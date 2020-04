Что такое "финансовый вирус" и есть ли вакцина у инвесторов

Коронавирус и надвигающийся за ним кризис – главное испытание 2020 года. И хотя даже Нассим Талеб отказался считать пандемию "черным лебедем", ее экономические последствия застали нас врасплох.

Мировая экономика уже официально ушла в рецессию, а правительства начали вливать триллионы долларов на поддержку рынков.

Без потрясений не останется и венчур.

Что сейчас происходит с рынком

Фондовый рынок США переживает крупнейшие за десятилетия ралли. Котировки сначала обновили исторический максимум падения, потом – на фоне пакета поддержки на 2,2 трлн долларов – частично отыграли стоимость.

Но если с публичными компаниями ситуацию можно отслеживать в реальном времени, то сфера венчурных инвестиций такому быстрому анализу не поддается.

Любой экономический всплеск здесь имеет отложенный эффект. К примеру, еще в середине марта аналитики Crunchbase указывали, резкого падения инвестиций еще не произошло.

Сейчас CB Insight дает уже другой прогноз: первый квартал мировой венчур закроет с 16% падением, в Азии провал достигнет 35%.

И чем больше будет график зараженных в мире, тем сильнее станет неопределенность.

К примеру, как рассказывают основатели стартапа Allset, их запланированный раунд на 12 млн долларов внезапно ужался до 8 млн долларов – часть инвесторов просто исчезла на фоне паники.

Это не единичный и не самый страшный случай. Как пишет в своей колонке создатель предпринимательского агрегатора Entrepreneur First, кризис показал истинное лицо некоторых венчурных инвесторов.

Они оказались не партнерами, а паникерами. Фаундеры это запомнят – репутацию будет вернуть гораздо сложнее, чем капитализацию. "Финансовый вирус" нанесет ущерба не меньше, чем респираторный.

Почему настоящие изменения – впереди

Конечно, пока что мы даже видим супер-раунды, внушающие оптимизм. К примеру, Revolut поднял 500 млн долларов. Но сделки такого масштаба (от 100 до 500 млн долларов) готовятся не менее полугода.

А значит, что если сегодня их подписание ставят на паузу, то заметно это будет лишь в третьем квартале 2020-го.

А первыми заметят встряску начинающие компании. Как показывает статистика, в неспокойные времена ангельские инвесторы и мелкие фонды ведут себя гораздо осторожнее.

Раунды серии A – традиционно высокорисковые и теперь привлекать их будет еще сложнее. Так было в 2008 году, так и будет сейчас.

С другой стороны, та рецессия родила Uber, AirBnB и еще множество единорогов. Но перед ними не было уникальных проблем современности – физических ограничений.

К примеру, крупнейший стартап-инкубатор Y Combinator перевел демо-дей нового набора полностью в онлайн.

Вместо 3-минутного выступления перед живой аудиторией, стартапы упаковывают все в слайд. Заинтересовать инвестора становится сложнее.

При составлении бизнес-плана придется вспомнить знаменитый слоган фонда Sequoia из кризисного 2008-го: "Go real or go home".

Кризис – время, когда не будет дутых оценок без cash flow и нездоровых бизнес-показателей. Компаниям нужно строить реалистичные модели развития.

Если они жертвуют прибыльностью ради экспансии, то должны оптимизировать текущий капитал на 12–18 месяцев работы. Иначе придется привлекать деньги по меньшей оценке или банкротиться.

Впрочем, есть и другой сценарий – может измениться суть инвестирования. К примеру, уже сегодня появляются фонды и площадки, которые вместо крупных раундов поэтапно дают деньги компании в обмен на долю и часть прибыли. Главное – идти к прибыльности, а не слепо уповать на статус единорога.

Но радикальные эксперименты пока не стали нормой. Правила венчура нельзя переписать за год.

Он не падает мгновенно, но и восстановление идет поэтапно. Так, после рецессии 2008-го раунды раунды A, B и C проседали несколько лет подряд, прежде чем вернуться к уверенному росту.

Зато в тот период на рынок труда вышли сотни тысяч опытных и креативных профессионалов, попавших под корпоративные сокращения.

Многие взялись за свое дело – в Британии, например, этот приток до сих пор заметен в статистике запуска новых компаний.

Нынешний кризис оставит без работы еще большее число людей. Сложно назвать это позитивным моментом, но и перспективу нужно держать в уме.

Главный повод для оптимизма – взрывной рост новых ниш. Мало того, что кризис запер 40% населения Земли в четырех стенах и вывел на пик медиапотребление.

Он переписал правила логистики, а также напомнил о важности медицинских исследований. Только за последнюю неделю марта инвесторы вложили в health-tech индустрию 124 млн долларов.

А в Европе вдвое взлетели загрузки приложений с услугами телемедицины. Это не единственная сфера "на взлете".

Кратно выросли заказы у стартапов, производящих сложную робототехнику – в том числе для работы в больницах и домах престарелых.

Как рассказывает датский стартап Blue Ocean Robotics, в разгар эпидемии в Китае они получали заказы сразу на сотни устройств – стоимостью 60 000 евро каждое.

Не поспевают за спросом и проекты для организации совместной работы: акции Zoom за полгода почти удвоились в цене, стартапы по таск-менеджменту вроде финского Smarp фиксируют удвоенный спрос.

Для всех этих и многих других сфер открылось уникальное окно возможностей.

Для бизнеса, работу которого нарушил или заблокировал карантин, это шанс доказать свой запас прочности.

Важно сфокусировать на издержках, выделить и убрать действительно неважные и растянуть максимально бюджет. Перед многими стартапами сейчас стоит выбор:

– либо максимально ужаться и пережить провал в оценках, но потерять в потенциале роста после кризиса,

– либо сохранить критический для будущего роста персонал и активы, но привлекать дополнительное финансирование на невыгодных условиях ввиду падающей выручки и мультипликаторов.

Финансирование в первую очередь есть смысл искать у текущих инвесторов, также в эффективных государствах внедряется государственная поддержка.

Все активно пытаются адаптироваться к новой реальности: с важностью коммуникации, растущей ролью доставки всего и удаленной работой.

Тот, кто правильно капитализирует эту динамику и правильно сгруппируется перед дном кризиса, выйдет из него победителем. Это справедливо и для предпринимателей, и для венчурных инвесторов.