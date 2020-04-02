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Будьте дома и на связи: как телеком преодолевает кризис во время карантина

Будьте дома и на связи: как телеком преодолевает кризис во время карантина

Вырос ли трафик у телекоммуникационных компаний за время карантина и как они обслуживают клиентов дистанционно?
Четверг, 2 апреля 2020, 09:07
Антон Дзюбенко
СЕО компании "Воля"

Кризис – лакмусовая бумажка для бизнеса и стресс-тест для всех нас. От того, как налажены бизнес-процессы в компании, зависит, сможет ли она выжить в это сложное время.

Наша компания уже 18 лет на рынке, мы успешно пережили не один кризис и становились только сильнее. Но нынешний кризис не похож на другие.

Сейчас скорость принятия решений важна как никогда, первая задача любой компании – адаптировать внутренние процессы и обеспечить гибкость в форс-мажорных ситуациях, сделать упор на полноценное развитие онлайн-составляющей и диджитализацию.

Мы оперативно осуществили перевод большинства функций на дистанционную работу абсолютно без ущерба для качества сервисов.

За две карантинные недели нам удалось добиться баланса – обеспечить безопасность сотрудников и предоставлять качественные телеком услуги абонентам – доступность наших сервисов с начала года не ниже 99,95%.

Понимая особую важность телекоммуникаций в такой непростой период, наша компания делает все возможное, чтобы связь была надежной и доступной.

Уже сейчас потребление дневного трафика Воли выросло на 30% и на 15% в "пиковые часы" в будни относительно данных прошлого месяца за аналогичный период.

Хотя нагрузка на сеть выходит за рамки плановой, рост потребления пока не повлиял на качество и надежность услуг.

Сеть Воля строится с существенным запасом ёмкости, поэтому мы готовы к росту трафика от абонентов. 

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Мы также наблюдаем рост потребления контента наших VOD-сервисов на 40% и прирост просмотра ТВ на 8% у абонентов с тюнерами.

Чтобы помочь абонентам провести время дома максимально комфортно и интересно, на время карантина мы предложили бесплатный доступ ко всем телеканалам, а также к онлайн-кинотеатрам Воля Сinema.

Безопасность людей и непрерывное функционирование бизнеса – наши сегодняшние приоритеты.

Поэтому бОльшая часть обслуживания выполняется удаленно. Мы приостановили работу Центров продаж и обслуживания и со следующей недели временно отказываемся от рассылки бумажных счетов.

Мы предлагаем абонентам использовать наши дистанционные онлайн-сервисы, контакт-центр также работает в обычном режиме.

Сейчас наблюдается увеличение количества обращений, поэтому мы усилили онлайн-поддержку и контроль над работой оборудования.

Наши техники, в силу специфики их работы, должны выходить "в поля" и работать на линии и в квартирах абонентов, чтобы подключать услуги и устранять неполадки. Они все используют антисептики, перчатки и респираторные маски.

Компания организовала корпоративный транспорт для сотрудников, которым необходимо приезжать в офис.

Они также обеспечены средствами индивидуальной защиты, а в офисных помещениях в достаточном количестве есть антисептические средства, проводятся частые влажные уборки и проветривание.

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Пандемия поставила под угрозу здоровье людей не только напрямую, но и через ухудшение их материального положения.

Пока непосредственные потери понес бизнес. В секторе В2В, который тесно сотрудничает с HoReCa и больше подвержен негативному влиянию карантина – гостиницы, рестораны, турбизнес, ТРЦ – потребление трафика по данным Дата-центра Воли снизилось на 33%

Чтобы бизнес наших клиентов во время карантина не прекращал своей работы, мы подготовили выгодные пакеты SmartOffice из мощных выделенных серверов с безлимитным трафиком, лицензионной операционной системой.

Они помогут организовать быструю работу офиса с бухгалтерскими программами, CRM-системами, удаленку за пределами офиса, общий доступ к файлам и тому подобное. 

К нему предоставляем триальный период пользования, в течение которого без затрат можно обеспечить настройки работы всех удаленных процессов и перевести бизнес на работу онлайн.

По запросу пользователей он может быть продлен, особенно сейчас, в сложное время. Также важным моментом является уровень поддержки, при котором клиент максимально быстро и качественно получает профессиональные инструкции и консультации, чтобы процесс был наиболее комфортным.

Неизменная вещь – это оставаться надежным партнером для сотрудников, абонентов, партнеров и государства, потому что самый тяжелый кризис – это кризис доверия.

Берегите себя, заботьтесь друг о друге и будьте здоровы!

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Воля телеком кризис коронавирус карантин

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