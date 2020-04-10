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Зернышко мир кормит. Даже в карантин

Зернышко мир кормит. Даже в карантин

Что происходит на семенном рынке в мире и какие перспективы сектора в Украине в условиях пандемии? (укр)
Пятница, 10 апреля 2020, 15:55
Тарас Костина
руководитель направления маркетинга семян подразделения BASF Аgricultural Solutions

У березні 2020 року компанія з досліджень ринків Research and Marketing оприлюднила глобальний звіт щодо розвитку насіннєвого ринку до 2025-го.

Головною тезою став ріст насіннєвого сегменту – 7,9% щорічно до 2025 року. 

Це спричинено, по-перше, ростом попиту на зерно, олію та овочі в світі.

Відтак, для збільшення площ посівів аграрії потребують більше насіння. Особливо потреба активізувалася на внутрішніх ринках з початком пандемії коронавірусу.

Через транспортні обмеження місцеві аграрії по всьому світу починають купувати більше вітчизняного продукту та возити товар з країн, які не припиняли торговельні зв’язки.

Наприклад, вантажівки із зерном доїжджають до Португалії із затримкою, адже їдуть через Іспанію, тому аграрії купують насіння одне в одного або підчищають запаси, що лишилися. Крім того, експерти прогнозують ріст попиту на насіння озимих культур восени. 

По-друге, до росту насіннєвого ринку штовхає зростання чисельності населення.

По-третє, попит на насіння провокує урбанізація та зміна стилю життя населення в мегаполісах (наприклад, різноманітні дієти з використанням паростків та насінин).

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Знову-таки через карантин по всіх мегаполісах світу зростає попит серед містян на зелень та овочі, які можна виростити на балконі.

У найближчі роки "зірками" насіннєвого ринку стане пшениця, кукурудза, соняшник, канола та овочі.

Тож Україна має всі шанси запропонувати й продемонструвати глобальному ринку власні переваги та якісну продукцію. І в результаті - зайняти вагому частку на світовому ринку насіння.

Регіони зростання ринку насіння у 2020-2025 рр

 

Джерело: дослідницька компанія Mordor Intelligence

Загальні тренди на ринку. Серед головних тенденцій, які спостерігаються на світовому ринку та будуть поглиблюватися – це збільшення насіння з ГМО, ріст попиту в Азії та глобалізація насіннєвого ринку.

1) Толерантність до трансгенного насіння. В останні роки США, Бразилія та країни Азії підтримують його вирощування. Особливо це стосується бавовни та сої.

Останню активно споживають у Китаї та Індії, де кількість населення продовжує зростати. Тому ці країни й лишаються головними експортерами сої в світі.

2) Азіатсько-Тихоокеанський регіон стане лідером з росту насіннєвого ринку. Зважаючи на близькість України до цього регіону, вітчизняні підприємці мають хороші перспективи для експорту.

Туреччина, країни Близького Сходу, країни колишнього СРСР (Узбекистан, Казахстан) та далекосхідні країни в найближчі роки як самі вирощуватимуть все більше насіння, так і купуватимуть. Зокрема, всіх цікавитимуть посухостійкі сорти пшениці, кукурудзи, сої, соняшника й ріпаку.

3) Зростання конкуренції агрохолдингів. Раніше попит на насіння забезпечували місцеві гравці.

Однак через зміну клімату, кордонів та глобалізацію ринків нарощують потужності провідні міжнародні агровиробники, що мають представництва в багатьох країнах світу.

У цілому до 2025-го очікується ріст світового ринку до 86 млрд порівняно з 55,4 млрд доларів 2019 року. Нинішня ситуація пригальмує цей тренд, але він продовжиться вже наступного року.

Насіння кукурудзи. Попит на насіння росте через 1) потребу в їжі для великої кількості населення і 2) запит від галузі тваринництва.

За прогнозами експертів, ріст цього насіннєвого сегменту буде найбільшим – близько 9,1% щороку. А через глобальне потепління зростають і вимоги до насіння кукурудзи – зокрема, посухостійкість.

При чому ця характеристика актуальна як для країн Африки, так і південних регіонів України, де вміст вологи в ґрунті катастрофічно низький в останні роки.

Вітчизняні аграрії вже фіксують посуху практично по всіх регіонах. І висівають насіння в суху землю, сподіваючись на весняні дощі.

Крім того, цього маркетингового року Україна має всі шанси випередити одного зі світових "кукурудзяних" лідерів – США.

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Річ у тім, що у 2018 поля з кукурудзою спочатку заливало дощами, а потім восени випав рясний сніг. Відтак через опади аграрії навіть не змогли зібрати той урожай, що лишився після наслідків природних катаклізмів.

За прогнозами експертів, у 2019/2020 маркетинговому році експорт кукурудзи зі США впаде на третину.

Продажі насіння також впадуть. Відтак Україна має шанси закріпити свої позиції в цьому сегменті.

Насіння соняшника. Площі соняшника з 2014-го стабільно зростають і навіть "мігрують" у північні області.

Уже стало нормою для аграріїв Чернігівщини, Сумщини чи Житомирщини регулярно вводити у сівозміну цю культуру.

Тому збільшується потреба як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку в насінні цієї культури.

До того ж, один з головних аспектів потенціалу насіннєвого сегменту соняшника – висока ліквідність і рентабельність цієї продукції.

На початку 2000-х Україна була одним зі світових лідерів (разом з Аргентиною і Росією) з виробництва й експорту соняшнику та продуктів його переробки.

Сьогодні наша країна має всі можливості знову наростити позиції. Тим більше, за останні 2 роки в Україну перевела свої виробництва низка міжнародних агрохолдингів.

Адже кліматичні та виробничі умови дозволяють створювати високоякісний продукт, що буде затребуваний у світі. 

Насіння ріпаку. Зростання площ під ріпаком спостерігається в усьому світі. З нього виробляють біопаливо, корм для тварин, олію.

Біопаливо сьогодні затребуване в  енергетиці – це альтернатива нафти. Однак зважаючи на останні події та рекордне падіння цін на неї, попит на біопаливо може знизитися. Але не припинитися.

Викопне паливо хоч і дешевше, зате його запаси швидко закінчуються. Ріпакова олія для харчової промисловості за своїми властивостями поступається хіба оливковій. Тому продукт активно споживають у країнах Сходу та Азії – Туреччині, Казахстані, Індії, Китаї.

Зважаючи на ці тенденції, площі ріпаку в Україні стабільно зростають. З 2001 року збільшилися в 10 разів.

За всіма прогнозами, ріст посівів ріпаку продовжиться і в найближчі роки. Переваги культури очевидні: дає гарний врожай, хороший попередник для сівозміни (рано звільняє поле, підвищує родючість ґрунту), має високу рентабельність, гарний медонос для бджіл.

В Україні вирощують ярий та озимий ріпак. Останній – у лідерах обсягах посівів. Площі під озимим ріпаком вдесятеро більші за площі під ярим.

Хоча той має нерозкритий потенціал і за дотримання всіх технологій вирощування та правильно підібраних сортах і ЗЗР може давати врожай до 20-25 центнерів з одного гектара! Тому компанії починають виводити на ринок морозо- та посухостійкі гібриди.

Сьогодні на насіння ріпаку та ріпакової олії в світі тримаються досить високі ціни. Тож вирощувати цю культуру – досить рентабельно. А вітчизняні аграрії мають хорошу можливість реалізувати насіння ріпаку як в Україні, так і закордоном.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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