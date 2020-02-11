5G и регулятор в смартфоне: шанс для телеком-бизнеса

Сфера телекомунікацій дуже технологічна та динамічна. Однак в Україні вона досі регулюється законодавством, ухваленим понад 15 років тому.

Такий регуляторний тягар стримує розвиток телеком-бізнесу та будівництво мереж, що позначається на якості послуг і б'є по споживачах.

Законопроєкт "Про електронні комунікації" покликаний виправити цю ситуацію.

Його кілька місяців розробляв парламентський комітет з питань цифрової трансформації за лідерства заступника голови комітету Олександра Федієнка.

У складі робочої групи працювали представники операторів, провайдерів, асоціацій та експерти BRDO.

За основу реформи автори взяли останні напрацювання ЄС — Європейський кодекс електронних комунікацій. Держави-члени Євросоюзу повинні імплементувати цей документ до кінця 2020 року. Завдяки ухваленню документа Україна отримує шанс запровадити нові підходи синхронно з країнами ЄС.

Ми вже розповіли про переваги, які в разі ухвалення законопроєкту про електронні комунікації отримають споживачі мобільного зв'язку. Розгляньмо, які переваги проєкт пропонує для бізнесу та розвитку мереж.

Технологічна нейтральність

Це право операторів використовувати технології без бюрократичних перепон.

Для забезпечення мобільного зв'язку використовуються різні технології: 2G, 3G, 4G, 5G. Україна — одна з останніх країн Європи, де з'явилися технології 3G та 4G. Причина затримки — відсутність технологічної нейтральності: держава не дозволяла трійці найбільших операторів використовувати новітні технології.

Щоб оператори змогли їх використовувати, знадобилися роки політичної боротьби.

Технічна нейтральність відкриває шлях новим технологіям мобільного зв'язку. Якщо оператор хоче використовувати нову технологію для надання послуг — це його право та можливість для розвитку його бізнесу. Відтак українці зможуть швидше отримувати доступ до найсучасніших технологій зв'язку.

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Європейські інвестиції

Проєкт закону гармонізований з європейським регулюванням. Це означає, що умови гри на ринку України стануть зрозумілими компаніям, що працюють в ЄС.

Вимоги українського законодавства до провайдерів та операторів, включаючи дозвільну систему, а також повноваження регулятора будуть відповідати стандартним практикам Євросоюзу. Тобто український ринок електронних комунікацій стане більш привабливим для європейських інвесторів.

Здешевлення будівництва мереж

У законопроєкті про електронні комунікації закладені механізми здешевлення розгортання фіксованих і мобільних мереж широкосмугового доступу (ШСД) до інтернету шляхом спрощення операторського доступу до інфраструктури.

На практиці це означає обов'язок власників фізичної інфраструктури надавати провайдерам доступ до неї для будівництва мереж, єдиний інформаційний пункт з питань спільного розташування та використання елементів інфраструктури, вирішення регулятором (НКРЗІ) спорів з питань доступу до інфраструктури.

Таким чином, будівництво мереж буде пов'язане з меншими витратами, а конкуренція посилиться. Це стимулюватиме операторів та провайдерів пропонувати якісніші послуги та розширювати їх географію.

Спрощене розгортання 5G-мереж

Проєкт пропонує дозволити операторам розгортати малопотужні базові станції за спрощеною процедурою без присвоєння радіочастот для окремого обладнання.

Це гнучкість і відсутність бюрократичних перепон при розвитку мереж 5G.

Ефективне використання радіочастотного ресурсу

Радіочастотний ресурс (РЧР) — частина радіочастотного спектру, придатна для передавання та приймання електромагнітної енергії радіоелектронними засобами, — фізично обмежений. Він поділений між різними операторами.

Наразі операторам заборонено надавати свій спектр в користування третім особам. Це позбавляє операторів гнучкості та ефективності у його використанні. Як результат РЧР може "простоювати" чи використовуватися не на повну потужність. Це негативно впливає на якість послуг для абонентів.

Проєкт пропонує дозволити операторам передавати спектр в користування третім сторонам — так званий spectrum sharing, що практикується у країнах ЄС. В Україні це погоджуватиме НКРЗІ. Підстави для відмови описані у проєкті.

Об'єктивне розуміння покриття мережами

Наразі жоден державний орган не має повної інформації про покриття інтернетом (ШCД) території країни. Законопроєкт пропонує зобов'язати регулятора проводити географічні огляди мереж та оновлювати дані не рідше разу на рік.

Це дозволить державі ухвалювати рішення про необхідність побудови мереж у регіонах, де вони відсутні. Це буде основою для подолання цифрового розриву.

Регулятор у смартфоні

Проєкт передбачає можливість повної взаємодії бізнесу і громадян з регулятором в електронній формі. Для цього буде створена електронна платформа. На ній можна буде отримувати адміністративні послуги, доступ до реєстрів та баз даних.

Окрема увага приділена інформації у форматі відкритих даних. Кожен охочий зможе отримувати доступ до публічної інформації у зручному форматі і на її основі створювати сервіси для громадян чи бізнесу.

Проєкт закону передбачає комплексну зміну законодавства та запровадження нових регуляторних підходів (він містить понад 130 статей), тому у гравців ринку можуть виникнути запитання щодо різних аспектів документа.

Майже всі принципові суперечності були вирішені в рамках робочої групи, що готувала проєкт. Однак окремі гравці ринку все ще мають певні застереження.

Зокрема — щодо істотного підвищення штрафів за порушення прав абонентів, нового підходу до аналізу ринків регулятором, зміни підходу до визначення та регулювання універсальних послуг, до яких віднесено широкосмуговий доступ.

Наразі більша частина питань операторів та провайдерів стосується технічних аспектів чи містить острах щодо розширеного тлумачення норм регулятором. Упевнений, що їх можна буде вирішити у ході розгляду проєкту парламентарями.

Сподіваюся, що парламент підтримає довгоочікувану реформу ринку телекомунікацій, що сприятиме розвитку послуг, мереж, захищеності абонентів та наближенню України до гармонізації цифрового ринку з ЄС.