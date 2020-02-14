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Не только Запад. Откуда привлекать зарубежные инвестиции

Не только Запад. Откуда привлекать зарубежные инвестиции

Наиболее предметный интерес к Украине на Востоке проявляет капитал из Китая и стран Персидского залива.
Пятница, 14 февраля 2020, 16:34
Юрий Пивоваров
глава организационного комитета Киевского международного экономического форума

Украина остро нуждается в притоке инвестиций в различные секторы экономики.

Как правило, когда говорят о зарубежных инвестициях в экономику Украины, подразумевают западные капиталовложения.

Однако не менее перспективным является восточное направление, которому в Украине принято уделять куда меньше внимания.

Наиболее предметный интерес к Украине на Востоке проявляет капитал из Китая и монархий Персидского залива.

Эти государства обладают существенными финансовыми ресурсами. Они заинтересованы в диверсификации собственных экономик и выходе на новые рынки. В свою очередь Украине есть что предложить: от аграрного сектора до высокотехнологических отраслей экономики.

Китайские инвестиции и интересы КНР в Украине

В сферу интересов КНР в Украине входят энергетика, агропромышленный комплекс, инфраструктура, технологический и финансовый секторы.

Энергетика

Осенью 2016 года китайская CNBM заключила сделку по покупке парка солнечных электростанций в Николаевской области. Мощность десяти станций, входящих в структуру CNBM, составляет 267 МВт. В проект было вложено 168 млн евро.

Никопольская солнечная электростанция (200 МВт) была построена на паях украинским холдингом SCM и китайской компанией СМЕС. Стоимость проекта составила 238 млн долл, из которых 150 млн долл выделила китайская сторона.

Также Китай интересуется строительством СЭС в Чернобыльской зоне отчуждения, однако реализация данного проекта так и не началась.

В марте 2018 года китайская компания Xinjiang Beiken Energy Engineering, выигравшая объявленный госкомпанией "Укргаздобыча" тендер на бурение 24-х газовых скважин в Полтавской и Харьковской областях в 2017-2019 годах, приступила к выполнению подрядов.

Ввиду имплементации Украиной норм Третьего энергетического пакета ЕС, предусматривающего либерализацию энергетических рынков, китайская сторона сможет заключать договоры о совместной деятельности с украинскими госкомпаниями и реализовывать газ на внутреннем рынке Украины.

В предыдущие годы обсуждалась возможность участия китайской компании China National Nuсlear Corporation в строительстве завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области. Проект реализован не был, но не исключено, что в этом направлении будут подвижки в нынешнем политическом цикле.

Агропромышленный комплекс

Китай является крупным покупателем украинской аграрной продукции, а потому готов более активно инвестировать в АПК страны. Пока Китай точечно инвестирует в растениеводство, садоводство, переработку молока, сои, льна.

Китайский капитал готов расширять свое присутствие на украинском рынке после снятия моратория на куплю-продажу земли. К слову, иностранный капитал опосредованно контролирует более 3 млн га аграрных земель Украины.

В 2016 году китайская корпорация COFCO Agri возвела в Николаевском морском торговом порту перегрузочный комплекс зерновых и масличных культур годовой мощностью 2,5 млн тонн. В перспективе Николаевский порт может встроиться в китайский проект "Новый Шелковый путь" (НШП).

Инфраструктура

Украина рассматривается Китаем как резервный маршрут НШП, наличие которого, помимо прочего, позволяет Пекину договариваться со странами-соседями Украины о более низких транзитных ставках.

Китайские компании за последние годы выиграли множество тендеров на дноуглубление морских портов Украины, прокладку и ремонт автодорог.

В 2016-2017 годах китайский капитал изучал возможности взятия в концессию морских портов Украины. После усовершенствования нормативно-правовой базы во второй половине 2019 года, регламентирующей процедуру концессий, и первых успешных концессионных конкурсов по портам "Херсон" и "Ольвия" (победителями стали компании из Грузии и Катара соответственно) китайский капитал наверняка будет участвовать в последующих концессионных конкурсах.

