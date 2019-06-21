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СБУ и бизнес: чего ждать Зеленскому от Баканова?

СБУ и бизнес: чего ждать Зеленскому от Баканова?

Перестанет ли СБУ "кошмарить" бизнес и как избавить службу от несвойственных ей функций вмешательства в экономику?
Пятница, 21 июня 2019, 12:54
Юрий Радзиевский
управляющий партнер АБ "Радзиевский и партнеры"

Незаметно пролетели две недели, которые президент Владимир Зеленский дал и. о. главы Службы безопасности Ивану Баканову на демонстрацию первых результатов реальной работы.

На встрече с бизнесом в минувший четверг глава государства снова вспомнил, что спецслужба должна быть "декомерциализирована", то есть лишена "несвойственных ей функций" вмешательства в экономику.

Почему это не совсем тот сигнал, которого ждут предприниматели?

Не все то для СБУ, что контрабанда

В своей предвыборной риторике Зеленский ставил в приоритет лишение правоохранительных органов несвойственных им функций в сфере экономических преступлений.

В первую очередь эта претензия всегда касалась СБУ.

"Чекисты должны ловить шпионов, а не кошмарить бизнес" - под этой фразой подписались бы, пожалуй, тысячи предпринимателей по всей стране.

Почти дословно то же самое сказал на встрече бизнесу и Зеленский в минувший четверг.

Однако нужно вспомнить, каким было первое же "поручение" Ивану Баканову три недели назад. Оно звучало так: "Нам нужны реальные уголовные дела. Надо разобраться с контрабандой".

То есть логично предположить, что этот вопрос глава государства и его советники считают самым важным в работе СБУ.

И упоминание Зеленским контрабанды перед предпринимателями на недавней встрече – тому подтверждение.

Но вот незадача: контрабанда в широком, "бытовом" смысле слова (провоз сигарет, нелегальной бытовой техники, автомобилей и т.д.) не только не входит в перечень статей, расследованием которых должна заниматься спецслужба, но и вообще является декриминализованной.

То есть за ящик "черных" айфонов не возбуждают уголовные дела – только штраф и конфискация.

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Уголовный процессуальный кодекс оставил в подследственности СБУ только контрабанду отдельных видов товаров (ст. 201 УК): культурных ценностей; ядовитых, сильнодействующих, взрывчатых веществ; радиоактивных материалов; оружия или боеприпасов; частей огнестрельного нарезного оружия; специальных технических средств негласного получения информации; лесоматериалов и пиломатериалов (ст. 201-1 УК); наркотиков (ст. 305 УК).

Все. Остальные статьи относятся к преступлениям против основ национальной безопасности, а также связанным с терроризмом, разглашением гостайны, неприкосновенностью границы, рядом военных преступлений.

Статистика Генеральной прокуратуры свидетельствует, что уголовные производства по "контрабандным" статьям – далеко не самое "популярное" занятие у спецслужбы.

Например, за 5 месяцев 2019 года из 1344 уголовных производств, которые числились за СБУ, только 52 (3,8%) касались ст. 201 и 139 (10,3%) – "наркотической" ст. 305.

Для сравнения, по "террористическим" статьям заведено 446 уголовных производств.

Таким образом, значение, которое придал Зеленский контрабанде на встрече с Бакановым, явно преувеличенное.

Но это также может означать и зондирование почвы для возвращения криминализации этого экономического преступления для легальной передачи его в подследственность СБУ.

Уловки для давления на бизнес

Кроме "контрабандных" статей Уголовного кодекса формально у СБУ нет других "экономических тем". Но есть несколько "уловок".

Во-первых, в процессуальном кодексе есть оговорка, согласно которой следователи СБУ имеют право расследовать преступления по ряду должностных и экономических преступлений, если они связаны с преступлениями, по которым следователи СБУ уже ведут расследование.

Перераспределение может осуществить прокурор. Классическая связка – в ходе расследования финансирования терроризма спецслужба "случайно" обнаруживает и другие нарушения на предприятии или у его контрагентов.

И несмотря на подследственность этих преступлений налоговой службе или Нацполиции, оставляет их за собой в рамках "большого" дела.

Во-вторых, Генеральный прокурор Украины, руководитель региональной прокуратуры, их заместители могут прямо поручить СБУ расследование неподследственного ему преступления (не важно – экономического или нет) если расследование другим органом осуществляется неэффективно.

В-третьих, СБУ может заведомо исказить квалификацию, чтобы взять в свое производство "экономически перспективное" дело.

Среди примеров в адвокатской среде называют преимущественно дела IT-компаний и майнеров криптовалюты, которых всегда можно обвинить в шпионаже, поддержке террористов, вмешательстве в электронные системы государства или нелегальном распространении систем снятия информации. 

В-четвертых, нормы закона "О службе безопасности Украины" предусматривают, что на СБУ возлагается защита экономического потенциала Украины.

Эта расплывчатая формулировка позволяет, по большому счету, подменять любой следственный орган на основании "высокой миссии".

В результате спецслужба может заниматься даже "банальными" конвертационными центрами, хотя это полномочия налоговиков. 

Естественно, первое, чего ждет бизнес от Зеленского и Баканова – это минимизация возможности использовать такие зацепки.

Где-то – прямо запретив расследование конкретных дел спецслужбой. Где-то – убрав расплывчатые формулировки и сузив возможности для "полета фантазии". Неплохой попыткой отобразить это видение был законопроект 8057, который предполагал:

1) передачу всех "контрабандных" статей УК, включая и "вкуснейший" пункт о незаконном обороте средств получения информации, в подследственность Нацполиции;

2) передачу дел о финансировании терроризма и отмывании нелегальных доходов к полномочиям ГФС.

Кроме того, было предложено:

3) исключить из перечня приоритетных задач СБУ противодействие правонарушениям в сфере экономической деятельности, а также коррупционных правонарушений;

4) прямо запретить использование ресурсов спецслужбы для вмешательства в хозяйственную деятельность, если она не представляет угрозы для госбезопасности;

5) исключить из структуры СБУ спецподразделения в сфере борьбы с коррупцией и оргпреступностью

Документ наверняка готовился совместно с бизнес-ассоциациями, а публичная поддержка Кабмина в целом предполагала, что и исполнительная власть считает его приемлемым.

Поэтому простой ответ на вопрос о поддержке высказанных здесь принципов со стороны Зеленского и Баканова мог бы стать мощным сигналом для бизнеса при выстраивании отношений со спецслужбой.

Но пока есть лишь обещания дождаться появления новой Верховной Рады.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
СБУ бизнес Зеленский

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