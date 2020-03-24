Карантин и бизнес: итоги двух недель

Две недели назад Кабинет Министров Украины принял решение о введении карантина. Торгово-промышленная палата Украины подводит первые итоги влияния ограничений на экономику.

Кто закрыт на карантин

В первую очередь, карантин коснулся предпринимателей, предприятий микро- и малого бизнеса.

В основном это кафе и рестораны, магазины непродовольственных товаров, парикмахерские и салоны красоты, точки розничной продажи на рынках.

После введения запрета на пассажирские перевозки между населенными пунктами ряды предприятий на карантине пополнили собственники автобусов.

С введением полного запрета на движение пассажирского транспорта в Киеве, Черновцах, Ужгороде, Луцке, Чернигове, и других населенных пунктах, количество остановившихся бизнесов может увеличиться – персонал не сможет добраться на работу, а клиенты – к поставщикам услуг.

Сколько бизнеса простаивает

По нашей оценке, введение карантинных норм привело к остановке работы 600-700 тысяч предпринимателей и предприятий микро-, малого и среднего бизнеса.

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Мы оценили количество физлиц-предпринимателей (ФЛП) в "карантинных" сферах и скорректировали данные с учетом объема теневого рынка для отдельных отраслей (по разным оценкам, в тени находится от 24 до 47% ВВП).

По данным сервиса YouControl, количество физлиц-предпринимателей в Украине по состоянию на ноябрь 2019 года составляло 1,95 млн человек.

Всего за два месяца число ФЛП сократилось на 74 тысячи (по данным сервиса OpenDataBot на начало января 2020 года).

В начале 2019 года YouControl опубликовали данные об основных сферах деятельности ФЛП.

Всего в "карантинных" сферах работали 424 тысячи физлиц-предпринимателей и их деятельность с введением карантина должна быть прекращена.

Это неполные данные, так как таблица с ТОП-10 сфер деятельности зарегистрированных предпринимателей представляет данные только о 41% всех зарегистрированных ФЛП.

Под действие карантина должны подпадать:

– 101 тысяча предпринимателей, занимающиеся торговлей непродовольственными товарами с лотков;

– 93 тысячи тех, кто занимался неспециализированной розничной торговлей непродовольственными товарами;

– 80 тысяч предпринимателей занимались розничной продажей текстиля и обуви;

– 67 тысяч организовали парикмахерские и салоны красоты;

– 42 тысячи предоставляли услуги общепита;

– 41 тысяча предпринимателей осуществляла продажу пищевых продуктов с лотков на рынках.

Всего 424 тысячи зарегистрированных "карантинных" предпринимателей из ТОП-10, в том числе 42 тысячи в сфере общепита, 67 тысяч в сфере индустрии красоты и 315 тысяч в сфере торговли.

В этом списке нет, к примеру, предпринимателей в сфере образования, пассажирских перевозок, оптовой торговли непродовольственными товарами.

Теперь о тени в сфере предпринимательства, микро- и малого бизнеса. Причиной развития тени эксперты OpenDataBot связывают с вступлением в силу законов о РРО, о сборе и учете ЕСВ, внесением изменений в Налоговый кодекс.

"Регистрация новых предприятий – это один из показателей развития экономики. Если в Украине не регистрируют новые компании и предприниматели, это означает, что украинцы боятся создавать бизнес и идут в тень", – пояснил основатель OpenDataBot Алексей Иванкин.

Существуют различные оценки теневого сегмента.

Консалтинговая компания Ernst & Young в отчете, обнародованном в феврале 2020 года, оценила объем теневой экономики на уровне 23,8%.

Министерство экономического развития и торговли оценило объём теневой экономики в 30%. Киевский международный институт социологии оценил уровень теневой экономики в 47%.

Наиболее детальный обзор теневого сектора дает исследование КМИС. Объем "тени" в розничной торговле был оценен в 50,2%, в сфере услуг – в 48,1%.

Есть ряд других оценок, которые подтверждают значительный объем тени в "карантинных" группах, в частности, в сфере розничной торговли.

К примеру, суммарная площадь только самых больших рынков составляет 250 га (Барабашово, 7км, Калиновский, Хмельницкий, Троещинский, Дарынок), площадь рынков в других областных и районных центрах (оценочно, 2 га * 450 районных центрах + 5 га * 20 областных центра ~ 1000 га). Суммарно, это 1250 га или 12,5 млн кВ. м.

При учете, что под торговыми местами находится около 70% площадей, а средняя площадь точки составляет около 10 кв. м, получаем количество торговых мест на уровне 875 тысяч мест, т.е. почти в 2,5 раза больше, чем зарегистрированных предпринимателей в этом сегменте.

Аналогичная оценка есть по рынку индустрии красоты. Платформа эффективного регулирования представила региональную разбивку количества ФЛП в сфере индустрии красоты.

В Одесской области с населением 2,36 млн человек (население Одессы – 993 тыс. человек) зарегистрировано рекордное количество предпринимателей этой сферы – 6300, а в Днепропетровской области с населением, большим на 0,9 млн (население Днепра – 966 тыс. человек) – около 5000.

Поэтому количество данных ФЛП в "карантинных" секторах мы скорректировали на объем теневого сектора. Отсюда оценка в 600–700 тысяч предпринимателей, микро- и малых предприятий.

Главные вопросы бизнеса после введения карантина

Мы выделили пять основных вопросов, которые возникли у бизнеса с введением карантина:

1) неурегулированные вопросы арендной платы;

2) срыв сроков поставки сырья и комплектующих по договорам между украинскими контрагентами;

3) урегулирование взаимоотношений с банками по кредитным договорам;

4) задержки оформления экспорта грузов на таможне;

5) невыполнения обязательств иностранными контрагентами.

Введение карантина является форс-мажором, однако на него можно ссылаться только при решении первого блока проблем.

Для урегулирования остальных требуется оперативное внесение изменений в законодательство.