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Высокотехнологический сектор

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, SIPRI, Китай в 2013-2017 годах занимал второе место по объемам импорта изделий украинского ВПК. Хотя с 2014 года в эту отрасль вливаются серьезные деньги, она по-прежнему нуждается в дополнительных инвестициях.

Впрочем, учитывая геополитическое противостояние США и Китая, китайские инвестиции в ВПК Украины представляются, скорее, умозрительной возможностью. Об этом свидетельствует кейс "Мотор Сич", интерес к которому есть у китайских компаний Skyrizon Aircraft и Xinwei Group.

Финансовый сектор

Под конец 2016 года китайская товарная биржа BOCE с годовым оборотом около 1 трлн долл выкупила за 3,3 млн долл Украинский банк реконструкции и развития. Китайская сторона может войти в капитал государственных банков Ощадбанк и Укрэксимбанк, чьи миноритарные пакеты акций выставлены на продажу.

В январе 2020 года BOCE выкупила 49,9% акций биржи ПФТС.

Присутствие капитала аравийских монархий

Все, что было сказано об интересах Китая в Украине, релевантно и по отношению к странам Персидского залива. Ввиду климатических особенностей они одни из крупнейших нетто-импортеров аграрного сырья и продовольствия.

В аналитическом отчете Мирового банка за 2014 год указывалось, что возможные перебои с поставками продукции сельского хозяйства из Украины на волне военно-политического кризиса могут спровоцировать продовольственный кризис.

В 2016 году был создан Украинско-арабский деловой совет, в чьих планах было создание коммерческого банка со стопроцентным арабским капиталом.

Бизнесмены из аравийских монархий также говорили об инвестициях в сельское хозяйство, переработку и инфраструктуру под залог земли как товара.

По данным международной инициативы Land Matrix Initiative, капитал из Саудовской Аравии контролирует в Украине 231 тыс га аграрной земли.

В 2018 году компания SALIC выкупила агрохолдинг "Мрія". Его земельный банк составляет 165 тыс га — шестой по величине размер земельного банка в Украине. В Украине SALIC владеет также компанией Continental Farmers Group (CFG), которая обрабатывает 45 тыс га земли в западных областях Украины.

SALIC принадлежит Фонду государственных инвестиций Королевства Саудовская Аравия. В рамках инвестиционной программы Saudi Vision — 2030 королевство намерено решить вопрос продовольственной безопасности, потому саудовский капитал продолжит вкладывать в аграрный сектор Украины.

SALIC разрабатывает проекты строительства зерновых перевалочных комплексов на Черноморском побережье. Их реализация может состояться после открытия рынка земли для превращения агрохолдингов, контролируемых капиталом из Саудовской Аравии, в вертикально интегрированные компании.

В 2018 году на украинский портовый рынок вышла компания P&O Maritime, которая принадлежит портовому оператору из ОАЭ DP World Group, одному из крупнейших в мире. P&O Maritime предоставляет буксирные услуги в порту "Южный" — крупнейшем по показателям грузооборота порту Украины.

Представители DP World Group в начале 2019 года посетили Одесский морской торговый порт, который, как и остальные государственные порты, Мининфраструктуры планирует передать в концессию с 2015 года.

В начале 2020 года катарская компания QTerminals взяла в концессию порт "Ольвия" и обязалась инвестировать в него 3,4 млрд грн в течение пять лет.

В 2017-2018 годах Украина и Саудовская Аравия сотрудничали в сфере авиастроения. "Антонов" и саудовская компания Taqnia Aeronautics работали над созданием транспортного самолета Ан-132D и его продвижением в мире.

Также декларировались планы строительства в Саудовской Аравии, в городе Таиф, авиационного завода с участием специалистов и технологий "Антонова". Заявленные цели сотрудничества достигнуты не были, но сохраняется потенциал для перезапуска программ в связи с началом нового политического цикла.

Выводы

В мире нет дефицита свободных денег, поэтому Украине необходимо более активно включаться в процесс привлечения капитала извне.

Интерес к Украине есть не только у западных государств, и для привлечения инвестиций не нужно ограничиваться только западным вектором. В данном случае необходимо объединение усилий государственных ведомств, дипломатического корпуса, бизнес-структур, экспертов-международников.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
инвестиции Китай Саудовская Аравия

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