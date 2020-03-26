Как государственной компании пережить кризис: опыт ВДНХ

Вспоминается анекдот, популярный во время кризиса 2008-2009 годов.

— Папа, а кризис нас затронет?

— Сынок, это олигархов кризис затронет, а нам — капец.

Это, конечно, шутка, но в каждой шутке есть только доля шутки.

Текущий глобальный кризис, а это несомненно кризис, имеет отягчающее обстоятельство — пандемию, которая, собственно, и стала спусковым крючком для экономического спада. Она особо сильно ударила по организаторам выставок, ярмарок, концертов, других мероприятий, сфере досуга.

ВДНГ тут не исключение: доходы и благополучие компании "Экспоцентр Украина" не менее чем на 80% зависят от состояния выставочного сектора, внутреннего и внешнего туризма и в более широком понимании — всей сферы досуга.

В условиях отсутствия посетителей ВДНГ попал в крайне тяжелую ситуацию, которая ставит под угрозу работу центра.

Что мы уже сделали

На 2020 год у нас были обширные планы: закрыть остаток налогового долга, который тянется с 2009 года, восстановить освещение на большей части территории, отремонтировать один из бассейнов и фонтан за концерт-холлом, обновить электросеть одного из павильонов. В общем, дел было достаточно.

Однако 2 марта я объявил коллективу, что надвигается "шторм", и нам придется сильно постараться, чтобы сохранить на плаву ВДНГ вместе с командой. Мы закрыли все программы и приступили к формированию антикризисного бюджета, потому что заходить в шторм "вслепую" равносильно самоубийству.

Когда стало ясно, что к проектам развития мы вернемся в лучшем случае через год, нам пришлось расстаться с несколькими членами нашей команды.

Сразу же после объявления карантина большинство сотрудников ушло на удаленную работу. Сейчас на ВДНГ ездят только те работники, которые обеспечивают критические задачи для существования центра: охрана, энергетика, сантехника. Причем на работу могут выходить только те сотрудники, которые способны добраться туда пешком или с помощью велосипедов — это важно.

Весь топ-менеджмент, включая меня, ближайший месяц (если не больше) будет работать на половину своей заработной платы. Loading...

Что будет дальше

В ближайшие несколько дней у нас будут готовы новые бюджеты ВДНГ на текущий год для трех сценариев развития событий с условными названиями "реалистичный", "пессимистичный" и "жесть".

Каждый из них — это наши допущения по поводу того, как неизвестные будущие события могут отразиться на наших доходах, и что нам нужно сделать с затратами, чтобы центр выжил с минимальными возможными потерями.

Другими словами, потери неизбежны, но нам нужно понимать, как изменится мир через месяц, три месяца и полгода, чтобы свести к минимуму сами потери и их влияние на компанию.

Разные сценарии предполагают разную степень сокращения расходов. Если вы — менеджер и еще не прикинули несколько сценариев развития ситуации для своей компании, то я настоятельно рекомендую это сделать, причем незамедлительно.

Сейчас мы, организаторы мероприятий, другие компании из этой сферы — в одной лодке. Большинство растеряны, но в то же время верят, что в мае-июне событийная жизнь восстановится. Причем есть надежда на то, что лучшие времена ждут как раз мероприятия под открытым небом.

Важно понимать, что у нас на ВДНГ сейчас отменено только одно событие — Videozhara. Его невозможно было перенести по объективным причинам: многие спикеры приезжают из-за рубежа и не смогут взять билеты, например, на май. Другие же мероприятия на ВДНГ перенесены на более поздние даты.

Я убежден, что карантин, если он продлится не дольше, чем до конца апреля, не на 100% вычеркнет время из календаря для ивенторов. Примерно так же, как жизнь сферы образования, вероятно, сдвинется на лето, сокращая каникулы, можно смещать графики мероприятий на июль-август.

Традиционно этот период для организаторов считается не очень популярным, но учитывая, что в 2020 году традиционных отпусков практически не будет, можно рассчитывать на более активный сезон в середине лета.

Что делать

Каждая компания должна подходить к решению новых вызовов и сложностей с учетом своих особенностей, особенностей отрасли и рынка, в котором ведется деятельность. Однако есть универсальный алгоритм действий, который поможет любому бизнесу и даже домохозяйству в период наступающей рецессии.

Остановить проекты развития, которые требуют финансирования и без которых можно обойтись ближайшие полгода-год. Оптимизировать все затраты, которые только можно оптимизировать. Следить за ликвидностью, чтобы три-шесть месяцев можно было более-менее спокойно функционировать. Беречь ключевых членов команды, поддерживать здоровый дух, не паниковать, держать периметр.

Хочу отдельно обратиться к менеджерам государственных компаний. Считать, что госбюджет поддержит вас в сложной ситуации — недальновидно.

Это было бы хорошо, но лучше на это пока не рассчитывать. Не стоит забывать, что госбюджет наполняется, в первую очередь, налогами от бизнеса, который в крутом пике, а часть — вообще не работает. Поэтому не бойтесь принимать непопулярные меры, потому что потом может быть поздно или очень "больно".

ВДНГ уже переживал кризисы. Впервые — после развала СССР, когда остановилось все финансирование. Затем — в 2009 году во время финансового кризиса. Эти события негативно повлияли на центр, но они его "закалили".

Я убежден, что после окончания карантина, который, надеюсь, закончится к маю, парки, скверы, свежий воздух и природа наполнятся людьми больше, чем раньше. И ВДНГ, будучи по праву главным досуговым центром страны, быстро воспрянет.