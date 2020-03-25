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Якими будуть ресторани після карантину

Якими будуть ресторани після карантину

Частина українських ресторанів, які пішли на карантин, уже ніколи не відкриються. Це стрес-тест для всіх. Результатом стане оптимізація багатьох процесів. (рос)
Середа, 25 березня 2020, 10:12
Дмитро Борисов
засновник та власник "Сім'ї ресторанів Дмитра Борисова"

Я думаю, что делать прогнозы сейчас об открытии ресторанов – это такая игра на попадание пальцем в небо.

Скорее всего, карантин продлится несколько месяцев. Но дело в том, что это не просто временная пауза. Ничего как раньше уже не будет.

Мы все вернулись на стадию стартапа и будем как-то выруливать в этой новой реальности. Речь идет о глобальном экономическом кризисе, и мы еще не застали даже первую его волну.

По моим прогнозам, на восстановление уйдет от полугода до нескольких лет. В конце концов, все будет хорошо. Но уже совсем по-новому.

Мы прекрасно понимаем, что часть украинских ресторанов, которые ушли на карантин, уже никогда не откроются.

Изменится все. Изменятся цепи поставок и модели потребления. Экономику нельзя поставить "на стоп".

Любое замедление процессов аукнется кризисом, и к этому нужно быть готовым.

Уже сейчас есть люди, которые столкнулись с экономическими последствиями эпидемии: они утратили часть заработка, но при этом у них остались обязательные расходы.

Такая же ситуация у предпринимателей. Особенно, если речь идет о малом и среднем бизнесе. Это все части одной системы, и сейчас её будет серьёзно лихорадить.

В конце концов, постепенно люди будут возвращаться к привычной жизни. Потому что поход в кафе или ресторан – это одна из простых и доступных радостей.

Вопрос только в том, заведения какого ценового сегмента останутся наиболее жизнестойкими.

Плюсы – как и у любого кризиса. Это такой стресс-тест для всех нас. Конечно, результатом станет оптимизация многих процессов.

Возможно, появятся какие-то креативные решения, которые будут давать гостю необходимую ценность даже в условиях неопределенности.

Скорее всего, произойдет серьёзный пересмотр ценностей, в том числе и касательно потребления. Возможно, оно станет более рациональным и экологичным.

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Развитие собственной службы доставки и переговоры с арендодателями – это не плюсы, а попытки пережить сложившуюся ситуацию с наименьшими потерями. В том числе, хотя бы частично трудоустроить команду, справиться с постоянными затратами и так далее.

Да, можно сказать, что это ситуация точно ускорит запуск нашей доставки от smart casual форматов и online-версии Borysov Academy & Metro Academy, но на фоне тотальной неопределённости и грядущего кризиса, это, безусловно, какие-то новые возможности, но очень спорные "плюсы" в глобальном плане.

Я не думаю, что в Украине есть кто-то, кто действительно мог четко спрогнозировать ситуацию и подготовил эффективный план действий.

В ситуации, когда внешние условия меняются буквально каждый лень, лучшее, что мы можем делать – это оперативно реагировать и быстро тестировать разные гипотезы, а не пытаться заниматься долгосрочным планированием.

Еще две недели назад мы сформировали из ТОР-менеджмента "антикризисную рабочую группу" для оперативной реакции на ситуацию.

Мы были готовы к серьёзной оптимизации и диверсификации. У нас было несколько сценариев развития событий, и пока все идёт по худшему из них.

На данный момент большая часть ресторанов полностью остановила свою работу.

Мы постарались это сделать оптимальным способом: с учетом перераспределения продуктов (часть – на работающие рестораны, часть передали благотворительным фондам).

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Для франчайзи на этот период мы отменили роялти, наш HR-департамент сотрудничает с HR-департаментами супермаркетов, чтобы временно трудоустроить еще часть команды, параллельно с этим мы ведем переговоры с арендодателями, партнерами и так далее.

Взять и остановить работу 50 ресторанов в Украине и ресторана в Варшаве – это достаточно трудозатратная задача.

С этим мы справились, и сейчас переходим ко второму этапу – выдвижению новых гипотез и созданию новых продуктов для рынка. Нам отчасти повезло.

Мы запустили собственную службу доставки Philadelphia roll&bowl еще год назад, мы понимаем, как работает этот бизнес и нам не нужно делать доставку "на коленке".

Сейчас в "лайтовом" режиме работает еще доставка из Барсук и Mushlya CafeKanapa Restauracja в Варшаве работает с партнерскими сервисами доставки.

Но наша приоритетная задача сейчас: полноценный сервис доставки от всех smart casual форматов и доставка продуктовых наборов в форматах ready to cook и ready to eat.

Оригинал публикации – на Facebook-странице автора.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
криза бізнес карантин

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