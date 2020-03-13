Налоговые льготы из-за коронавируса: как разные страны поддерживают бизнес

Как в разных странах правительства поддерживают бизнес в связи с коронавирусом?

США

Дональд Трамп заявил о намерении освободить жителей страны от налогов на зарплату до конца года.

Белый дом готовит масштабный план по преодолению экономических последствий эпидемии коронавируса.

Ожидается, что будут сделаны поблажки для людей с неоплачиваемым отпуском по болезни. Кроме того, власти хотят на три месяца отсрочить выплату налогов для малого и среднего бизнеса.

В цифрах Трамп предложил уменьшить до 0% их payroll tax (взносы на соцстрахование и медицину, по 6,2% +1,45% с работников и столько же с работодателей, в общей сложности 15,3%).

Дания

Тут дадут отсрочку плательщикам по уплате НДС из-за коронавируса, чтобы смягчить удар.

Австралия

Собираются принять пакет мер, направленный на спасение бизнеса от последствий коронавируса в виде налоговых льгот для инвестиций, поддержки малого и среднего бизнеса и льгот для пенсионеров.

Китай

Срочно вводятся налоговые льготы для защиты экономики от коронавируса.

Не будут облагаться индивидуальным подоходным налогом медицинские принадлежности и препараты, которые приобретаются по безналичному расчету и выдаются сотрудникам в учреждениях и общественных организациях.

От НДС освобождаются логистические и курьерские компании, обеспечивающие доставку гражданам жизненно необходимых товаров.

Налоговые льготы также ждут предприятия в области транспорта, туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, которые из-за коронавируса несут значительные убытки.

Кроме того, поощрительные премии будут выдаваться врачам и другим участникам общенациональной программы по борьбе с заболеванием.

Великобритания

Тут Министерство финансов объявило о плане стимулировании экономики в связи с кризисом.

Финансовые стимулы, которые подготовило бизнесу правительство будут включать снижение налогов и выдачу кредитов малому бизнесу.

Финансовую помощь Минфин согласовал с Банком Англии — центральным банком Великобритании.

Последний 11 марта снизил уровень ключевой ставки с 0,75% годовых до 0,25% годовых, то есть в три раза!

Рассматривается возможность снижения НДС, как ответ коронавирусу!

Loading...

Вводятся налоговые льготы для бизнеса, чтобы помочь преодолеть последствия эпидемии.

На борьбу с экономическими последствиями недуга правительство страны выделит 25 млрд євро.

Часть средств направят на поддержку людей, которые временно остаются без работы.

Также увеличивают гарантийный фонд для кредитования малого и среднего бизнеса. Власти обещают компенсации компаниям, которые потеряли более 25% прибыли.

Франция

В первую очередь меры поддержки направлены на бизнес. В частности, теперь разрешено переводить сотрудников на удаленную работу без их согласия.

Кроме того, к компаниям, пострадавшим от коронавируса, не будут применяться штрафы за задержки в выполнении госконтрактов.

Они также получат отсрочку по уплате налогов и выплатам в социальные фонды.

Для граждан тоже есть послабления: оплачиваемый больничный с первого дня получат все родители, чьи дети будут помещены в карантин.

Ждем, чем же ответит украинское правительство...