Как местные советы облагают налогом ФЛП. Эксперимент

Недавно наш з Марією Пальчук аналіз показав, що ФОП платять на 16% більше податків там, де створені малі об'єднані територіальні громади (ОТГ), і на 5% більше там, де створені великі ОТГ, порівняно з територіями, де ОТГ не створені.

Цей результат поставив питання: а раптом ОТГ просто встановили більші ставки податків для ФОП першої та другої груп, ніж звичайні села та селища?

Щоб перевірити це, ми із студентами Київської школи економіки Андрієм Дощиним та Олександром Андрійчуком розіслали 78 запитів у 48 ОТГ та 30 сіл і селищ, рівномірно розподілених територією України.

Отримали 51 відповідь. Зазвичай — електронною поштою, але дві відповіді місцеві ради надіслали майже совами у майже Хогвартс — "Укрпоштою". Сім відповідей виявилися відписками. З решти 44-х 32 були від ОТГ, 12 — від звичайних сіл або селищ. Щоправда, одна ОТГ вказала тільки ставки для першої групи ФОП.

У 29 ОТГ з 32 та у 10 селах і селищах з 12 ставки для першої групи були максимальними — 10%. В одному селищі ставка була навіть 15%, але, ймовірно, це помилка, оскільки 10% — максимальна ставка для першої групи за законом.

Для другої групи результат таким одностайним не був, але більшість рад, 23 з 31 ОТГ та 9 з 12 сіл і селищ, встановила максимальні ставки — 20%.

Відповіді про першу групу ФОП ОТГ 32 10% 29 5-9% 3 Села і селища 12 10%* 10 8-9% 2 Відповіді про дугу групу ФОП ОТГ 31 20% 23 10-18% 8 Села і селища 12 20% 9 10-17% 3 Відписки ОТГ 2 Села і селища 5 Без відповіді ОТГ 10 Села і селища 13 Всього 78

Передостання колонка — ставки податку

* В одному селищі — 15%, що неможливо за законодавством

Найнижчі ставки для першої групи ФОП встановила Мокрокалигірська ОТГ з Черкащини — 5%, а для другої — Ботіївська ОТГ із Запоріжжя — 10%. До речі, Млинівська ОТГ з 2020 року встановила податки для обох груп у розмірі 1%.

Приклади зниження податків в ОТГ були і в нашій вибірці. Так, Новоушицька ОТГ Хмельницької області у 2019 році знизила ставку для другої групи з 20% до 15%, а Березівська ОТГ Сумської області — до 18%. Випадків підвищення податків в об'єднаних територіальних громадах в останні роки у нашій вибірці не було.

Відмінності в оподаткуванні ФОП також залежать від видів діяльності. Іноді ради встановлюють нижчі податки для воїнів АТО, тих, хто не має найманих працівників, або тих, хто не працює за межами селища.

Наша вибірка не є репрезентативною, але дозволяє побачити, що ОТГ не встановлюють вищі податки, ніж села, а деякі ОТГ навіть знижують ставки.

Таким чином, в ОТГ підприємці стали платити більше податків, бо там зросли довіра до місцевої влади та контроль за витратами коштів, а не через встановлення вищих ставок. Це пов'язано з тим, що ОТГ створювали добровільно, а центральна влада не могла втручатися у справи громад. Це сприяло довірі.

Важливо не зруйнувати цю довіру. Це означає, що не можна примусово об'єднувати створені територіальні громади.

Крім того, президент відкликав на доопрацювання зміни до Конституції. Вони передбачали, що рішення громад можуть скасовувати призначені президентом префекти. Важливо забезпечити, аби в доопрацьованому варіанті змін призначені з центру чиновники не могли втручатися у рішення громад чи їх скасовувати.