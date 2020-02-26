Как технологии влияют на госбюджет. Эстонский кейс

Україна взяла курс на інновації та диджиталізацію.

Мета — перевести 100% послуг держави в онлайн і підтримати розвиток IT та стартапів.

Як це може позначитися на держбюджеті?

Проаналізуймо це на прикладі Естонії — єдиної електронної країни, яку називають фабрикою "єдинорогів".

З чого все починалося

Створювати е-урядування естонці почали у 1997 році. Уряд перейшов від паперового документообігу на електронний. Це дозволило скоротити засідання уряду з 4-5 год до 30 хв. У 2018 році усі питання вирішили за рекордні 28 секунд.

Далі технології поширилися на інші державні сфери. З 2002 року Естонія одна з перших у світі впровадила цифрові ID. Естонці отримали доступ до понад 3 тис онлайн-послуг та сервісів. Щороку система обміну даними X-Road обробляє близько мільярда запитів, економить 2% ВВП та десять днів життя громадян.

Україна активно співпрацює з Естонією у побудові е-держави. Ще у 2016 році естонська Cybernetica в межах проєкту Ego4Ukraine виграла міжнародний тендер та передала X-Road, її назвали "Трембіта". Наприкінці 2019 року завершили її тестування та після доопрацювання ввели в промислову експлуатацію.

До "Трембіти" вже підключили 14 реєстрів, ще 47 державних органів планують це зробити. Її частиною стане "Дія". Також Естонія активно консультує уряд з питань реформування. У тому числі через програму їхнього МЗС Development Aid естонські експерти допомагають Україні з реформою 112 та e-Health.

IT як складова держбюджету

Естонська економіка — одна з найбільш динамічних у балтійському регіоні, а частка урядових інвестицій у національному ВВП найвища в Європі. За даними Держстату Естонії, у третьому кварталі 2019 року ВВП країни зріс на 4,2% порівняно з цим же періодом 2018 року, IT-сектор — на 0,9 п. п. та становив 6,2% ВВП країни.

Естонія взяла курс на IT та побудову електронного суспільства. Майже всі цифрові сервіси країни створені приватними компаніями. Ідею X-Road запропонував естонський програміст у своїй дисертації, а реалізувала її компанія Cybernetica, де він працював. В Естонії зареєстровано 4 800 IT-компаній з оборотом 3,6 млрд євро на рік.

IT-рішення спрощують ведення бізнесу, дозволяють залучати інвесторів в інші сфери: транспорт, логістику, послуги, машинобудування і металообробку, електроніку.

Україна все активніше переймає досвід Естонії щодо взаємодії з приватним сектором. У розробці, тестуванні та запуску "Дії" брали участь українські інженери та ІТ-компанії.

Стартап-екосистема як драйвер економіки

Рейтинг британського аналітичного ресурсу Nimblefins визнав Естонію однією з найпривабливіших країн для стартапів та найдешевшою для запуску проєктів. В країні одна з найбільш розвинених стартап-екосистем світу. Держава активно розвиває молоді ідеї: тут безліч програм для їхньої інкубації.

Одна з них — державна програма Startup Estonia — створила відкритий реєстр стартапів. Кожен естонський стартап може до нього потрапити за трьох умов: інноваційний продукт, молодший за десять років, перспектива глобалізації проєкту.

Реєстр дозволяє потенційному інвестору знайомитися з ідеями та статистикою стартапів, а компаніям — швидше залучати інвестиції. Цікаво, що за рік кількість стартапів зросла на третину, з 650 до 1 тис.

Розвинута стартап-екосистема приваблює міжнародний капітал. За десять років інвестиції в естонські стартапи зросли майже у 47 разів, із 7 млн євро до 328 млн євро. Саме завдяки іноземним вкладенням з'явилися Skype, Playtech, Transferwise, Bolt (Taxify). Капіталізація кожного з них — понад мільярд євро.

Стартапи створюють робочі місця та наповнюють державний бюджет через сплату податків. Тільки з працівників стартапів естонська казна у 2019 році отримала майже 48 млн євро податків, це вдвічі більше, ніж два роки тому.

В Україні теж з'являються стартап-акселератори та інкубатори. За два останні роки Україна підняласяв рейтингу світових стартап-екосистем Startup Blink на 29 позицій і стала країною, яка найшвидше розвивається у східноєвропейському регіоні.

У 2019 році почалися грантові програми державного інвестиційного фонду. Вони надають українським стартапам гранти на 25-75 тис дол на запуск проєктів.

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Без стереотипів та кордонів

Розвинувши інфраструктуру, у 2014 році е-Естонія змістила акцент на "розумну економіку" та людей. ІТ-рішення проходять горизонтально через усі сектори економіки і суспільства та створюють "цифрову націю". Це вивільняє ресурси для співпраці бізнесу, влади, людей, щоб найповніше задовольняти потреби одне одного.

Цифрове суспільство робить ставку на співпрацю, розширення можливостей та прозорість, об'єднуючи людей в усьому світі. Саме це є основою концепції бізнесу без кордонів, яку Естонія першою запропонувала світу, відкривши свої економічні кордони. Так створили програму e-Residency. Громадяни будь-якої країни отримали можливість відкрити і вести бізнес в Естонії через інтернет з будь-якої точки планети.

Нерезиденти і громадяни Естонії мають доступ до адміністративних і бізнес-послуг на однакових умовах: реєстрація компанії проходить онлайн за 20 хв, ставка оподаткування на нерозподілений прибуток — 0%, вести бізнес можна онлайн 24/7.

Таку ж програму запустять і в Україні. Першими українськими е-резидентами можуть стати підприємці з Індії, Бангладешу, Пакистану, Китаю та Філіппін.

За результатами економічного аналізу Deloitte, естонська e-Residency за перші два роки повноцінної роботи принесла країні 14,4 млн євро. За прогнозами, до 2021 року чистий прибуток програми становитиме 31 млн євро. Аналітична компанія Movinga визнала Таллінн одним з найкращих міст для підприємців у Європі.

Естонський кейс показав, що цифрову країну можна побудувати з нуля без мільярдних вкладень та заробляти на технологіях. Естонія витрачає на доопрацювання та підтримку е-держави близько 1 млн євро на рік.

Безперечно, українська історія відрізняється від естонської. Україна змінила вектор у бік побудови е-держави недавно. Створювати з нуля та змінювати те, що вже є, — різні речі. Не варто ігнорувати й різницю у географії та кількості населення.

В Естонії проживає менше людей, ніж в одному Києві. Проте Україна має новіші технології, ніж були у 2000-х роках, розвинені IT-компанії, майже двісті тисяч спеціалістів у цій сфері, а також успішний приклад Естонії та її підтримку. Саме тому наша держава має всі шанси створити цифрову країну швидше, ніж за 15 років.