Реструктуризация долга физлица: как это работает

Однією з революційних новел Кодексу України з питань банкрутства стало запровадження інституту судових процедур банкрутства фізичної особи.

Досі таку можливість мали лише юридичні особи та ФОП, хоча у світі цей інститут працює давно і є дієвим способом вирішення проблеми безнадійних боргів.

Це означає, що українці, які мають заборгованість за кредитами, можуть законно позбутися боргового тягаря завдяки інструментам добровільного банкрутства.

Винятки — сплата аліментів, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я чи смертю фізособи, оплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та інших обов'язкових платежів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Особливістю і безперечною перевагою процедур банкрутства фізосіб є те, що їх ініціатором може виступити тільки сам боржник. Це означає, що жоден кредитор — банк чи інша фізична особа — не може ініціювати відкриття такої справи.

Як здійснюється процедура

Спочатку господарський суд за заявою боржника відкриває провадження у справі про неплатоспроможність, вводить процедуру реструктуризації боргів та запроваджує мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Ухвала про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність є підставою для зупинення вчинення виконавчих дій щодо боржника, припинення нарахування штрафів, інших фінансових санкцій та відсотків за зобов'язаннями боржника.

Якщо кредитори боржника не схвалили план реструктуризації його боргів, суд визнає боржника банкрутом і вводить процедуру погашення боргів. Тоді продається все майно боржника за винятком окремих майнових об'єктів, які є необхідними для задоволення нагальних потреб боржника або членів його сім'ї.

Більш вигідним варіантом є процедура реструктуризації боргів. Зокрема, протягом п'яти років, до 21 жовтня 2024 року, цією опцією можуть скористатися особи, які мають непогашені борги за іпотечними кредитами в іноземній валюті. Йдеться про квартиру чи будинок, які є єдиним місцем проживання сім'ї боржника.

Як це працює

Боржник у справі про неплатоспроможність погашає борг в національній валюті за курсом Нацбанку на дату відкриття справи і лише в розмірі ринкової вартості квартири або житлового будинку, яка пропорційно зменшується на розмір виплаченого боргу до відкриття справи про неплатоспроможність.

При цьому до розміру боргу не включаються штрафи та пеня, а залишок боргу підлягає списанню. Саме списання здійснюється лише після повного виконання зобов'язань боржником за реструктурованим зобов'язанням. Loading...

Як реструктурувати борг

Якщо загальна площа іпотечного об'єкта не перевищує 60 кв м для квартири або 120 кв м для житлового будинку, тоді відсоткова ставка становитиме близько 16,68% річних, а строк погашення — 15 років.

Якщо загальна площа іпотечного об'єкта перевищує 60 кв м для квартири або 120 кв м для будинку, відсоткова ставка становитиме близько 18,69% річних із строком погашення десять років.

Для кращого розуміння процедури наведу такий приклад.

Ви придбали в іпотеку двокімнатну квартиру за 104 тис у. о. Сума боргу — 2,6 млн грн (фіксується у гривні за курсом НБУ на дату відкриття провадження). З цих коштів 2,48 млн грн — тіло кредиту, 120 тис грн — штрафи і пеня (не включаються до розміру вимог). Оцінка квартири за ринковою вартістю — 1 млн грн.

Тобто за процедурою реструктуризації ви повинні сплатити лише 1 млн грн плюс відсотки замість 2,6 млн грн. Таким чином, перевагою реструктуризації є реальна можливість для боржника не лише розрахуватися з більшістю кредиторських вимог, а й списати частину боргів та розстрочити залишок.

Утім, лише за умови, якщо план реструктуризації боржник виконуватиме вчасно та в повному обсязі. В іншому випадку списані борги будуть відновлені у тому вигляді, у якому вони існували до плану реструктуризації.