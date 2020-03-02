Коронавірус і Україна: тримаємося за гривню

Пока во всем мире нарастает коронавирусная паника на фондовых и товарных рынках, в Украине все остается спокойно.

Более того, есть большой шанс, что это спокойствие и сохранится.

Главное – это не допустить распространение этой новой заразы внутри страны (чего я всем нам искренне желаю), как и не заразиться чем-либо более опасным: паникой среди населения или апатией в правительстве.

Ну, к паникам за последние годы у нас, в отличие от стабильных западных стран, уже выработался определенный иммунитет – тут я спокоен.

А апатия в правительстве, сворачивание реформ, думаю, не будет допущена, если наша власть обладает инстинктом самосохранения.

Первое и самое главное: гривне ничего не угрожает. Даже если последняя паника на рынках перерастет в затяжной финансовый кризис, ситуация для Украины будет сильно отличаться от кризиса 2009 года.

Тогда украинская экономика сильно пострадала от падения спроса на украинскую металлургию и машиностроение (которые приносили более половины товарной экспортной выручки), а также от оттока спекулятивного капитала, который активно заходил в страну на протяжении трех предыдущих лет.

Сейчас же металлургия и машиностроение приносят Украине на 20% меньше экспортной выручки, чем в "кризисный" 2009 год, а их доля в общем экспорте – уже меньше трети.

Эти отрасли больше не являются опорой как для нашей экономики, так и для гривны. А спекулятивный капитал только лишь начал просачиваться в Украину, поэтому его возможный отток (если он и будет) не особо повлияет на платежный баланс.

К тому же, накопленные за несколько последних лет золотовалютные резервы спокойно справятся с возможным небольшим оттоком.

Скорее всего, в результате растущей неопределенности люди будут существенно сокращать потребление товаров длительного пользования, а компании - инвестиции.

Это резко уменьшит спрос на импортные товары и услуги, что в паре с падением цен на энергоресурсы сократит торговый дефицит Украины, а может даже впервые за многие десятилетия приведет к тому, что экспортировать мы будем больше, чем импортировать.

Стоит ли говорить, что такое развитие событий никак не сулит ослабления гривны.

Еще одним последствием сокращения потребления станет рост сбережений, из-за чего рост свободной гривны, в том числе в банковской системе Украины, будет ставить новые рекорды.

И маловероятно, что эта лишняя гривна будет перекочевывать в обменники: за последние несколько лет доллар уже утратил свой статус надежного средства сбережения капитала украинцев.

Второе, и тоже очень важное: мировой кризис будет серьезным тестом на прочность для государственного бюджета.

Скорее всего, бюджетные доходы будут гораздо ниже планов, поскольку деловая активность и импортные потоки – два основных источника бюджетных поступлений – будут уменьшаться.

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При этом нагрузка на бюджет будет расти, так как уменьшение деловой активности неминуемо увеличит безработицу, плюс государству нужно будет более активно тратиться на профилактику вируса.

Таким образом, дефицит бюджета будет расширяться, но и финансировать его будет намного сложнее, чем в прошлом году.

Ведь иностранные спекулянты уже поддались панике и перестали одалживать украинскому правительству по невиданно низким ставкам.

Но тут на выручку могут прийти украинские банки, которым просто некуда девать свободную гривну (но да, при этом ставки по госзаймам придется поднять).

И можно сказать, что банки в этой всей ситуации будут просто в шоколаде.

Другим источником поддержки для бюджета может стать финансирование в иностранной валюте, как официальное (тот же Евросоюз), так и частное (еврооблигации).

Но для этого нам нужно будет обязательно оставаться в программе МВФ. И это, между прочим, хорошо, так как правительству придется продолжать реформы, чтобы оставаться предсказуемым для всего мира.

А предсказуемость может нас сделать островком стабильности в этом новом и опасном мире. Того и гляди – Украина выйдет более сильной страной из этого кризиса.