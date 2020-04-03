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Козловые краны, базы отдыха, противогазы - что продает государство на аукционах

Козловые краны, базы отдыха, противогазы - что продает государство на аукционах

Сколько государство уже заработала на малой приватизации, можно купить на аукционах и какие выгоды получает бизнес от прозрачной продажи? (укр)
Пятница, 3 апреля 2020, 10:12
Артур Гребенников
коммерческий директор торговой площадки Аукціони.Prom.ua

Через карантин Фонд державного майна України (ФДМУ) призупинив велику приватизацію.

Проте плани залучити до державного бюджету до кінця року 6 млрд грн від малої приватизації (продаж майна, вартістю менше 250 млн грн - ред.) залишаються в силі. Починаючи з 2018 року, такі об’єкти продаються виключно на відкритих аукціонах у системі Prozorro.Продажі.

Дохід від малої приватизації перевищив 2 млрд грн

Напрям малої приватизації в системі ProZorro.Продажі є наразі одним із найуспішніших. Об’єкти, що продавались, були дуже різними і за якістю, і за місцем розташування, і за комерційною привабливістю.

Але незважаючи на усі особливості та можливі перепони, для більшості лотів вдалося знайти нових власників — продали 1,5 тис. об’єктів з моменту старту. 

 За весь час реалізації програми малої приватизації за допомоги відкритих аукціонів держава отримала понад 2 млрд грн доходу.

Відсоток успішності торгів за цим напрямом складає 40%, а середнє зростання початкової ціни – понад 60%.

Це свідчить про високу зацікавленість з боку покупців та ефективність такого підходу. Для порівняння: в цілому по системі стартова ціна на торгах збільшується в середньому на 20%. 

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Найактивніше своє майно на продаж виставляла міська влада Вінницької, Дніпропетровської та Львівської областей. А найбільше заробили на аукціонах — Київщина, Львівщина та Дніпропетровщина. 

Вартість найдорожчої угоди склала 116 млн грн. Ціна зросла під час торгів із початкових 95 млн грн.

Покупець отримав три великі нежитлові приміщення загальною площею 945,1 кв.м у центрі Львова. 

Найдешевше продали вентилятор у м. Олександрія – за 80 грн. А найнижчу ціну за нерухомість отримало Сумське відділення ФДМУ за продаж недобудованого житлового будинку площею 149,2 кв. м – 100 грн. при стартовій ціні 50 коп. 

Будинки культури, труби та протигази

Левова частка об’єктів малої приватизації – це комерційна нерухомість.

Хоча, звичайно, міська влада продає й інші речі, якими не користується, – від котелень до автомобілів.

Деякі лоти і справді здатні здивувати: старі бронзові пам’ятники, огорожі, козлові крани, тощо.

Або навіть носилки, протигази, санітарні сумки та каски з початковою вартістю 39 грн. Але дуже часто дивні, на перший погляд, речі є вигідною угодою як для продавця, так і для покупця.

Наприклад, Очеретнянська сільська рада (Вінницька область) продала на аукціоні непрацюючу водопровідну мережу 1938 року побудови довжиною 4 км за 112 тис. грн. Замість того, щоб просто залишити її іржавіти на звалищі, сільрада змогла залучити додаткові кошти до свого бюджету, які, зокрема, компенсуватимуть встановлення нових труб. А бізнес придбав металобрухт, який можна переробити і ще використати. 

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Здебільшого на торгах з’являються економічно привабливі знахідки з вигідною ціною: їдальні, лазні, гаражі, будинки культури, спортивні комплекси, бази відпочинку, тощо. Наприклад, у березні ФДМУ продав будинок культури ДП "Київприлад" за 10 млн грн. Якщо порівнювати з подібними пропозиціями на ринку нерухомості, то купівлю можна вважати вдалою.

А в центрі Ужгорода зараз продається нежитлове приміщення, яке може стати для когось ідеальним офісом або магазином. Є цікаві варіанти і для малого бізнесу. Як, наприклад, приміщення на першому поверсі житлового будинку у Львові з окремим входом, що можна перетворити на кав’ярню. 

І це лише короткий перелік об’єктів, які продає місцева влада, і які можуть отримати шанс на друге життя – із вигодою і для бюджету, і для підприємців. 

Можливості для розвитку бізнесу

Навіщо комерційним компаніям брати участь у малій приватизації? Система публічних електронних аукціонів відкрила доступ до об’єктів, які раніше ніколи не продавались і були недоступні для бізнесу.

Дуже часто державна нерухомість розташована у привабливих місцях: в історичних районах міста або центрі, з добре розвиненою інфраструктурою поруч, або в природній зоні, як, наприклад, дитячий табір чи санаторій.

Звичайно, подібні об’єкти можуть потребувати реконструкції, але в довгостроковій перспективі  – це вигідна інвестиція. 

Держава продає майно по всій країні, а отже у підприємців є можливість розширити географію своєї діяльності, вигідно придбавши приміщення в новому регіоні. 

Усі учасники торгів можуть бути впевненими, що продаж відбудеться за справедливою  ціною, а правила гри є однаковими для всіх.

Якщо компанія знаходить цікавий об'єкт, але початкова ціна здається зависокою, то закон про приватизацію передбачає поступове зниження ціни, якщо аукціон не відбудеться.

І навпаки, якщо ціна занадто приваблива, то покупці реагують на кожен такий лот і змагаються за можливість вигідно інвестувати в нерухомість.

Конкуренція є завжди, проте ретельна підготовка до аукціону – запорука перемоги. І як результат, від прозорого продажу виграють усі – і бізнес, і місцева громада, і держава.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
продажа приватизация Prozorro

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