Имитация земельной реформы

Озвученное решение фракции "Слуга народа" о проведении земельной реформы "мини", я бы даже сказал "нано", является бесполезной имитацией реформы.

Реформа в таком виде не выгодна собственникам земли, не выгодна большей части аграриев, не выгодна остальным гражданам Украины.

Собственники от нано-реформы проигрывают больше всех.

"Слуги", как и большинство других стейкхолдеров, забывают, что эта реформа должна ставить во главу угла интересы 7 млн собственников земли, чьи права собственности грубо нарушаются мораторием уже десятки лет.

Их интерес состоит в очень простых вещах: максимизации стоимости своего актива и возможности им свободно распоряжаться.

Будущая стоимость земли зависит всего лишь от одного фактора – "спрос". Первый закон экономической теории – это "закон спроса и предложения", который четко гласит: чем меньше спрос, тем меньше цена.

Ограничив спрос лишь до физических лиц с максимальным порогом в 100 га, "слуги" снизили будущую цену настолько, насколько платёжеспособный спрос этих субъектов меньше глобального платежеспособного спроса без ограничений: как минимум в десятки раз.

Попытка законодательно установить минимальную цену – это вторая "экономическая утопия", которая загонит рынок в тень: на бумаге будут писать необходимую законом цену, а реально передавать "рыночную".

Попытки законодательно регулировать цены осуществлялись десятками правительств в тысячах случаев, и история не знает ни об одном успехе.

От "нанореформы" поигрывают аграрии, которые создают больше 80% сегодняшней агропродукции.

100 гектар – это меньше, чем размер эффективного хозяйства, а значит, это не позволит катализировать инвестиции в ирригацию, хранение, перевод в органику и долгосрочные насаждения.

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"Нанореформа" также не позволит использовать землю как залог для получения банковского финансирования. Ни добавленная стоимость, ни эффективность агросектора от реформы не увеличится никак.

От "нанореформы" не выиграют украинские граждане. В случае принятия либерального формата реформы в том виде, в котором она была подана Кабмином Гончарука, в Украину пришло бы порядка 50 миллиардов долларов инвестиций за 10 лет, каждый украинец стал бы на несколько тысяч долларов богаче.

От "нанореформы" никаких дополнительных инвестиций не будет. Также "нанореформа" никак не решает проблему тотального воровства на 10 млн гектар государственной земли, нашей с вами земли.

По рыночной цене аренды, этот актив должен был давать бюджету порядка 30 миллиардов гривен ежегодно.

Кому же выгодна эта нано-реформа? Наверное, возникнет класс мелких спекулянтов, которые попытаются воспользоваться моментом и на подставных лиц скупить землю в первые годы.

Своеобразная форма "служения народу" от нанореформаторов...

Самое ироничное, что больше всего проигрывают от этой "нанореформы" сами нанореформаторы, которые уже получили весь политический негатив от пройденного пути, статус "торговцев Родиной" и уже не смогут компенсировать это хоть каким-то видимым экономическим результатом.

За это они достойны политической премии Дарвина.

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