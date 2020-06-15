Почему в Украине самый дорогой битум в Европе

Владимир Зеленский провозгласил строительство дорог своей главной миссией.

"Я хочу быть президентом, при котором в Украине появились дороги", – сказал он на своей недавней пресс-конференции.

Делается и впрямь немало. В 2020 году на дорожное строительство должны поступить фантастические 100 млрд грн.

Решимость такая, что "дорожная" статья не пострадала ни на гривню в ходе недавнего "обрезания" бюджета в связи с эпидемией.

Мало того, из фонда борьбы с COVID-19 на дороги перекинули 35 млрд грн, а еще собираются в два с половиной раза поднять акциз на сжиженный газ.

Вливание рекордных средств четвертый год кряду вызвало рекорды в поставке битума. С 2017 года объемы его потребления составляют около 700 тыс тонн.

Это наибольшие показатели за всю украинскую независимость. До этого рекордное использование битума было отмечено на этапе подготовки к "Евро-2012" и составило 505 тыс тонн в 2011 году.

Растущие объемы потребления битума – хороший ответ скептикам, которые считают, что ничего не строится. Другое дело – цена этой стройки, ведь растут не только объемы использования битума, но и цены на него. Об этой интересной и поучительной тенденции хотелось бы поговорить детальнее.

На рисунке отражена динамика премий на белорусский и украинский битумы, на которые в 2019 году пришлось 85% рынка – 50% и 35% соответственно.

Как происходит ценообразование на битум и на нефтепродукты? Поставщики и покупатели ориентируются на европейские котировки и применяют к ней премию или дисконт. В случае с битумом базой служит мазут.

Если в 2018-2019 годах "Укртатнафта" торговала с нулевой премией к мазуту с серой 3,5%, то в 2020 году подняла ее на 120 долл за тонну. При этом в мае 2019 года на северо-западе Европы мазут в среднем стоил 145 долл за тонну.

В апреле украинский битум стоил дороже бензина и дизтоплива, провалившихся вместе с мировой ценой на нефть.

Не остался в стороне и крупнейший поставщик – белорусские производители. В марте рынок получил обухом по голове: белорусы установили премию 190 долл за тонну, хотя 2019 год они отработали со средней поправкой 65 долл.

В итоге весной 2020 года цена на белорусский битум для Украины стала максимальной в Европе. Ближе к лету поправка стабилизировалась. Сейчас сябры и кременчужане стоят на одном уровне, но цены остались у вершин "битумных хит-парадов" Европы.

В итоге дорожно-строительная отрасль не почувствовала краха цен на нефть. Цена на битум в Украине держится на уровне 2019 года, хотя мазут в мае 2020 года стоил 145 долл за тонну, а в 2019 году – 388 долл за тонну.

Профит ушел в карманы производителей битума. Скорее всего, цены будут расти. Финансирование из бюджета есть, а на лето и осень приходится пик работ. Тем временем цена на нефть пробила уровень 40 долл за барр.

В чем же причина нашего чемпионства? В отсутствии конкуренции, и случай с битумом это очень хорошо показывает. Урок нам преподнесли россияне.

В апреле 2019 года правительство РФ ввело эмбарго на экспорт ряда нефтепродуктов в Украину. Среди них оказался и невзрачный битум, поставки которого были крайне невелики. В 2018 году на них пришлось 18% рынка Украины, а годом ранее – 8%, несмотря на 10-процентную пошлину.

Премии на белорусский битум выросли сразу: если в апреле 2019 года украинские покупатели контрактовались с дисконтом 23 долл за тонну, то уже в июле – с такой же премией. А в ноябре поправки взлетели до 90 долл за тонну.

Не вызывает сомнений, что аналогичным образом поступила бы и "Укртатнафта", но, к ее сожалению, месяцем ранее она распродала почти весь годовой объем битума по формульным контрактам на прежних условиях.

По высоким ценам, близким к белорусским, заводу удалось продать небольшие объемы на спотовом рынке, когда цены определяются на основании текущей ситуации. Отыграться по полной удалось только в 2020 году, но зато как! Ничего личного, только бизнес! Интересно, как такой бизнес оценивает АМКУ.

Почему история с битумом так важна?

"Нафтогаз Украины" и контролируемая Игорем Коломойским "Укртатнафта" требуют от правительства ввести пошлины на российское дизельное топливо и сжиженный газ. В случае с дизтопливом это будет означать остановку импорта из России, а это уже не 18%, как в случае с битумом, а 35-40% рынка.

Инициаторы пошлин заверяют чиновников, что цена при этом на вырастет, но битумный пример говорит об обратном. Наценки выросли на 120 долл за тонну, что составляет 50% от нынешних цен, а в ценах 2019 года – 30%.

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Выросли цены не только у внутреннего производителя, но и у белорусов – обладателей половины нашего рынка. Если бы не эмбарго, только на "битумных" тратах можно было бы сэкономить до 1,65 млрд грн.

Реальная переплата будет еще больше, так как и оставшиеся небольшие поставщики поднимут цены до уровня белорусских, можно не сомневаться.

Есть и позитивные моменты: "Укртатнафта" наращивает выпуск битума. В 2018 году было произведено 132 тыс тонн, в 2019 году – 208 тыс тонн, а в 2020 году завод обещает рекордные 300 тыс тонн. Посчитаем цену этого прироста.

С учетом переплаты 1,65 млрд грн дополнительные 92 тыс тонны кременчугского битума обойдутся налогоплательщикам в 18 тыс грн за тонну. "Укртатнафта" продает его по 9 700 грн за тонну. Неплохая дотация, не так ли?

Приходится констатировать, что российский битум увеличивал конкуренцию и сдерживал цены. По имеющимся данным, на эмбарго настояли российские дорожники, опасающиеся дефицита и роста цен на внутреннем рынке.

Российского битума было всего 18% рынка и какой удар получил бюджет от исчезновения этого продукта? Каким же будет эффект от закрытия российского импорта дизтоплива и сжиженного газа, которых под 40%?

Украина и так платит премии на дизтопливо и сжиженный газ зарубежным поставщикам, а пошлины сделают их еще больше. Европейский рекорд по ценам на битум уже имеем, на очереди – дизтопливо и сжиженный газ?

Только в отличие от битума, который покупается за бюджетные деньги, подорожавшие дизтопливо и сжиженный газ каждый потребитель оплатит сам.