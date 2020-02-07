Как новые технологии влияют на благотворительность

Украина – уникальная страна, движущей силой которой являются волонтеры, благотворители и просто неравнодушные люди.

Так исторически сложилось – толокой, громадой помогали пострадавшим от пожара, строили жилье для соседей и собирали урожай.

Меняются времена, меняются технологии, но всегда есть люди, которым нужна помощь. В мире современных технологий делать добрые дела и помогать тем, кто нуждается в помощи становится еще проще.

Развитие сегмента платежных систем и появление новых способов оплаты позитивно отразилось не только на нашей повседневной жизни, но и на развитии благотворительного движения в Украине.

Сегодня для того, чтобы помочь нуждающимся достаточно указать необходимые финансовые реквизиты и сумма будет перечислена на счет фонда.

Также есть специальные терминалы, принимающие бесконтактные пожертвования картой Visa, MasterCard или с помощью смартфона с помощью NFC-технологии.

Специальные программы поддержи запускают и онлайн-магазины – в момент оплаты товара или услуги пользователи могут пожертвовать определенный процент от своей покупки, кликнув на баннер благотворительной организации.

Участники различных программ лояльности могут перечислять свои бонусы на счет благотворительного фонда (БФ).

Похожий механизм помощи реализован, например, коалиционной программой "Фишка". Для этого нужно выбрать кнопку "Благотворительность".

Банки также мотивируют своих клиентов помогать различным благотворительным организациям.

Так, например, Приватбанк в своем приложении добавил отдельную опцию "Добро" – кликнув на кнопку, пользователь выбирает фонд, которому хочет помочь.

Очень много совместных программ банков, сетей заправок, FMCG-ритейлеров и международных платежных систем – когда часть прибыли от покупки автоматически переводится на счет БФ.

Уже два года помогаем БФ "Таблеточки" собирать деньги на лечение детей с онкологией и оказываем бесплатные услуги интернет-эквайринга на сайте благотворительного фонда и поняли, что пользователи намного охотнее поддерживают БФ в режиме "здесь и сейчас", без дополнительных переходов и кликов.

Как показывает статистика, украинцы жертвуют не очень большие суммы, но достаточно часто.

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В целом сумма пожертвования колеблется от 1 гривны до 100 гривен разового платежа. Средняя сумма помощи – 5 гривен.

Обычно это остаток от более весомой транзакции – оплаты коммунальных услуг, пополнения мобильного телефона или оплаты Интернет.

Но учитывая общее число благотворительных транзакций – порядка 35 тыс. в 2019 году –это помогло собрать более 203 тыс. гривен.

Механизм помощи максимально прост – во время оплаты мобильной связи, коммунальных услуги или других сервисов в терминале или на сайте компании, пользователи могут пожертвовать любую сумму в адрес "Таблеточек" просто добавив пожертвование для благотворительного фонда в общую сумму платежа.

Переходить по баннерам, кнопкам, что-то настраивать в платежном кабинете или покидать страницу оплаты – не нужно.

Мы верим, что чем проще механизм помощи, тем больше вероятность того, что благотворительность станет хорошей привычкой для украинцев.

А еще – это хороший пример для наших коллег по финтех-сегменту и рынку приема платежей. Коллеги, подключайтесь.