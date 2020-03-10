Вот вам идеи для бизнеса: какие сервисы будут востребованы на рынке
Спеціально для вас – декілька класних ідей дуже потрібних сервісів, яких ще немає на ринку, а вони дуже потрібні.
Перед запуском проєкту "Дія. Бізнес" Міністерство цифрової трансформації України, Дія разом з DOT DOT та експертами ми проводили стратегічну сесію, де разом створили "Життєвий шлях підприємця" (тепер про нього я розповідаю у кожному інтерв’ю).
По суті це інструмент, який показує вам, що якщо ви знайшли себе на якомусь етапі і вам важко, ви думаєте, що у вас щось не виходить і не варто було ставати підприємцем, ви побачите, що кожен етап – це частина шляху.
Всі, абсолютно всі, його проходять.
Кожен етап супроводжується певними потребами, проблемами та ризиками. Ці потреби ринок або "закриває", або "не закриває", або "закриває не ефективно".
Якщо ви у пошуку ідей, що потрібно ринку – не гадайте! Ось вам список.
Створюйте класні і корисні продукти для підприємців і ми вас розмістимо на business.diia.gov.ua
Категорія "Я хочу відкрити бізнес":
– тренди відкриття – закриття нових компаній;
– перспективи до 2030 року з типів бізнесу, куди рухається світ;
– єдиний каталог всіх ідей для того, щоб знайти свою (частково закрили);
– що актуально в моєму регіоні, який бізнес відкрити;
– тестування про мої здібності – чи потрібно мені, чи зможу я стати підприємцем;
Держава в смартфоні стартувала: як працюватиме додаток "Дія" і чи варто переживати за безпеку
– підвищувати готовність до майбутнього через онлайн-освіту (експрес курси – приклад з валідації ідеї, розвиток підприємця, навички майбутнього, фінансова грамотність);
– чекліст ресурсів та навичок для різних бізнесів, опис компетенцій для різних галузей;
– сервіс, щоб отримати фідбек / характеристика від друзів: чи зможу я відкрити бізнес;
– доступ до інсайдера, експерта, що може підтвердити гіпотезу;
– список ризиків, які потрібно взяти до уваги при відкритті того чи іншого бізнесу.
Категорія "Як допомогти отримати доступ до інформації необхідної для прорахунку бізнес-моделі?"
– аналітика ринку, маршрутизатор, де її знайти (підказувач), або інструкція, як самостійно провести desk-research (гайд);
– big data підказки із можливостей нових бізнесів (об’єми ринку, відкрита статистика для ринків);
Категорія "Вибір постачальників"
– чекліст (як перевірити надійність підрядника);
– сертифікація підрядників;
– перелік ресурсів для перевірки;
– рекомендації підрядників та рейтинги;
– blacklist та whitelist підрядників;
– частка постачальника чи підрядника на ринку;
– маппінг всіх постачальників (як match com, тільки для бізнесу).
– відео-інструкція по канва / більше контенту, що пояснює / шаблони з інструкціями та поясненнями;
– кейси бізнес-шкіл, контент про бізнес-моделі;
– приклади нових бізнес-моделей;
– база бета-тестувальників нових бізнесів.
Категорія "Обрати джерело фінансування"
– калькулятор та фільтр – що краще (прив’язати до регіонів);
– національний кікстартер – платформа інвестування у малий та середній бізнес;
– тренінг з пітчингу для залучення фінансування;
– шкала ризику джерел фінансування;
– чекліст, що робити, щоб підвищити шанси залучення коштів;
– курс "як оцінити свій бізнес".
Категорія "Ресурси для масштабування"
– лонгліст варіантів масштабування, варіанти в рамках категорії;
– приклади виходу на національний рівень з регіону/ приклади виходу на міжнародні ринки;
– каталог технологічних рішень, що дозволяють масштабування (цифрові та технологічні інновації).
Категорія "Підготуватись до перших втрат"
– історії тих, хто піднявся після втрат;
– група підтримки тих, хто вже пережив втрати;
– гаряча лінія з підтримки в кризових ситуаціях МСБ;
– описання процесів та процедур банкрутства;
– симулятор ринкових ситуацій, стрес-тест;
– смс-сигнал SOS для кількох сегментів;
– бізнес-психолог.
Категорія "Вихід на нові ринки" (частково покриваються Export Promotion Office)
– гайд, як перекласти свої продукти на інші мови;
– консультації з пошуку медіатора з виходу на новий ринок;
– навчання відділу продажів – до експортного офісу;
– каталог бізнес-асоціацій, бажано галузевих, по кожній країні;
– скаутинг партнерів на інших ринках як послуга;
– каталог українських МСБ для іноземних партнерів;
– тренди, можливості для експорту;
– приклади існуючих export chains та як у них можна ввійти.
Категорія "Вихід та/або закриття"
– історії людей, що закрили бізнес і розвиваються далі;
– бізнес-психолог;
– статистика щодо тих, хто закрив бізнес;
– спільнота або клуб бізнесменів, що вийшли/та або закрили бізнес;
– контент "як пояснити близьким про закриття бізнесу";
– включити exit strategy в БМ;
– перелік мінімазації ризиків при виході з бізнесу;
– аукціон бізнесу;
– каталог інвестиційних компаній для виходу з бізнесу.
Оригінал публікації – на Facebook-сторінці автора
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