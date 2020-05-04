Декларирование на карантине: что и как теперь работает

Після новорічних свят і аж до початку травневих традиційно триває кампанія декларування доходів громадян.

2020 рік – не виняток: наразі ми заповнюємо і подаємо наші декларації за 2019 звітний рік.

Зазвичай подавати декларацію потрібно було до 1 травня, однак COVID-19 вніс свої корективи у порядок декларування. І не тільки у термін подання.

Навіть якщо ви відповідальний платник податків і маєте намір підготувати всю документацію вчасно, вас просто не пустять до податкової, тому що зараз вона закрита для прийому громадян.

Аби не втрачати зв’язок з реальністю, ми розпочинаємо серію матеріалів про зміни, спричинені карантином, та інші актуальні для платників податків питання у цей період.

Громадяни зобов’язані подавати річну декларацію, коли отримують доходи:

1) від підприємницької діяльності (на загальній системі оподаткування);

2) від провадження незалежної професійної діяльності;

3) від особи, яка не є податковим агентом;

4) з іноземних джерел;

5) від інвестиційної діяльності;

6) від надання в оренду нерухомості (якщо орендар – фізична особа, яка не є суб’єктом господарювання);

7) у вигляді успадкованого чи отриманого в дарунок майна від осіб, які не є родичами першого або другого ступеня споріднення.

Основними випадками, коли громадяни мають право подати річну декларацію є необхідність повернути надміру сплачений податок (наприклад, у випадку невчинення нотаріальної дії щодо посвідчення купівлі-продажу) та отримати податкову знижку.

За звичайних обставин річну податкову декларацію потрібно подати до податкових органів до 1 травня наступного за звітним року (тобто за 2019 рік її потрібно було б подавати до 1 травня 2020). І до 1 серпня сплатити відповідне податкове зобов’язання.

Якщо єдиною причиною подачі річної декларації є отримання податкової знижки, граничний термін подачі – 31 грудня 2020 року.

Також до 31 грудня може бути подовжено термін подачі декларації у випадку, коли документи з податкових органів інших країн, необхідні для отримання податкового кредиту, не можуть бути отримані до 1 травня. Зауважте, що в цьому випадку відповідну заяву для продовження строку подачі декларації у податкові органи необхідно подати до 1 травня.

У зв’язку з карантинними заходами строк подачі декларації за 2019 рік подовжено до 1 липня 2020. Сплатити податок, розрахований у декларації, необхідно до 1 жовтня 2020 року.

Loading... податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) залишаються незмінними – основна ставка 18% (до деяких окремих видів доходу застосовуються ставки 9%, 5% або 0%).

До всіх доходів, що підлягають оподаткуванню ПДФО, застосовуємо також 1,5% військового збору.

Слід звернути увагу на форму декларації. З 1 січня 2020 року декларація подається за формою, затвердженою Наказом Міністерства фінансів від 25.04.19 р. № 177.

Зазвичай декларацію можна подати:

– особисто (оригінал, засвідчений підписом платника податку);

– поштою (рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення);

– через електронний кабінет платника податку (якщо у вас є електронний цифровий підпис);

– через уповноважену особу (яка подає декларацію особисто за наявності нотаріально засвідченого доручення).

Під час карантину як ніколи на часі стають електронні сервіси, а саме – електронний кабінет платника податку.

Адже особисте відвідування Центрів обслуговування платників податків обмежене (до слова, отримати будь-які оригінали документів з податкових органів до закінчення карантину наразі неможливо).

Відвідування Укрпошти для відправки декларації рекомендованим листом можливе – всі відділення працюють. Але цей варіант не дуже бажаний – як і відвідування інших місць скупчення людей під час поширення вірусу.

Залишається електронний кабінет платника податків, який дозволяє дистанційно подати податкову декларацію про майновий стан і доходи, отримати дані щодо сплачених податків за період, перевірити, чи був зарахований податок, сплачений за результатами декларування не виходячи з дому.

Необхідно зазначити, що цей сервіс доступний лише власникам електронного цифрового підпису.

Якщо ви не встигли оформити його особисто до запровадження карантину, можна скористатись послугами одного з акредитованих центрів сертифікації ключів онлайн.

Державна податкова служба запустила серію відеоуроків, де пояснюють, як правильно користуватися електронними сервісами.

Дуже ймовірно, що кількість декларацій, поданих в електронному вигляді, цього року збільшиться.

Сплачуємо податки за результатами декларування

У жовтні 2019 року вкотре змінили реквізити рахунків для сплати податків та зборів. Нові рахунки відкрито відповідно до вимог стандарту IBAN.

Це дало певну надію на те, що тепер український ПДФО можна буде сплатити з-за кордону, з рахунка, відкритого в іноземній валюті (раніше це було неможливе, що створювало певні складнощі для людей, які на момент сплати не проживають в Україні постійно і не мають гривневого рахунка).

На жаль, поки що ці сподівання не справдилися. Попри опубліковані реквізити валютних рахунків на офіційному сайті Казначейства України, успішно перерахувати з-за кордону кошти, приміром, в євро для сплати українського ПДФО чи військового збору не вдасться через відсутність у Казначейства валютних рахунків саме для місцевих бюджетів, до яких відносяться ці податки.

Тож свідомі громадяни, як і раніше, не мають альтернативи: сплата податку до бюджету здійснюється тільки в національній валюті й тільки з рахунків, відкритих в українських банках.

Не забуваємо правильно вказувати у призначенні платежу код бюджетної класифікацїї при здійсненні оплати, податковий ідентифікаційний номер і звітний період.

Так ваш платіж буде правильно ідентифікований і зарахований податковими органами.

Окремо слід зауважити, що у випадку, коли податкове зобов’язання фізичної особи сплачується третьою особою (фізичною або юридичною), така сплата може розцінюватись, як додаткове благо з точки зору ПКУ (яке в свою чергу також підлягає оподаткуванню).

Особа, яка здійснює таку оплату повинна мати відповідні повноваження, підтверджені належним чином оформленим дорученням.

Сподіваємося, ця стаття допоможе освіжити в пам’яті основні правила процесу декларування, і карантин не завадить вам належним чином виконати свої податкові зобов’язання.

Співавтор – Вікторія Чорновол, партнер податково-юридичного департаменту "Делойт" в Україні.