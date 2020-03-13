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Налоговые льготы из-за коронавируса: как разные страны поддерживают бизнес

Налоговые льготы из-за коронавируса: как разные страны поддерживают бизнес

Некоторые страны вводят налоговые льготы для бизнеса, чтобы помочь преодолеть последствия эпидемии коронавируса. Украинское правительство пока молчит.
Пятница, 13 марта 2020, 13:28
Александр Соколовский
учредитель Ukrainian Fashion Week, президент "Укрлегпрома", владелец компании "Текстиль-контакт"

Как в разных странах правительства поддерживают бизнес в связи с коронавирусом?

США

Дональд Трамп заявил о намерении освободить жителей страны от налогов на зарплату до конца года.

Белый дом готовит масштабный план по преодолению экономических последствий эпидемии коронавируса.

Ожидается, что будут сделаны поблажки для людей с неоплачиваемым отпуском по болезни. Кроме того, власти хотят на три месяца отсрочить выплату налогов для малого и среднего бизнеса.

В цифрах Трамп предложил уменьшить до 0% их payroll tax (взносы на соцстрахование и медицину, по 6,2% +1,45% с работников и столько же с работодателей, в общей сложности 15,3%).

Дания

Тут дадут отсрочку плательщикам по уплате НДС из-за коронавируса, чтобы смягчить удар.

Австралия

Собираются принять пакет мер, направленный на спасение бизнеса от последствий коронавируса в виде налоговых льгот для инвестиций, поддержки малого и среднего бизнеса и льгот для пенсионеров.

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Китай

Срочно вводятся налоговые льготы для защиты экономики от коронавируса.

Не будут облагаться индивидуальным подоходным налогом медицинские принадлежности и препараты, которые приобретаются по безналичному расчету и выдаются сотрудникам в учреждениях и общественных организациях.

От НДС освобождаются логистические и курьерские компании, обеспечивающие доставку гражданам жизненно необходимых товаров.

Налоговые льготы также ждут предприятия в области транспорта, туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, которые из-за коронавируса несут значительные убытки.

Кроме того, поощрительные премии будут выдаваться врачам и другим участникам общенациональной программы по борьбе с заболеванием.

Великобритания

Тут Министерство финансов объявило о плане стимулировании экономики в связи с кризисом.

Финансовые стимулы, которые подготовило бизнесу правительство будут включать снижение налогов и выдачу кредитов малому бизнесу.

Финансовую помощь Минфин согласовал с Банком Англии — центральным банком Великобритании.

Последний 11 марта снизил уровень ключевой ставки с 0,75% годовых до 0,25% годовых, то есть в три раза!

Рассматривается возможность снижения НДС, как ответ коронавирусу!

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Италия

Вводятся налоговые льготы для бизнеса, чтобы помочь преодолеть последствия эпидемии.

На борьбу с экономическими последствиями недуга правительство страны выделит 25 млрд євро.

Часть средств направят на поддержку людей, которые временно остаются без работы.

Также увеличивают гарантийный фонд для кредитования малого и среднего бизнеса. Власти обещают компенсации компаниям, которые потеряли более 25% прибыли.

Франция

В первую очередь меры поддержки направлены на бизнес. В частности, теперь разрешено переводить сотрудников на удаленную работу без их согласия.

Кроме того, к компаниям, пострадавшим от коронавируса, не будут применяться штрафы за задержки в выполнении госконтрактов.

Они также получат отсрочку по уплате налогов и выплатам в социальные фонды.

Для граждан тоже есть послабления: оплачиваемый больничный с первого дня получат все родители, чьи дети будут помещены в карантин.

Ждем, чем же ответит украинское правительство...

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
коронавирус бизнес мир

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