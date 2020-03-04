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Построение карты интернета. Что предлагает ЕС Украине?

Построение карты интернета. Что предлагает ЕС Украине?

Украина нужна карта интернета. Как происходило построение такой карты в ЕС и зачем это нужно?
Среда, 4 марта 2020, 13:21
Игорь Самоходский
руководитель сектора "ІТ и телеком", BRDO

Доступность скоростного интернета жителям – цель ЕС и Украины. Это одна из топ-3 официальных целей Минцифры Украины.

Построение карты интернета поможет достичь этой цели. Карта может визуализировать инфраструктуру, услуги, спрос, планы развития.

Своим опытом построения карт (маппинга) регуляторы из ЕС делились с представителями стран Восточного Партнерства.

На двухдневном семинаре в Варшаве Украину представляли Минцифра и регулятор (Национальная комиссия связи и информатизации, НКРЗИ).

Я тоже принял участие в этом семинаре, поскольку был избран представителем Форума гражданского общества Восточного партнерства. Делюсь ключевой информацией, которую мне удалось почерпнуть.

Зачем стране создавать карту интернета?

Она позволяет:

1) идентифицировать регионы, где нет интернета;

2) упростить и стимулировать развитие сетей (доступность информации про необходимую инфраструктуру, планируемое строительство, высокий спрос на услуги);

3) лучше анализировать рынок, выявлять проблемы.

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Таким образом, пользователем такой карты может быть как государство, так и частные операторы.

Но каждая страна должна определить, какие цели приоритетные именно для нее. Это очень сильно влияет на то, какие именно данные нужно собирать. Страновые особенности определяют формат карты.

Например, в стране А 20% населения не имеют географического доступа к фиксированному интернету. В стране Б 100% проникновения фиксированного интернета, однако существуют проблемы с конкуренцией и доступом на рынок частного бизнеса. У А и Б разные потребности.

Соответственно, стране А важнее построить карту географической доступности интернета, а стране Б – инфраструктуры, доступной частным операторам, и платежеспособного спроса.

Какую информацию может содержать карта интернета?

Карта интернета / broadband mapping предполагает сбор следующей информации.

 

Сейчас обязательным в ЕС является только сбор информации по первому пункту (инфраструктура) в рамках директивы 2014/61/ЕС. Остальные – добровольные.

Практика стран ЕС разнится. Например, Польша собирает все 4 вида информации. Кипр – первые три вида, а Словакия и Португалия – только два.

Сколько стоит построение такой карты?

Коллеги из Польши не смогли озвучит точную цену, поскольку карту они строили в рамках большого проекта. Но сказали, что общая стоимость была точно ниже 1 млн евро.

В чем проблемы с построением карты?

Для построения карты нужна информация. Необходимы кадастровые данные, данные об адресах, строительстве, телеком-сетях и т.д.

Часть этой информации может попросту отсутствовать в стране (например, в Украине, как и в Грузии, проблемы с адресным реестром). А часть информации, например, о сетях, телеком-регулятор должен собрать от участников рынка.

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Представители польского регулятора UKE подчеркнули, что им было непросто приучить рынок к подаче необходимой отчетности.

Вначале им приходилось массово применять штрафы (до 3% годовой прибыли оператора или 300% месячной зарплаты ответственного лица).

Кому доступна карта?

В Португалии и Польше такая карта доступна только профессиональным игрокам рынка (операторам).

При этом коллеги из регулятора Польши хотят пересмотреть этот подход. Они понимают, что эти данные должны быть доступны любому желающему, в том числе в формате открытых данных.

Поэтому в будущем они планируют изменить законодательство и открыть данные для всех (ограничив доступ к отдельной закрытой информации).

Думаю, что для стран Восточного Партнерства логично избежать чужих ошибок и изначально делать карту и ее данные открытыми.

Какие дальнейшие действия?

Представители World Bank Group (в рамках проекта EU4Digital) планируют:

– помочь определить страновые цели (в контексте построения карт);

– подготовить рекомендации для Украины (и других стран Восточного Партнерства).

Зарегистрированный в парламенте законопроект про электронные коммуникации №3014 предполагает построение карты доступности интернета (в тексте это определяется как "географічні огляди мереж").

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Построение карты соответствует требованиям Европейского Кодекса электронных коммуникаций, на основании которого и разрабатывался законопроект. В случае, если он будет принят в текущей редакции, НКРЗИ будет обязана разрабатывать такую карту.

Пока же с такой инициативой выступает Минцифра, которому карта нужна для измеримости покрытия страны интернетом.

Нужна ли карта интернета Украине?

У меня есть два ответа.

Короткий: нужна.

Длинный: карта может быть совершенно разной. Для начала нужно понять, какие проблемы она поможет решить.

Только после этого нужно определить, какая информация должна быть представлена в этой карте, и ее потенциальные источники.

Я бы разделил построение карты на два этапа.

Первый – краткосрочный. Необходимо понять, в каких населенных пунктах нет фиксированного интернета. Такая карта не потребует значительных средств, глубокой детализации, решения проблем с адресным реестром, внедрения сложных форм отчетности для бизнеса и т.д.

В принципе именно по этому пути уже начало двигаться Минцифры, собирая информацию с помощью портала https://broadband.gov.ua/.

Второй – среднесрочный. Построение НКРЗИ детальной карты, которая учитывает разные параметры (по примеру Польши).

При этом я бы рекомендовал осторожно подходить к сбору информации в виде обязательной отчетности.

С одной стороны, обязательная отчетность – дополнительная нагрузка на бизнес.

С другой стороны, добиться сдачи объективной отчетности НКРЗИ всеми игроками рынка будет очень сложно. А если отчетность сдаст только часть операторов, то эти данные не позволят построить комплексную карту.

Карта интернета – полезный инструмент для развития сетей. Надеюсь, что эксперты ЕС помогут эффективно использовать его в Украине.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
ІТ интернет Украина ЕС

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