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Восемь советов бизнесу в период надвигающегося шторма

Восемь советов бизнесу в период надвигающегося шторма

Что стоит делать бизнесу в условиях быстро назревающего кризиса?
Вторник, 10 марта 2020, 12:29
Владислав Рашкован
заместитель исполнительного директора МВФ

Я более 20 лет занимаюсь трансформацией сложных финансовых систем и организаций. Плюс было еще время в университете и в аспирантуре, которое я не терял зря, изучая финансовый сектор.

За это время мир прошел много кризисов: азиатский финансовый кризис 1997 года, российский финансовый кризис 1998 года, кризис доткомов 2000, дефолт Аргентины в 2001, в том же году турецкий банковский кризис, глобальный финансовый кризис 2007–2009 годов, ипотечный subprime кризис в США в 2008–2009, Grexit в 2012, кризис Еврозоны и проблемы стран PIGS в 2010–2012, украинский кризис 2014–2016, Brexit.

Несмотря на все эти кризисы в феврале 2020 мировые фондовые рынки стремились к очередным историческим рекордам.

Некоторые компании, пройдя триллионный рубеж капитализации, думали уже и о 2 триллионах.

Значит ли, что после любого кризиса будет рост? Да, так и будет – такова природа рынков. Но не стоит все же забывать и об "эффекте выжившего".

Анализируя динамику акций компаний даже в эти дни, мы все же говорим о компаниях, которые прошли предыдущие кризисы, забывая о тысячах компаний, которые как раз в период катаклизмов ждало банкротство.

Чарльз Дарвин говорил, что выживают не самые сильные или умные, а самые адаптируемые к изменениям. Кризис – это момент изменений.

Те, кто смогут быстро адаптироваться, смогут его пройти и в будущем серфить на волнах будущего роста.

Но что надо делать сейчас? Несколько дней назад руководство инвестиционной компании Sequoia Capital отправило письмо своим клиентам.

В этом письме они дали ряд советов компаниям, как пережить кризис – я с ними полностью согласен – в период украинского кризиса 2008 и 2014 и кризиса стран PIGS, которые я проходил, как топ-менеджер, мы делали то же самое и советовали делать своим клиентам.

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Итак, что же стоит делать бизнесу в условиях быстро назревающего кризиса:

1. Ожидайте и готовьтесь к худшему сценарию: многие компании уже увидели падение продаж.

Это будет продолжаться, в том числе из-за поведения ваших потребителей. Пересмотрите свои планы продаж в сторону снижения.

Ожидайте разрывов в цепочках поставок – они неизбежны, особенно если вы зависимы от экспортно-импортных операций.

2. Разработайте и протестируйте процедуры работы с клиентами и сотрудниками удаленно – сможете ли вы поддерживать своих клиентов и работу компаний в условиях жесткого карантина?

Отмените ненужные международные поездки – это делает большинство компаний уже – как минимум 2-3 месяца это еще будет продолжаться.

Научитесь коммуницировать через Skype, Zoom, Cisco. Это очень важно – логистика сильно пострадает в следующие несколько месяцев.

3. Наличность – ключ к спокойствию. Постарайтесь иметь достаточный запас денег на счетах для ведение своего бизнеса. Планируйте запасы исходя из пересмотренных планов денежного потока, о которых я говорил в п. 1 и 2.

Разработайте план на случай экстренных ситуаций – будет ли вам где взять деньги? Подумайте над сокращением ненужных и не обоснованных затрат своих компаний – вернетесь к ним после кризиса.

4. Фондирование. Доступ к кредитам и финансированию может вскоре значительно ухудшиться несмотря на попытки НБУ возобновить кредитование.

Банки будут очень осторожны. Рекомендую, во-первых, пойти взглянуть в глаза своему банкиру – вам очень нужна будет его помощь в следующие месяцы.

Обсудите с ним открытие / возобновление / расширение кредитных линий. Особенно рекомендую это сделать, если банкиры – международные (как минимум проверьте, что они будут поднимать трубку на телефона в ответ на ваш звонок).

Менеджерам компаний также рекомендую пойти к своим акционерам – узнайте, готовы ли они финансировать ваш бизнес в течение нескольких кварталов в случае провалов продаж или отказа банков.

Не рассчитывайте на привлечение новых денег – они сейчас все в золоте и американских казначейских обязательствах.

5. Проверьте, не слишком ли у вас раздутый штат – да, это больно, но кризис приводит к увольнению части людей.

Делается это часто, в том числе для того, чтобы компании в кризис могли выжить и в будущем вернуться снова к найму. Глупо всем вместе идти на дно. Сейчас самое время подойти критически к этому вопросу.

6. Отложите не 100% обязательные капитальные инвестиции – опять-таки в период высокой неопределенности и турбулентности не время бравировать тем, что, несмотря на кризис, вы можете продолжать что-то строить.

Но при этом не останавливайте ключевые проекты (особенно если запас наличных комфортный), которые могут создать для вас конкурентные преимущества в период и после кризиса.

Но принимайте такие решения только на трезвую голову и желательно рядом с финансовым директором.

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7. Планируйте свою работу с мыслью, что кризис – не на одну неделю.

Оптимистичные сценарии предполагают нормализацию работы бизнеса по всему миру и международной торговли к концу второго квартала 2020 года.

Это в случае, если в Европе, США и Юго-Восточной Азии смогут остановить распространение короновируса. А если нет? Уровень неопределенности очень высок. Уровень волатильности также.

Ситуация может начать ухудшаться, и показатели бизнеса будут ухудшаться в течение всего 2020 года. Будьте к этому готовы.

8. Ну и последнее – кризис – это в том числе и возможность. Возможность для тех, кто, по словам Талеба, не окажется хрупкими и не сломается под стрессом.

Такие компании в период хаоса находят новые возможности и фактически усиливаются от непредвиденных и нежелательных внешних факторов.

Но таким, антихрупким компаниям, нужна "опциональность", нужна мобильность и гибкость, как в управлении, так и в ответных стратегиях.
Будьте готовы к кризису. Как по мне, то все шаги вверху смогут вам помочь.

Любые другие советы приветствуются – давайте вместе поможем украинскому бизнесу пройти этот период волатильности и выйти из него сильнее.

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