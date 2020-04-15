Соревнования патентов во время войны с коронавирусом

Без сумніву, глобальна пандемія коронавірусу вплинула на всі галузі бізнесу без винятку.

Чи не найбільш суперечливі прогнози щодо впливу COVID-19 на стан галузі стосувалися підприємств медичної галузі, зокрема "великої фарми".

На перший погляд, безпрецедентне поширення вірусу створює нечуваний попит на засоби запобігання та лікування захворювання: захисні засоби (маски, респіратори, рукавички, захисні костюми, антисептики), лікарські засоби та вакцини.

З іншого боку, галузь є вельми зарегульованою.

Це означає, що на законодавчому рівні існують норми, які дозволяють державі обмежити права виробників таких товарів за певних обставин, наприклад, якщо в країні склалася ситуація, несприятлива чи небезпечна для громадського суспільства, його здоров'я, безпеки, добробуту.

Пандемія оголила ряд серйозних проблем та викликів для галузі охорони здоров'я, чим створила низку бізнес-можливостей для виробників медичної галузі.

Так, коронавірус став каталізатором нових розробок практично у кожній дотичній індустрії.

Спостерігається зростання інноваційних рішень у сфері виробництва систем індивідуального захисту, очищення та знезараження повітря, систем вентиляції легень тощо.

Проте найзапекліша боротьба все ж точиться на фронті пошуку ліків від COVID-19.

Провідні фармацевтичні компанії активно ведуть розробки антивірусних та протизапальних засобів, здатних ефективно протистояти новому коронавірусу, а також вакцини, здатної повністю виключити або суттєво знизити шанси ураження організму людини вірусом COVID-19.

Так звана "велика фарма" вкладає мільярди доларів у пошук ефективних ліків від коронавірусу, адже основний зиск отримає той виробник, який першим зможе запропонувати суспільству чарівну пілюлю (звісно, попередньо отримавши на неї патент).

Чи все так просто? Звісно, ні. Річ у тому, що патентні закони переважної більшості країн мають положення про так зване примусове ліцензування.

Аналогічні положення містить і патентний закон України (Закон "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", частина 3 ст. 29 якого надає Кабінету міністрів повноваження дозволити використання запатентованого винаходу без згоди патентовласника за певних умов).

Так, примусова ліцензія може бути надана виключно при настанні обставин, що становлять загрозу здоров'ю населення, обороні держави, екологічної безпеки тощо. При цьому, обсяг і тривалість використання винаходу за примусовою ліцензією визначаються метою наданого дозволу.

Отже, при закінченні дії обставин, які стали причиною видачі примусової ліцензії, дія такої примусової ліцензії припиняється.

З метою встановлення моменту припинення примусової ліцензії, важливо, щоб у дозволі КМУ була чітко визначена мета її надання та критерії встановлення наявності (чи відсутності) обставин, які спричинили її надання.

Важливою підставою для видачі примусової ліцензії є безпідставна відмова патентовласника у наданні комерційної ліцензії на використання винаходу.

Тобто закон передбачає обов'язковість проведення попередніх переговорів із власником патенту про надання комерційної ліцензії.

Звісно ж, що надання примусової ліцензії щодо патенту не позбавляє власника патенту його прав, тобто права самому застосовувати винахід, права на застосування винаходу іншими особами або ж права перешкоджати незаконному використанню винаходу.

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При цьому особа, яка отримала право на застосування винаходу за примусовою ліцензією, не може передати таке право іншій особі, крім випадку, коли воно передається разом з тією частиною підприємства чи ділової практики, в якій здійснюється таке використання.

Примусова ліцензія може бути надана переважно для забезпечення потреб внутрішнього ринку.

Про надання примусової ліцензії власнику патенту надсилається повідомлення та сплачується адекватна компенсація відповідно до економічної цінності винаходу.

На сьогодні прецедентів застосування в Україні цієї норми немає. Але у зв'язку із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 такий прецедент може з'явитись.

Так, 7 квітня 2020 на своїй сторінці у Facebook голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив про те, що комітетом готується законопроект "про примусове ліцензування медпрепаратів для боротьби з коронавірусною інфекцією", який найближчим часом має бути подано на розгляд на парламенту.

Як бачимо, патентний закон України не вимагає прийняття спеціального закону для надання примусової ліцензії на використання запатентованого винаходу, відносячи право приймати відповідне рішення до компетенції уряду.

Проте про мотиви прийняття спеціального закону з цього приводу можна буде судити, лише ознайомившись із законопроектом, тексту якого на сайті Верховної ще досі немає.

Цікаво також те, що згідно із затвердженим наказом МОЗу протоколом надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19) для лікування застосовується 9 основних препаратів, патентна охорона яких в Україні уже закінчилася.

Саме тому анонсований паном Радуцьким законопроект викликає додаткову цікавість у професійної спільноти.