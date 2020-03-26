Зеленая энергетика в эпидемию коронавируса

Из-за коронавируса, начавшегося в Китае, страна на несколько месяцев остановила производство ключевого оборудования для зеленой энергетики.

Теперь игрокам рынка приходится откладывать сроки запуска солнечных и ветровых станций, ожидая возобновления поставок ключевого оборудования из Поднебесной.

Коронавирусная инфекция COVID-19 распространяется по всему миру. Локальная проблема переросла в кризис мирового масштаба, который негативно влияет практически на все аспекты жизни. И возобновляемая энергетика (ВИЭ) тоже под ударом.

Аналитики Bloomberg New Energy Finance заявляют, что 2020-й может стать первым годом сокращения прироста зеленых мощностей, начиная с 1980-х гг.

Украинский сектор ВИЭ сталкивается с такими же вызовами, что и все остальные страны – неопределенность в цепочках поставок, возможные задержки в доставке комплектующих, карантин.

Те украинские компании, которые планируют строительство станций, особенно в сегменте солнечной энергетики, могут столкнуться с перебоями поставок оборудования и материалов из Китая, если, конечно, они уже не доставили все необходимые комплектующие в Украину.

Заводы в Китае не производили (или производили на ограниченном уровне) ключевые материалы почти 2 месяца.

И восстановление объемов производства до докризисного уровня займет время. Это влечет нарушение цепочек и задержки поставок, что в свою очередь влияет на цены и график реализации проектов.

Полный эффект от всего этого мы ощутим в течение нескольких недель, когда перебои транспортных цепочек станут более заметными.

Ветроэнергетического оборудования это тоже касается, поскольку для роста конкурентоспособности ключевые поставщики ветротурбин, такие как Vestas и GE, уже перенесли основные производственные мощности в КНР или отправили на аутсорсинг поставки оборудования в Китай.

У всех компаний ВИЭ альтернативы источникам поставок по действующим контрактам весьма ограничены.

Помимо прочего, украинские компании могут столкнуться с проблемой недопуска иностранных специалистов в страну из-за ограничений, установленных правительством, что также может оказать негативный эффект на текущее строительство.

В этой ситуации все компании ВИЭ, естественно, постараются минимизировать влияние коронавируса и потенциальные потери: перенести сроки реализации проектов, особенно, если у них есть шанс сместить сроки принятия инвестиционных решений, и подождать пока стабилизируется сегмент ВИЭ и энергетический рынок в целом, пока цепочки поставок не начнут полностью функционировать.

То, что мы слышим из компетентных источников – ситуация должна нормализоваться в течение 2-3 месяцев до конца 2 квартала.

Для того, чтобы преодолеть кризис и его последствия, мировое бизнес-сообщество должно объединить усилия и действовать системно и прозрачно.

С точки зрения операционной безопасности компании должны сделать все возможное, чтобы защитить своих сотрудников от инфекций, составить планы действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы обеспечить постоянное функционирование критических дисциплин для непрерывной безопасной эксплуатации и технического обслуживания станций, работы всех необходимых административных функций бизнеса.

Если следовать таким планам действий, влияние на операционную работу будет минимальным. Это ключевая задача для каждого игрока в секторе возобновляемой энергетики.