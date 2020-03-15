Почему пачка медицинских масок в супермаркетах стоит 1200 грн

Все возмущаются ценой 1200 гривен за пачку из 50 обычных масок в Novus. Я тоже в шоке от этой цены.

Я никогда не скрывал, что являюсь крупным импортером и продавцом медтехники в Украине.

Большой склад. Прямые контракты. Большая сеть сбыта.

У нас на данную секунду аппаратов искусственной вентиляции легких нет. Масок нет. Антисептиков нет. Бактерицидных ламп нет. Инфракрасных термометров нет. Нет вообще.

Все было и все продали. Продали по обычным ценам, а купили у нас почти все спекулянты для перепродажи на OLX, на Prom.ua, на других маркетплейсах.

И взять негде! Свои склады пустые. Склады партнеров пустые. Склады производителей пустые.

Есть только у спекулянтов, которые в основном и скупили наши остатки. Теперь они нам же и предлагают это выкупить назад только в 10 РАЗ дороже.

Что делать?

Покупать, как Novus, у спекулянтов и стать врагом украинцев?!

Не покупать и значит не давать возможность людям обеспечить себя?!

Мы выбрали второе. Мы отказались покупать у спекулянтов по заоблачным ценам и продавать по цене бриллиантов, поэтому стоим пустые.

Беда наша. В Украине практически ничего не производят. В лучшем случае сборка из импортных комплектующих.

Комплектующие у производителей этого ассортимента тоже закончились. Поэтому поставок внутреннего производства нет.

Например. Украинский производитель бактерицидных ламп стоит, потому что нет самих лампочек. Корпуса есть, в того что светит нет.

Например. Знаете, почему нет антисептиков. Вы будете плакать сейчас. Жидкость то как раз есть. Но нет баночек. Нет ёмкостей, куда ее разливать. У тех, кто делает антисептики, закончилась тара. Когда будет – неизвестно.

Мне каждый день звонят всякие спекулянты и предлагают все эти товары купить к себе в магазины.

Например. Они предлагают. Купи маску в опте по 20 гривен за штуку, которая стоила 1 гривну.

Купи термометр по 3000 гривен за штуку, который в опте был 500 гривен за штуку.

Купи кварцевую лампу по 4000 гривен за штуку, которая стоила в опте 900 гривен за штуку.

Так это если я куплю маску по 20 в опте, то даже если я ее поставлю продавать в ноль – меня заслуженно смещают с говном.

Всех спекулянтов послал. Решил – буду ждать две-три недели и привезу сам.

Звоню вчера производителю масок в Китае.

– Отгружаете уже?

– Да.

– Нужен 1 миллион масок.

– Есть. Один доллар за штуку.

– Вы что с ума сошли. Это 25 гривен за штуку в Китае. Вы же продавали ее два месяца назад по 0,03 цента? Сколько же она будет стоить в Украине. Ее же надо сюда самолетом привезти и растаможить.

– Не хотите – не берите. У нас очередь из стран.

– А респиратор с фильтром?

– Тоже есть. Три доллара за штуку..

И это производитель. Китай. Вчера.

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Аналогично с инфракрасным термометром.

Сегодня производитель с большими боями согласился отгрузить нам 500 штук по 70 долларов за штуку. Хочешь – бери, нет – у нас очередь на них из других стран.

Что делать?! Впервые смогу сказать: нет – это не про Украину. Это про весь мир. Мир оказался не готов к такой атаке вируса.

Мировые запасы и мировые мощности значительно уступают спросу.

И тут встаёт главная дилемма. Обеспечить по любой цене или остаться без защиты, но зато с гордо поднятой головой.

Мы выбрали второе, но честно говоря, я не уверен, что это правильно.

Такова реальность. А не то, что вы себе думаете.

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