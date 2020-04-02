Будьте дома и на связи: как телеком преодолевает кризис во время карантина
Кризис – лакмусовая бумажка для бизнеса и стресс-тест для всех нас. От того, как налажены бизнес-процессы в компании, зависит, сможет ли она выжить в это сложное время.
Наша компания уже 18 лет на рынке, мы успешно пережили не один кризис и становились только сильнее. Но нынешний кризис не похож на другие.
Сейчас скорость принятия решений важна как никогда, первая задача любой компании – адаптировать внутренние процессы и обеспечить гибкость в форс-мажорных ситуациях, сделать упор на полноценное развитие онлайн-составляющей и диджитализацию.
Мы оперативно осуществили перевод большинства функций на дистанционную работу абсолютно без ущерба для качества сервисов.
За две карантинные недели нам удалось добиться баланса – обеспечить безопасность сотрудников и предоставлять качественные телеком услуги абонентам – доступность наших сервисов с начала года не ниже 99,95%.
Понимая особую важность телекоммуникаций в такой непростой период, наша компания делает все возможное, чтобы связь была надежной и доступной.
Уже сейчас потребление дневного трафика Воли выросло на 30% и на 15% в "пиковые часы" в будни относительно данных прошлого месяца за аналогичный период.
Хотя нагрузка на сеть выходит за рамки плановой, рост потребления пока не повлиял на качество и надежность услуг.
Сеть Воля строится с существенным запасом ёмкости, поэтому мы готовы к росту трафика от абонентов.
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Мы также наблюдаем рост потребления контента наших VOD-сервисов на 40% и прирост просмотра ТВ на 8% у абонентов с тюнерами.
Чтобы помочь абонентам провести время дома максимально комфортно и интересно, на время карантина мы предложили бесплатный доступ ко всем телеканалам, а также к онлайн-кинотеатрам Воля Сinema.
Безопасность людей и непрерывное функционирование бизнеса – наши сегодняшние приоритеты.
Поэтому бОльшая часть обслуживания выполняется удаленно. Мы приостановили работу Центров продаж и обслуживания и со следующей недели временно отказываемся от рассылки бумажных счетов.
Мы предлагаем абонентам использовать наши дистанционные онлайн-сервисы, контакт-центр также работает в обычном режиме.
Сейчас наблюдается увеличение количества обращений, поэтому мы усилили онлайн-поддержку и контроль над работой оборудования.
Наши техники, в силу специфики их работы, должны выходить "в поля" и работать на линии и в квартирах абонентов, чтобы подключать услуги и устранять неполадки. Они все используют антисептики, перчатки и респираторные маски.
Компания организовала корпоративный транспорт для сотрудников, которым необходимо приезжать в офис.
Они также обеспечены средствами индивидуальной защиты, а в офисных помещениях в достаточном количестве есть антисептические средства, проводятся частые влажные уборки и проветривание.
Пока непосредственные потери понес бизнес. В секторе В2В, который тесно сотрудничает с HoReCa и больше подвержен негативному влиянию карантина – гостиницы, рестораны, турбизнес, ТРЦ – потребление трафика по данным Дата-центра Воли снизилось на 33%
Чтобы бизнес наших клиентов во время карантина не прекращал своей работы, мы подготовили выгодные пакеты SmartOffice из мощных выделенных серверов с безлимитным трафиком, лицензионной операционной системой.
Они помогут организовать быструю работу офиса с бухгалтерскими программами, CRM-системами, удаленку за пределами офиса, общий доступ к файлам и тому подобное.
К нему предоставляем триальный период пользования, в течение которого без затрат можно обеспечить настройки работы всех удаленных процессов и перевести бизнес на работу онлайн.
По запросу пользователей он может быть продлен, особенно сейчас, в сложное время. Также важным моментом является уровень поддержки, при котором клиент максимально быстро и качественно получает профессиональные инструкции и консультации, чтобы процесс был наиболее комфортным.
Неизменная вещь – это оставаться надежным партнером для сотрудников, абонентов, партнеров и государства, потому что самый тяжелый кризис – это кризис доверия.
Берегите себя, заботьтесь друг о друге и будьте здоровы!
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