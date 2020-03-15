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Почему пачка медицинских масок в супермаркетах стоит 1200 грн

Почему пачка медицинских масок в супермаркетах стоит 1200 грн

Давайте поговорим честно про цены на товары для защиты от вируса.
Воскресенье, 15 марта 2020, 22:11
Алексей Давыденко
владелец и директор ООО "Мир реабилитации"

Все возмущаются ценой 1200 гривен за пачку из 50 обычных масок в Novus. Я тоже в шоке от этой цены.

Я никогда не скрывал, что являюсь крупным импортером и продавцом медтехники в Украине.

Большой склад. Прямые контракты. Большая сеть сбыта.

У нас на данную секунду аппаратов искусственной вентиляции легких нет. Масок нет. Антисептиков нет. Бактерицидных ламп нет. Инфракрасных термометров нет. Нет вообще.

Все было и все продали. Продали по обычным ценам, а купили у нас почти все спекулянты для перепродажи на OLX, на Prom.ua, на других маркетплейсах.

И взять негде! Свои склады пустые. Склады партнеров пустые. Склады производителей пустые.

Есть только у спекулянтов, которые в основном и скупили наши остатки. Теперь они нам же и предлагают это выкупить назад только в 10 РАЗ дороже.

Что делать?

Покупать, как Novus, у спекулянтов и стать врагом украинцев?!

Не покупать и значит не давать возможность людям обеспечить себя?!

Мы выбрали второе. Мы отказались покупать у спекулянтов по заоблачным ценам и продавать по цене бриллиантов, поэтому стоим пустые.

Беда наша. В Украине практически ничего не производят. В лучшем случае сборка из импортных комплектующих.

Комплектующие у производителей этого ассортимента тоже закончились. Поэтому поставок внутреннего производства нет.

Например. Украинский производитель бактерицидных ламп стоит, потому что нет самих лампочек. Корпуса есть, в того что светит нет.

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Например. Знаете, почему нет антисептиков. Вы будете плакать сейчас. Жидкость то как раз есть. Но нет баночек. Нет ёмкостей, куда ее разливать. У тех, кто делает антисептики, закончилась тара. Когда будет – неизвестно.

Мне каждый день звонят всякие спекулянты и предлагают все эти товары купить к себе в магазины.

Например. Они предлагают. Купи маску в опте по 20 гривен за штуку, которая стоила 1 гривну.

Купи термометр по 3000 гривен за штуку, который в опте был 500 гривен за штуку.

Купи кварцевую лампу по 4000 гривен за штуку, которая стоила в опте 900 гривен за штуку.

Так это если я куплю маску по 20 в опте, то даже если я ее поставлю продавать в ноль – меня заслуженно смещают с говном.

Всех спекулянтов послал. Решил – буду ждать две-три недели и привезу сам.

Звоню вчера производителю масок в Китае.

– Отгружаете уже?

– Да.

– Нужен 1 миллион масок.

– Есть. Один доллар за штуку.

– Вы что с ума сошли. Это 25 гривен за штуку в Китае. Вы же продавали ее два месяца назад по 0,03 цента? Сколько же она будет стоить в Украине. Ее же надо сюда самолетом привезти и растаможить.

– Не хотите – не берите. У нас очередь из стран.

– А респиратор с фильтром?

– Тоже есть. Три доллара за штуку..

И это производитель. Китай. Вчера.

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Аналогично с инфракрасным термометром.

Сегодня производитель с большими боями согласился отгрузить нам 500 штук по 70 долларов за штуку. Хочешь – бери, нет – у нас очередь на них из других стран.

Что делать?! Впервые смогу сказать: нет – это не про Украину. Это про весь мир. Мир оказался не готов к такой атаке вируса.

Мировые запасы и мировые мощности значительно уступают спросу.

И тут встаёт главная дилемма. Обеспечить по любой цене или остаться без защиты, но зато с гордо поднятой головой.

Мы выбрали второе, но честно говоря, я не уверен, что это правильно.

Такова реальность. А не то, что вы себе думаете.

Оригинал публикации – на Facebook-странице автора.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
коронавирус медицина цены бизнес

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