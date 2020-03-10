Вот вам идеи для бизнеса: какие сервисы будут востребованы на рынке

Спеціально для вас – декілька класних ідей дуже потрібних сервісів, яких ще немає на ринку, а вони дуже потрібні.

Перед запуском проєкту "Дія. Бізнес" Міністерство цифрової трансформації України, Дія разом з DOT ­­­­ DOT та експертами ми проводили стратегічну сесію, де разом створили "Життєвий шлях підприємця" (тепер про нього я розповідаю у кожному інтерв’ю).

По суті це інструмент, який показує вам, що якщо ви знайшли себе на якомусь етапі і вам важко, ви думаєте, що у вас щось не виходить і не варто було ставати підприємцем, ви побачите, що кожен етап – це частина шляху.

Всі, абсолютно всі, його проходять.

Кожен етап супроводжується певними потребами, проблемами та ризиками. Ці потреби ринок або "закриває", або "не закриває", або "закриває не ефективно".

Якщо ви у пошуку ідей, що потрібно ринку – не гадайте! Ось вам список.

Створюйте класні і корисні продукти для підприємців і ми вас розмістимо на business.diia.gov.ua

Категорія "Я хочу відкрити бізнес":

– тренди відкриття – закриття нових компаній;

– перспективи до 2030 року з типів бізнесу, куди рухається світ;

– єдиний каталог всіх ідей для того, щоб знайти свою (частково закрили);

– що актуально в моєму регіоні, який бізнес відкрити;

– тестування про мої здібності – чи потрібно мені, чи зможу я стати підприємцем;

– підвищувати готовність до майбутнього через онлайн-освіту (експрес курси – приклад з валідації ідеї, розвиток підприємця, навички майбутнього, фінансова грамотність);

– чекліст ресурсів та навичок для різних бізнесів, опис компетенцій для різних галузей;

– сервіс, щоб отримати фідбек / характеристика від друзів: чи зможу я відкрити бізнес;

– доступ до інсайдера, експерта, що може підтвердити гіпотезу;

– список ризиків, які потрібно взяти до уваги при відкритті того чи іншого бізнесу.

Категорія "Як допомогти отримати доступ до інформації необхідної для прорахунку бізнес-моделі?"

– аналітика ринку, маршрутизатор, де її знайти (підказувач), або інструкція, як самостійно провести desk-research (гайд);

– big data підказки із можливостей нових бізнесів (об’єми ринку, відкрита статистика для ринків);

Категорія "Вибір постачальників"

– чекліст (як перевірити надійність підрядника);

– сертифікація підрядників;

– перелік ресурсів для перевірки;

– рекомендації підрядників та рейтинги;

– blacklist та whitelist підрядників;

– частка постачальника чи підрядника на ринку;

– маппінг всіх постачальників (як match com, тільки для бізнесу).

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– відео-інструкція по канва / більше контенту, що пояснює / шаблони з інструкціями та поясненнями;

– кейси бізнес-шкіл, контент про бізнес-моделі;

– приклади нових бізнес-моделей;

– база бета-тестувальників нових бізнесів.

Категорія "Обрати джерело фінансування"

– калькулятор та фільтр – що краще (прив’язати до регіонів);

– національний кікстартер – платформа інвестування у малий та середній бізнес;

– тренінг з пітчингу для залучення фінансування;

– шкала ризику джерел фінансування;

– чекліст, що робити, щоб підвищити шанси залучення коштів;

– курс "як оцінити свій бізнес".

Категорія "Ресурси для масштабування"

– лонгліст варіантів масштабування, варіанти в рамках категорії;

– приклади виходу на національний рівень з регіону/ приклади виходу на міжнародні ринки;

– каталог технологічних рішень, що дозволяють масштабування (цифрові та технологічні інновації).

Категорія "Підготуватись до перших втрат"

– історії тих, хто піднявся після втрат;

– група підтримки тих, хто вже пережив втрати;

– гаряча лінія з підтримки в кризових ситуаціях МСБ;

– описання процесів та процедур банкрутства;

– симулятор ринкових ситуацій, стрес-тест;

– смс-сигнал SOS для кількох сегментів;

– бізнес-психолог.

Категорія "Вихід на нові ринки" (частково покриваються Export Promotion Office)

– гайд, як перекласти свої продукти на інші мови;

– консультації з пошуку медіатора з виходу на новий ринок;

– навчання відділу продажів – до експортного офісу;

– каталог бізнес-асоціацій, бажано галузевих, по кожній країні;

– скаутинг партнерів на інших ринках як послуга;

– каталог українських МСБ для іноземних партнерів;

– тренди, можливості для експорту;

– приклади існуючих export chains та як у них можна ввійти.

Категорія "Вихід та/або закриття"

– історії людей, що закрили бізнес і розвиваються далі;

– бізнес-психолог;

– статистика щодо тих, хто закрив бізнес;

– спільнота або клуб бізнесменів, що вийшли/та або закрили бізнес;

– контент "як пояснити близьким про закриття бізнесу";

– включити exit strategy в БМ;

– перелік мінімазації ризиків при виході з бізнесу;

– аукціон бізнесу;

– каталог інвестиційних компаній для виходу з бізнесу.

Оригінал публікації – на Facebook-сторінці автора