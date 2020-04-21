Черный нефтяной понедельник

Для того, чтобы понять причины падения цены нефти вчера, необходимо сделать 4 оговорки.

1) В целом ситуация в понедельник касалась не всей нефти, а только сырой нефти WTI (West Texas Intermediate);

По данным Reuters, вечером также в минус ушли и котировки нефти на европейском спот-рынке, но не так катастрофически для Urals и Brent.

2) Инструмент, за которым мы наблюдали в понедельник – это фьючерс на WTI, который торгуется на NYMEX с тикером CL. Фьючерсы на Brent и Urals тоже снизились, но не так значительно.

3) особенность этого инструмента – это не финансовый (спекулятивный) инструмент, где расчет происходит только в деньгах в зависимости от того, кто лучше угадал курс на определенную дату.

CL - это поставочный контракт (this contract is settled physically), то есть тот, кто его продает (short side), обязан поставить нефть покупателю (long side), который обязан ее физически принять (для нефти Brent таких жестких условий нет).

Другими словами: продавец должен иметь нефть, а покупатель должен иметь законтрактованные физические хранилища для закачки покупаемой нефти, скорее всего в Cushing в Оклахоме – именно этот порт используется чаще всего для отгрузки нефти WTI.

4) Мы говорим о цене фьючерсов на поставку именно в мае 2020. Цена на июньский контракт на поставку нефти WTI в понедельник снизилась не так значительно: на 14,1%, до 21,5 долларов за баррель.

То есть, суммируя, мы говорим о специфическом активе: фьючерсных контрактах, торгуемых на NYMEX (тикер CL), на физическую поставку нефти марки WTI в мае 2020. Это важно запомнить.

Какие были причины падения?

Мнения экспертов крутятся вокруг следующих основных факторов.

Падение спроса на нефть в связи с всемирным карантином снизило бытовое потребление, в том числе в связи с окончанием отопительного сезона. Автовладельцы уменьшили потребление в разы.

Важным фактором также является ограничение пассажирских и промышленных авиарейсов. Во многих странах спад экономической активности тоже снижает спрос на энергетические commodities;

Продолжающийся рост предложения нефти на рынке. Эта часть уравнения началась с момента, когда на фоне снижения спроса страны-члены ОПЕК+ планировали снизить добычу нефти, но так и не смогли договориться.

Россия вышла из соглашения ОПЕК+, а Саудовская Аравия вместо снижения добычи решила ее повысить.

За Саудовской Аравией такой же шаг сделали и другие участники картеля, опасаясь снижения цен в будущем и желая продать больше нефти прямо сейчас.

Такое скоординированное безумство привело к дальнейшему обвалу цен на нефть до двадцатилетних минимумов.

Десять дней назад страны ОПЕК+ все же достигли новых принципиальных договоренностей об условиях сокращения добычи нефти (где-то на 10%).

Но эти договоренности начнут действовать только с мая, и согласно ним страны только постепенно будут снижать добычу. А нефть надо загружать в хранилища прямо сейчас, когда добыча все еще большая.

Стоит сказать, что большинство экспертов считает, что снижение на 9,7 млн баррелей в сутки уже не поможет стабилизации рынка, и ОПЕК надо снова встречаться для нового соглашения.

Как результат огромное превышение предложения над спросом прямо сейчас, которое надо или перерабатывать (WTI crude oil - это сырая нефть), или сберегать, ожидая большего спроса в будущем.

По данным Минэнерго США, суточные объемы переработки нефти снижаются уже вторую неделю подряд, запасы нефти за прошедшую неделю выросли на 19,25 млн баррелей, превзойдя ожидания экспертов в полтора раза.

А мы помним, что, если вы купили данный контракт, то нефть надо куда-то закачивать, а закачивать некуда – хранилища нефти забиты. Сливать в океан тоже не вариант.

Дополнительный негатив рынку добавляет тот факт, что в танкерах, которые бороздят морские просторы от Сингапура до Нью Йорка, также уже накопились рекордные 160 млн баррелей сырой нефти (то есть вместо логистической функции танкеры сейчас используются как передвижные хранилища, не особо спешащие в порт назначения – их просто негде разгружать).

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Дело в том, что для большинства торговцев фьючерсы все же – инструмент хеджирования цены, а для кого-то – инструмент спекуляции.

Те фьючерсные контракты на май, за которыми мы наблюдали, перестают торговаться 21 апреля, то есть понедельник, 20 апреля был последним днем их торгов.

Сами по себе фьючерсы были на руках тех, кто планировал купить нефть, и у тех, кто просто хеджировал свои риски.

На фоне снижающихся цен на нефть в течение последних недель те, кто держали фьючерсы в своих портфелях для хеджирования, решили их продать, и понедельник 20 апреля был последним днем, когда они могли это сделать; им нужно было или продать фьючерсы, или брать на себя обязательства физически купить нефть.

Но покупателей особо не было. Более того, те торговцы, кто планировал купить нефть WTI для себя с поставкой в мае, поняли, что им будет тяжело найти физические хранилища для хранения сырой нефти – как я говорил, все хранилища заполнены. Не сжигать же ее в факелах.

Поэтому опять-таки этот день стал черным для рынка нефти потому, что одномоментно не совпали спрос и предложение, а ограничения в объемах хранилищ не смогли компенсировать этот разрыв.

И тогда третий вопрос: а что означают отрицательные цены на нефть?

Мы все помним с экономической теории проблему постоянных затрат в период кризиса – переменные затраты снижаются со снижением производства, но постоянные затраты остаются.

Динамика цен в понедельник показала, что для некоторых нефтедобывающих компаний дешевле продать нефть по любой цене сейчас, чем останавливать добычу и консервировать скважины, даже по отрицательной цене.

Отрицательная цена на фьючерс означала следующее: продавец фьючерсного контракта доплатит более 30 долларов покупателю контракта за то, что тот купит у него сырую нефть и потом ее закачает в какие-то свои законтрактованные хранилища.

В принципе такие ситуации с негативной ценой фьючерсных контрактов иногда бывают – в таких случаях продавцы просто рассчитывают свои альтернативные издержки владения контрактом, и в случае, если эти издержки выше, чем потери от негативной цены, могут продавать активы ниже нуля, то есть доплачивая покупателям.

Стоит сказать, что для тех, кто имел, куда сгружать нефть, это была очень прибыльная сделка.

Что дальше?

Я бы пока не ретранслировал эту однодневную аномалию на будущее нефтяного рынка.

Для его развития есть много дополнительных факторов: дальнейшие действия ОПЕК+ по ограничению добычи, длительность COVID-кризиса и всемирного локдауна, постепенное наращивание экономической активности в разных частях света, да и влияние зеленых технологий не стоит забывать.

Фьючерсы на июнь находятся на уровне 20+ долларов за баррель.

Но что можно точно сказать: понедельник, 20 апреля 2020 войдет в историю и будет описываться в книгах. Да и оставшиеся месяцы 2020 года обещают быть не менее захватывающими.

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