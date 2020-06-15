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Почему в Украине самый дорогой битум в Европе

Почему в Украине самый дорогой битум в Европе

Невысокая конкуренция и растущий спрос привели к значительному повышению цен на битум.
Понедельник, 15 июня 2020, 18:25
Сергей Куюн
директор ООО "Консалтинговая группа А-95"

Владимир Зеленский провозгласил строительство дорог своей главной миссией.

"Я хочу быть президентом, при котором в Украине появились дороги", – сказал он на своей недавней пресс-конференции.

Делается и впрямь немало. В 2020 году на дорожное строительство должны поступить фантастические 100 млрд грн.

Решимость такая, что "дорожная" статья не пострадала ни на гривню в ходе недавнего "обрезания" бюджета в связи с эпидемией.

Мало того, из фонда борьбы с COVID-19 на дороги перекинули 35 млрд грн, а еще собираются в два с половиной раза поднять акциз на сжиженный газ.

Вливание рекордных средств четвертый год кряду вызвало рекорды в поставке битума. С 2017 года объемы его потребления составляют около 700 тыс тонн.

 

Это наибольшие показатели за всю украинскую независимость. До этого рекордное использование битума было отмечено на этапе подготовки к "Евро-2012" и составило 505 тыс тонн в 2011 году.

Растущие объемы потребления битума – хороший ответ скептикам, которые считают, что ничего не строится. Другое дело – цена этой стройки, ведь растут не только объемы использования битума, но и цены на него. Об этой интересной и поучительной тенденции хотелось бы поговорить детальнее.

На рисунке отражена динамика премий на белорусский и украинский битумы, на которые в 2019 году пришлось 85% рынка – 50% и 35% соответственно.

 

Как происходит ценообразование на битум и на нефтепродукты? Поставщики и покупатели ориентируются на европейские котировки и применяют к ней премию или дисконт. В случае с битумом базой служит мазут.

Если в 2018-2019 годах "Укртатнафта" торговала с нулевой премией к мазуту с серой 3,5%, то в 2020 году подняла ее на 120 долл за тонну. При этом в мае 2019 года на северо-западе Европы мазут в среднем стоил 145 долл за тонну.

В апреле украинский битум стоил дороже бензина и дизтоплива, провалившихся вместе с мировой ценой на нефть.

Не остался в стороне и крупнейший поставщик – белорусские производители. В марте рынок получил обухом по голове: белорусы установили премию 190 долл за тонну, хотя 2019 год они отработали со средней поправкой 65 долл.

В итоге весной 2020 года цена на белорусский битум для Украины стала максимальной в Европе. Ближе к лету поправка стабилизировалась. Сейчас сябры и кременчужане стоят на одном уровне, но цены остались у вершин "битумных хит-парадов" Европы.

В итоге дорожно-строительная отрасль не почувствовала краха цен на нефть. Цена на битум в Украине держится на уровне 2019 года, хотя мазут в мае 2020 года стоил 145 долл за тонну, а в 2019 году – 388 долл за тонну.

Профит ушел в карманы производителей битума. Скорее всего, цены будут расти. Финансирование из бюджета есть, а на лето и осень приходится пик работ. Тем временем цена на нефть пробила уровень 40 долл за барр.

В чем же причина нашего чемпионства? В отсутствии конкуренции, и случай с битумом это очень хорошо показывает. Урок нам преподнесли россияне.

В апреле 2019 года правительство РФ ввело эмбарго на экспорт ряда нефтепродуктов в Украину. Среди них оказался и невзрачный битум, поставки которого были крайне невелики. В 2018 году на них пришлось 18% рынка Украины, а годом ранее – 8%, несмотря на 10-процентную пошлину.

Премии на белорусский битум выросли сразу: если в апреле 2019 года украинские покупатели контрактовались с дисконтом 23 долл за тонну, то уже в июле – с такой же премией. А в ноябре поправки взлетели до 90 долл за тонну.

Не вызывает сомнений, что аналогичным образом поступила бы и "Укртатнафта", но, к ее сожалению, месяцем ранее она распродала почти весь годовой объем битума по формульным контрактам на прежних условиях.

По высоким ценам, близким к белорусским, заводу удалось продать небольшие объемы на спотовом рынке, когда цены определяются на основании текущей ситуации. Отыграться по полной удалось только в 2020 году, но зато как! Ничего личного, только бизнес! Интересно, как такой бизнес оценивает АМКУ.

Почему история с битумом так важна?

"Нафтогаз Украины" и контролируемая Игорем Коломойским "Укртатнафта" требуют от правительства ввести пошлины на российское дизельное топливо и сжиженный газ. В случае с дизтопливом это будет означать остановку импорта из России, а это уже не 18%, как в случае с битумом, а 35-40% рынка.

Инициаторы пошлин заверяют чиновников, что цена при этом на вырастет, но битумный пример говорит об обратном. Наценки выросли на 120 долл за тонну, что составляет 50% от нынешних цен, а в ценах 2019 года – 30%.

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Выросли цены не только у внутреннего производителя, но и у белорусов – обладателей половины нашего рынка. Если бы не эмбарго, только на "битумных" тратах можно было бы сэкономить до 1,65 млрд грн.

Реальная переплата будет еще больше, так как и оставшиеся небольшие поставщики поднимут цены до уровня белорусских, можно не сомневаться.

Есть и позитивные моменты: "Укртатнафта" наращивает выпуск битума. В 2018 году было произведено 132 тыс тонн, в 2019 году – 208 тыс тонн, а в 2020 году завод обещает рекордные 300 тыс тонн. Посчитаем цену этого прироста.

С учетом переплаты 1,65 млрд грн дополнительные 92 тыс тонны кременчугского битума обойдутся налогоплательщикам в 18 тыс грн за тонну. "Укртатнафта" продает его по 9 700 грн за тонну. Неплохая дотация, не так ли?

Приходится констатировать, что российский битум увеличивал конкуренцию и сдерживал цены. По имеющимся данным, на эмбарго настояли российские дорожники, опасающиеся дефицита и роста цен на внутреннем рынке.

Российского битума было всего 18% рынка и какой удар получил бюджет от исчезновения этого продукта? Каким же будет эффект от закрытия российского импорта дизтоплива и сжиженного газа, которых под 40%?

Украина и так платит премии на дизтопливо и сжиженный газ зарубежным поставщикам, а пошлины сделают их еще больше. Европейский рекорд по ценам на битум уже имеем, на очереди – дизтопливо и сжиженный газ?

Только в отличие от битума, который покупается за бюджетные деньги, подорожавшие дизтопливо и сжиженный газ каждый потребитель оплатит сам.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
топливо импорт дороги Россия авиация

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