Козловые краны, базы отдыха, противогазы - что продает государство на аукционах

Через карантин Фонд державного майна України (ФДМУ) призупинив велику приватизацію.

Проте плани залучити до державного бюджету до кінця року 6 млрд грн від малої приватизації (продаж майна, вартістю менше 250 млн грн - ред.) залишаються в силі. Починаючи з 2018 року, такі об’єкти продаються виключно на відкритих аукціонах у системі Prozorro.Продажі.

Дохід від малої приватизації перевищив 2 млрд грн

Напрям малої приватизації в системі ProZorro.Продажі є наразі одним із найуспішніших. Об’єкти, що продавались, були дуже різними і за якістю, і за місцем розташування, і за комерційною привабливістю.

Але незважаючи на усі особливості та можливі перепони, для більшості лотів вдалося знайти нових власників — продали 1,5 тис. об’єктів з моменту старту.

За весь час реалізації програми малої приватизації за допомоги відкритих аукціонів держава отримала понад 2 млрд грн доходу.

Відсоток успішності торгів за цим напрямом складає 40%, а середнє зростання початкової ціни – понад 60%.

Це свідчить про високу зацікавленість з боку покупців та ефективність такого підходу. Для порівняння: в цілому по системі стартова ціна на торгах збільшується в середньому на 20%.

Найактивніше своє майно на продаж виставляла міська влада Вінницької, Дніпропетровської та Львівської областей. А найбільше заробили на аукціонах — Київщина, Львівщина та Дніпропетровщина.

Вартість найдорожчої угоди склала 116 млн грн. Ціна зросла під час торгів із початкових 95 млн грн.

Покупець отримав три великі нежитлові приміщення загальною площею 945,1 кв.м у центрі Львова.

Найдешевше продали вентилятор у м. Олександрія – за 80 грн. А найнижчу ціну за нерухомість отримало Сумське відділення ФДМУ за продаж недобудованого житлового будинку площею 149,2 кв. м – 100 грн. при стартовій ціні 50 коп.

Будинки культури, труби та протигази

Левова частка об’єктів малої приватизації – це комерційна нерухомість.

Хоча, звичайно, міська влада продає й інші речі, якими не користується, – від котелень до автомобілів.

Деякі лоти і справді здатні здивувати: старі бронзові пам’ятники, огорожі, козлові крани, тощо.

Або навіть носилки, протигази, санітарні сумки та каски з початковою вартістю 39 грн. Але дуже часто дивні, на перший погляд, речі є вигідною угодою як для продавця, так і для покупця.

Наприклад, Очеретнянська сільська рада (Вінницька область) продала на аукціоні непрацюючу водопровідну мережу 1938 року побудови довжиною 4 км за 112 тис. грн. Замість того, щоб просто залишити її іржавіти на звалищі, сільрада змогла залучити додаткові кошти до свого бюджету, які, зокрема, компенсуватимуть встановлення нових труб. А бізнес придбав металобрухт, який можна переробити і ще використати.

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Здебільшого на торгах з’являються економічно привабливі знахідки з вигідною ціною: їдальні, лазні, гаражі, будинки культури, спортивні комплекси, бази відпочинку, тощо. Наприклад, у березні ФДМУ продав будинок культури ДП "Київприлад" за 10 млн грн. Якщо порівнювати з подібними пропозиціями на ринку нерухомості, то купівлю можна вважати вдалою.

А в центрі Ужгорода зараз продається нежитлове приміщення, яке може стати для когось ідеальним офісом або магазином. Є цікаві варіанти і для малого бізнесу. Як, наприклад, приміщення на першому поверсі житлового будинку у Львові з окремим входом, що можна перетворити на кав’ярню.

І це лише короткий перелік об’єктів, які продає місцева влада, і які можуть отримати шанс на друге життя – із вигодою і для бюджету, і для підприємців.

Можливості для розвитку бізнесу

Навіщо комерційним компаніям брати участь у малій приватизації? Система публічних електронних аукціонів відкрила доступ до об’єктів, які раніше ніколи не продавались і були недоступні для бізнесу.

Дуже часто державна нерухомість розташована у привабливих місцях: в історичних районах міста або центрі, з добре розвиненою інфраструктурою поруч, або в природній зоні, як, наприклад, дитячий табір чи санаторій.

Звичайно, подібні об’єкти можуть потребувати реконструкції, але в довгостроковій перспективі – це вигідна інвестиція.

Держава продає майно по всій країні, а отже у підприємців є можливість розширити географію своєї діяльності, вигідно придбавши приміщення в новому регіоні.

Усі учасники торгів можуть бути впевненими, що продаж відбудеться за справедливою ціною, а правила гри є однаковими для всіх.

Якщо компанія знаходить цікавий об'єкт, але початкова ціна здається зависокою, то закон про приватизацію передбачає поступове зниження ціни, якщо аукціон не відбудеться.

І навпаки, якщо ціна занадто приваблива, то покупці реагують на кожен такий лот і змагаються за можливість вигідно інвестувати в нерухомість.

Конкуренція є завжди, проте ретельна підготовка до аукціону – запорука перемоги. І як результат, від прозорого продажу виграють усі – і бізнес, і місцева громада, і держава.