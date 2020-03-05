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Как Китай преодолевает экономические последствия коронавируса

Как Китай преодолевает экономические последствия коронавируса

Китай принимает экстраординарные меры, чтобы защитить экономику от последствий коронавируса. Что стоит взять из этого опыта на заметку украинской власти? (укр)
Четверг, 5 марта 2020, 09:04
Александр Сундеев
юрист ЮФ "Ильяшев и Партнеры"

З початку 2020 року Китай вживає екстраординарні заходи, щоб захистити населення і бізнес у надзвичайній епідемічній ситуації.

Вразливими до вірусу виявились готельно-ресторанний, транспортно-логістичний, медично-виробничий та фінансовий сектори.

Під загрозою – банківська система країни. Фактично, у нас на очах створюється унікальний досвід кризового регулювання епідемії і захисту національної економіки у безпрецедентних масштабах.

Що варто взяти з цього досвіду на замітку українській владі?

Фінансовий сектор

З метою забезпечення наявності грошей на національному ринку на стабільному рівні та впливу на кредитні відсоткові ставки, 3 та 4 лютого Народний банк Китаю здійснив купівлю державних облігацій на загальну суму в 1,7 трлн юанів (близько 244 млрд доларів).

10 лютого Центробанк надав 300 млрд юанів (близько 43 млн доларів) дев’ятьом національним та місцевим банкам у десятьох провінціях та містах.

Коронавірус б'є не тільки по людях: чим епідемія з Китаю загрожує світовій економіці

Банківські установи, котрі були кваліфіковані для спеціального фінансування, отримали ці кошти для надання позик залученим у боротьбі з коронавірусом підприємствам за зниженою кредитною ставкою.

Для них кредитна ставка нині складає 3,15% річних, що на 0,15 в.п. нижче, ніж у 2019 році.

Віце-президент Народного банку Китаю Чень Юйлу у своєму інтерв’ю газеті Центробанку "Фінансові Новини" 25 лютого повідомив, що банк продовжуватиме політику щодо зниження кредитних ставок з метою зменшення фінансових витрат підприємств.

Податкові пільги для бізнесу і громадян

Міністерство фінансів та Державна податкова адміністрація КНР визначили стратегічні напрями підтримки суспільства та економіки під час епідемії: підтримка у сфері охорони здоров’я, фінансова/товарна благодійність, виробнича спроможність бізнесу.

З цією метою держава запровадила чималий пакет податкових пільг:

1) Працівники у сфері охорони здоровя звільнені від сплати податку на доходи фізичних осіб. Ця політика діє з 01.01.2020 р. і має ретроспективний характер.

2) Медичні виробничі підприємства отримали одноразову податкову знижку на податок з корпоративного прибутку при купівлі виробничого обладнання.

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3) Усі доходи від транспортування ключових екстрених поставок, надання послуг громадського транспорту, побутових послуг та послуг експрес-пошти звільнено від сплати ПДВ.

4) Для підприємств, котрі найбільше постраждали від епідемії: зареєстровані у 2020 році збитки можуть бути амортизовані на строк від 5 до 8 років.

5) Благодійні внески для боротьби з коронавірусом, внесені у формі коштів або товару через неприбуткові громадські організації або через уряд, повністю звільняють благодійників від сплати корпоративних податків і податків на доходи фізичних осіб.

6) Авіалінії звільняються від обов’язкових зборів до Державного фонду розвитку цивільної авіації КНР.

Товарно-матеріальне забезпечення боротьби з вірусом

Безпосередню підтримку отримали виробничі та торговельні підприємства, котрі задіяні у забезпеченні матеріальної бази для боротьби з епідемією.

Так, було скасовано збір за реєстрацію нових місцевих медикаментів та медичної продукції.

Коронавірус і Україна: тримаємося за гривню

Для надходження ключових противірусних поставок, держава надала торговельним підприємствам "зелений коридор". Політика "зеленого коридору" передбачає:

– зменшення імпортного мита;

– запровадження системи онлайн реєстрації імпортно-експортних ліцензій;

– спрощення процедури обміну іноземної валюти для проведення імпортних операцій;

– дозвіл на імпорт зареєстрованої у ЄС та США продукції медичного призначення без проведення реєстраційних формальностей у КНР.

"З однієї сторони, було важливо збільшити бюджетне фінансування епідемічного контролю, з іншої – підтримати бізнес та поступово впроваджувати цільове зниження податків, – заявив міністр фінансів КНР Лю Кун в інтерв'ю журналу "Цюши" 16 лютого.

За його словами, ситуація вимагала активної фіскальної політики. Послідовність значних заходів із зниження податків зменшує фіскальне навантаження на підприємства та сприяє економічному зростанню, що у свою чергу підвищить і фіскальні доходи.

Чи справдяться ці очікування та наскільки ефективними будуть вжиті Китаєм заходи для захисту і подальшого відновлення темпів росту національного бізнесу – побачимо вже найближчим часом. Оксфордські економісти вважають, що розповсюдження коронавірусу за межі КНР може коштувати світовій економіці понад 1,1 трлн доларів лише у 2020 році.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
экономика Китай коронавирус финансы

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