СБУ повышает давление: что готовит бизнесу "реформа" спецслужбы

В Верховной Раде готовят ко второму чтению поданный президентом Владимиром Зеленским законопроект "О Службе безопасности Украины". Формально он уменьшает полномочия спецслужбы по давлению на бизнес. Однако в документе остается ряд лазеек, некоторые из которых даже расширяют такие возможности.

Это прямо противоречит и выстраиваемой в течение нескольких лет правительствами концепции "маски-шоу стоп", и заявлениям о необходимости привлечения инвесторов и отказе от "несвойственых" СБУ функций.

Экономические преступления

Главный вопрос, который беспокоит бизнес в контексте будущей реформы СБУ – продолжит ли спецслужба участвовать в расследованиях экономических преступлений? Частично в документе эта проблема решается.

Исключается норма, ныне позволяющая ряду руководящих сотрудников прокуратуры поручать расследование любого преступления любому органу независимо от формализированной в Уголовно-процессуальном кодексе подследственности (в т. ч. и поручить СБУ расследование "экономики"), ссылаясь на неэффективность следствия.

То же самое предлагается сделать и с нормами, позволяющими прокурорам и следователям при расследовании не отнесенных к подследственности СБУ преступлений поручать отдельные следственные действия оперативникам СБУ (например, обыски, допросы).

Прямо запрещается привлечение органов безопасности к расследованию преступлений, не отнесенных к подследственности СБУ.

И только в случаях угрозы государственной безопасности генеральный прокурор (его заместитель) по инициативе главы СБУ (его заместителя) может поручить СБУ расследование не отнесённых к его компетенции преступлений.

Однако это лишь одна сторона медали, которая позволяет выполнить формальные требования международных партнеров и бизнес-ассоциаций.

Предприниматели и адвокаты, которые сталкивались с СБУ, знают, что форматов злоупотребления гораздо больше.

Один из них – искусственное добавление подследственной СБУ статьи в "экономическое" уголовное производство (например, финансирование терроризма) и затем исключение ее при завершении расследования и передаче дела в суд.

Одним из новшеств законопроекта является якобы "четкое" определение понятий "угрозы нацбезопасности", "национальных интересов", "национальных целей", "национальных ценностей".

Но, по сути, эти категории описаны настолько размыто и неисчерпывающе, что под них можно подтянуть что угодно.

Например, руководителя предприятия можно спокойно вызывать в СБУ, если его компания пользуется услугами "конвертационного центра".

Ведь теневая экономика и уклонение от уплаты налогов ставят под угрозу национальные экономические интересы (это, если что, один из реальных случаев, которых, по всей видимости, меньше не станет).

Кроме того, в законной подследственности СБУ появляется две новых "интересных" сферы, которые могут довольно серьезно зацепить интересы бизнеса – киберпреступность и участие в выявлении незаконно полученных активов.

Нужно ли говорить, что в рамках расследования киберпреступлений в зону риска попадает все компьютерное и вообще электронное оборудование предприятий, независимо от того, является ли программирование / "хакерство" основной деятельностью или компьютер используется только для офисных или бухгалтерских программ.

Что касается выявления необоснованных активов, то это чисто "антикоррупционное" направление деятельности, связанное с незаконным обогащением чиновников.

Во-первых, теоретически любой бизнес актив может быть провозглашен "необоснованным активом" чиновника, даже если его собственником выступает частное лицо.

Кроме того, существует мнение, что в недалеком будущем деятельность по выявлению "необоснованных активов" может быть распространена и на обычных граждан, скрывающих свои доходы от налогообложения.

Из условно позитивных для бизнеса новшеств – появляется норма, согласно которой государство обязано компенсировать вред от любых действий сотрудника СБУ, которые наносят ущерб предпринимателю, независимо от наличия вины такого сотрудника.

Другое дело, что доказать такой ущерб традиционно – не самая простая задача.

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СБУ вправе направлять государственным органам, учреждениям и организациям, предприятиям всех форм собственности запросы на получение любой информации.

Само по себе это не новость, новшество заключается в том, что ответ должен быть предоставлен в течение трех дней (срок может быть продлен еще на два дня по просьбе адресата), а при непредоставлении или предоставлении недостоверной информации вводится административная (до 340 грн штрафа) ответственность.

Кроме того, согласно законопроекту за препятствование законной деятельности СБУ в "особый период" (в случае объявления мобилизации или военного положения) можно будет "схлопотать" уголовную ответственность в виде реального срока до 15 лет лишения свободы.

Чем это чревато для предпринимателей?

Во-первых, для СБУ, понятное дело, не существует никакой коммерческой или банковской тайны.

Во-вторых, СБУ не обязана рассказывать бизнесу о том, для чего ей нужны те или иные данные (самая простая модель: в рамках засекреченного дела).

В-третьих, поскольку по решению суда органы СБУ могут получать доступ к системам аудио- и видео-наблюдения, справочным системам, учетам, реестрам, банкам и базам банных, документам и материальным носителям, то предприниматель никогда не может быть уверен, является ли запрос на информацию реальной потребностью следователя – или же он просто "проверяет" те данные, которые у него уже есть.

К слову, новый законопроект предполагает существенное расширение возможностей для использования негласных агентов – лицам, которые способствуют СБУ в рамках обеспечения контрразведывательного режима, будет официально предложено финансирование из бюджета службы, их предлагают фактически прировнять по социальному статусу (выплаты, льготы) к штатным сотрудникам СБУ.

Кроме того, законопроект, по сути, открывает возможности для финансирования "разовых" агентов, которые не будут работать с СБУ на постоянной основе.

Фактически это означает, что спецслужба получает возможность для расширения своей негласной сети, в том числе и за счет внедренных / завербованных на крупных предприятиях сотрудников.

При чем не только на государственных, где наличие людей из СБУ в структуре - в порядке вещей, но и на частных.

Реальна ли политическая независимость?

Не секрет, что давление СБУ на бизнес часто является следствием политического противостояния либо различных промышленных групп, либо конкурентов из числа представителей разных политических сил, которые делят между собой сферы влияния.

Формально новый законопроект призван упредить политическую ангажированность главы СБУ (а следовательно, и его подчиненных).

В частности, предлагается ввести правило, по которому главой СБУ становится человек, не бывший в руководстве политических партий последние три года.

Для обеспечения независимости от правящих элит глава СБУ назначается на 6 лет и может быть уволен в четко определенных случаях.

Однако по сути никаких шагов в сторону профессионализации должности главы СБУ не делается.

Наличие профессиональных качеств, воинских званий, опыта работы в правоохранительных, разведывательных или контрразведывательных органах от кандидата не требуется.

Среди требований к кандидатам наличие высшего образования, владение государственным языком, моральные и деловые качества.

При этом глава СБУ может быть уволен за "нарушение Конституции и законов Украины, систематическое невыполнение служебных обязанностей и/или выявление несоответствие занимаемой должности" – основание, под которое можно "подтянуть" любой политический повод.

Это говорит о том, что СБУ, к сожалению, вряд ли станет полностью независимой от политического заказа. С соответствующими не самыми радужными последствиями для бизнеса.