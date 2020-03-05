Как Китай преодолевает экономические последствия коронавируса

З початку 2020 року Китай вживає екстраординарні заходи, щоб захистити населення і бізнес у надзвичайній епідемічній ситуації.

Вразливими до вірусу виявились готельно-ресторанний, транспортно-логістичний, медично-виробничий та фінансовий сектори.

Під загрозою – банківська система країни. Фактично, у нас на очах створюється унікальний досвід кризового регулювання епідемії і захисту національної економіки у безпрецедентних масштабах.

Що варто взяти з цього досвіду на замітку українській владі?

Фінансовий сектор

З метою забезпечення наявності грошей на національному ринку на стабільному рівні та впливу на кредитні відсоткові ставки, 3 та 4 лютого Народний банк Китаю здійснив купівлю державних облігацій на загальну суму в 1,7 трлн юанів (близько 244 млрд доларів).

10 лютого Центробанк надав 300 млрд юанів (близько 43 млн доларів) дев’ятьом національним та місцевим банкам у десятьох провінціях та містах.

Банківські установи, котрі були кваліфіковані для спеціального фінансування, отримали ці кошти для надання позик залученим у боротьбі з коронавірусом підприємствам за зниженою кредитною ставкою.

Для них кредитна ставка нині складає 3,15% річних, що на 0,15 в.п. нижче, ніж у 2019 році.

Віце-президент Народного банку Китаю Чень Юйлу у своєму інтерв’ю газеті Центробанку "Фінансові Новини" 25 лютого повідомив, що банк продовжуватиме політику щодо зниження кредитних ставок з метою зменшення фінансових витрат підприємств.

Податкові пільги для бізнесу і громадян

Міністерство фінансів та Державна податкова адміністрація КНР визначили стратегічні напрями підтримки суспільства та економіки під час епідемії: підтримка у сфері охорони здоров’я, фінансова/товарна благодійність, виробнича спроможність бізнесу.

З цією метою держава запровадила чималий пакет податкових пільг:

1) Працівники у сфері охорони здоров’я звільнені від сплати податку на доходи фізичних осіб. Ця політика діє з 01.01.2020 р. і має ретроспективний характер.

2) Медичні виробничі підприємства отримали одноразову податкову знижку на податок з корпоративного прибутку при купівлі виробничого обладнання.

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сі доходи від транспортування ключових екстрених поставок, надання послуг громадського транспорту, побутових послуг та послуг експрес-пошти звільнено від сплати ПДВ.

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4) Для підприємств, котрі найбільше постраждали від епідемії: зареєстровані у 2020 році збитки можуть бути амортизовані на строк від 5 до 8 років.

5) Благодійні внески для боротьби з коронавірусом, внесені у формі коштів або товару через неприбуткові громадські організації або через уряд, повністю звільняють благодійників від сплати корпоративних податків і податків на доходи фізичних осіб.

6) Авіалінії звільняються від обов’язкових зборів до Державного фонду розвитку цивільної авіації КНР.

Товарно-матеріальне забезпечення боротьби з вірусом

Безпосередню підтримку отримали виробничі та торговельні підприємства, котрі задіяні у забезпеченні матеріальної бази для боротьби з епідемією.

Так, було скасовано збір за реєстрацію нових місцевих медикаментів та медичної продукції.

Для надходження ключових противірусних поставок, держава надала торговельним підприємствам "зелений коридор". Політика "зеленого коридору" передбачає:

– зменшення імпортного мита;

– запровадження системи онлайн реєстрації імпортно-експортних ліцензій;

– спрощення процедури обміну іноземної валюти для проведення імпортних операцій;

– дозвіл на імпорт зареєстрованої у ЄС та США продукції медичного призначення без проведення реєстраційних формальностей у КНР.

"З однієї сторони, було важливо збільшити бюджетне фінансування епідемічного контролю, з іншої – підтримати бізнес та поступово впроваджувати цільове зниження податків, – заявив міністр фінансів КНР Лю Кун в інтерв'ю журналу "Цюши" 16 лютого.

За його словами, ситуація вимагала активної фіскальної політики. Послідовність значних заходів із зниження податків зменшує фіскальне навантаження на підприємства та сприяє економічному зростанню, що у свою чергу підвищить і фіскальні доходи.

Чи справдяться ці очікування та наскільки ефективними будуть вжиті Китаєм заходи для захисту і подальшого відновлення темпів росту національного бізнесу – побачимо вже найближчим часом. Оксфордські економісти вважають, що розповсюдження коронавірусу за межі КНР може коштувати світовій економіці понад 1,1 трлн доларів лише у 2020 році.