 млрд грн до 19,2 млрд грн. Ці додаткові гроші будуть зібрані із споживачів.

Отже, стає зрозумілим, з яких джерел облгази мають намір сплатити борги, зокрема 420 млн грн перед новоствореним оператором ГТС.

Крім того, у структурі затверджених операторам ГРМ тарифів не передбачено витрат на плату за користування державними газорозподільними системами або їх складовими, які з моменту корпоратизації і приватизації облгазів (1994-1996) перебувають на їх балансі і безкоштовно використовуються.

Так, 21 лютого 2017 року Кабінет міністрів ухвалив постанову №95, за якою оператори ГРМ повинні сплачувати за рік 10% залишкової вартості відповідного державного майна, але не роблять цього. За скромними розрахунками, держава повинна отримати від облгазів близько 500 млн грн.

Чому оператори не платять за державне майно і хто в цьому винен?