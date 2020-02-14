Падение украинской промышленности: как помогут технологии

В конце 2019 года Национальный банк Украины заявил о сокращении металлургического производства.

Аналитики GMK Center оценили показатели как критические за время независимости. В этот же период часть финансов украинских предприятий ушла на модернизацию цехов, а возместить бюджет не удалось.

По сравнению с предыдущим годом, уменьшились объемы изготовления чугуна, стали и металлического проката.

По данным Министерства экономики, к концу 2019 года объемы металлургической продукции сократились на 5%.

В 2014–2015 годах подобная ситуация объяснялась кризисом в стране. На этот раз отечественная промышленность следует общемировым тенденциям.

Что произошло на рынке

World Steel Association сообщает, что в ноябре 2019 года глобальный объем производства стали в среднем упал на 1%.

Снижение объемов производства черных металлов наблюдается в Германии, Франции, Испании.

Отрасль циклична – подобные спады происходят раз в пять-семь лет. Поэтому зарубежные компании выстраивают стратегию работы с учетом возможных рисков.

В этом случае Запад ориентируется на Азию. В Китае – лидирующего игрока отрасли – падение уровня потребления материалов снижает цены на металлургическую продукцию по всему миру, в том числе в Украине.

В результате такой сценарий может тормозить развитие промышленности.

В отличие от конкурентов, в Украине производительность уменьшилась на 20% за аналогичный период.

Дестабилизация совпала с усилением налогового давления на местном рынке и повышением тарифов на услуги природных монополий.

Почему важно развивать металлургию

По подсчетам Всемирной ассоциации производителей стали, к 2050 году население планеты увеличится на 2,7 млрд человек.

Учитывая растущий уровень урбанизации, потребность в стали будет увеличиваться. Аналитики Worldsteel утверждают, что около 70% мировой стали отводится на строительство жилых домов, элементы инфраструктуры и транспорта.

Опираясь на признанный тренд, Украине стоит сосредоточиться на развитии этих направлений.

Причем не столько для улучшения внутренней логистики, сколько для повышения спроса на металлургическую продукцию.

До 2014 года отечественные металлурги входили в первую десятку рейтинга Worldsteel по количеству выплавленной стали.

За годы войны на Донбассе Украина понизила свои позиции. По итогу прошлого года мы заняли 11-е место в мировом списке среди 62-х стран.

"Укрметаллургпром" прогнозирует, что в 2020 году производство стали в Украине уменьшится с 21,1 млн т до 20,5 млн т.

В нынешних экономических условиях предприятия должны вовремя реагировать на изменения глобального рынка.

Предотвратить падение отрасли помогут современные технологии.

Помимо решения экологических задач, реконструкция заводов и модернизация оборудования оптимизируют затраты на изготовление продукции и позволят выпустить новые виды изделий.

Растет выручка и следом — эффективность работы.

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Диджитализация – это преобразование производственных процессов и создание новых бизнес-моделей с помощью информационных технологий.

По всему миру организации и предприятия активно переходят на сторону IT, чтобы соответствовать быстрым темпам роста бизнеса.

Согласно отчету Reports and Data, мировой рынок цифровых трансформаций до 2026 года оценивается примерно в 1,051 трлн долларов.

Аналитики консалтинговой компании PwC прогнозируют до 14% прироста мирового ВВП к 2030 году за счет автоматизации производства.

Диджитализация затрагивает ключевые сферы нашей жизни (здравоохранение, социальные гарантии, финансовая, оборонная и аграрная индустрия, строительство) и в ближайшее время распространится на другие отрасли.

Когда говорят о возможностях применения digital в промышленности, зачастую речь идет о работе с данными, цифровизации и автоматизации производства, о продажах и маркетинге, а также коммуникации с потребителями и партнерами.

Эти направления наиболее перспективны для реализации технологичных стартапов.

Например, для взаимодействия крупных поставщиков и клиентов немецкая металлургическая компания Klöckner разработала специальный онлайн-сервис.

Его задача – добиться прозрачного ценообразования на стальную продукцию.

Сотрудничество с американским поставщиком технологий в области генетики растений DuPont помогло китайскому производителю агрооборудования Hebei Nonghaha Agricultural Machinery Group создать устройство для "умной" посадки семян кукурузы.

Не отстает и автомобильная промышленность. Благодаря технологии сканирования LIDAR (Light Identification Detection and Ranging) лидеры рынка совершенствуют беспилотные марки с помощью сенсорных систем.

Волна импульсов в режиме реального времени обрабатывает сигналы, оценивает расстояние до объектов и обзор дороги перед ними.

В американской компании Ford уверены, что технология обеспечивает безопасность и максимально точно передает машине данные об окружающей среде.

У Ford сенсорные панели с лидар-сканерами вмонтированы в крышу автомобиля.

Они работают в радиусе 100 метров, собирая данные в облако точек.

Затем из них формируется трехмерная карта, которая выводится на приборную панель.

На момент тестирования компания получила предложение от Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей — создать 3D-сканеры гоночных трасс.

Похожий проект два года назад презентовали экс-сотрудники Apple Соруш Салехян и Мина Резк. Стартап Aeva — это компактный лидар для беспилотных автомобилей. Программисты заручились 45 млн долларов от инвесторов, включая Canaan Partners и Lux Capital.

Разработка позволяет избавиться от дорогостоящих датчиков и по аналогии с Ford анализирует ситуацию на дороге.

В Украине инновации всегда сражаются с классическими процессами производства. Наравне с агросектором и топливно-энергетическим комплексом металлургия — одна из самых консервативных отраслей экономики. Поэтому внедрение новых технологий требует время.

Однако известны успешные кейсы, в том числе с использованием лидара.

Технологию LIDAR применяют в топографии, горнодобывающей промышленности, строительстве и реконструкции зданий, диагностируют состояние линий электропередач.

Дроны за 20 минут облетают более 40 гектаров поверхности угольного склада.

В отличие от привычного инструмента геодезиста — тахеометра — это устройство гораздо точнее производит измерения (около 100 000 замеров в секунду против одного за минуту).

Учитывая, что в среднем речь идет о не менее 100 тис. тоннах угля, традиционные замеры проигрывают лазерному сканированию.

Кроме объема горных пород, лазерный 3D-сканер может проверять сложные коммуникации и газопроводы.

Замеры проходят в трех осях координат, формирующие облако точек. На основе этих данных создается трехмерная модель объекта.

Отличительная черта лазерного сканирования — максимальная полнота измерений и точность до миллиметров.

Анализ 3D-модели может сократить издержки на эксплуатацию и послужить отправной точкой модернизации любого производства.

Для термальных инспекций применяется дрон с тепловизором и видеокамерами высокого разрешения. Например, с помощью такой инфракрасной камеры можно определить дефекты солнечных панелей.

Двух часов полета достаточно, чтобы установить отклонения от нормы на всей солнечной электростанции.

Интересен опыт цифровой трансформации "Запорожстали". Как большинство крупных промышленных предприятий, завод регулярно имеет дело с big data. Совместно с ІТ-службой комбината они создали платформу обработки документации. Выглядит это так: к информационной системе завода подключены высокоскоростные потоковые сканеры.

Они работают на программном обеспечении ABBYY FlexiCapture. Теперь все тексты и изображения оцифровываются автоматически, и данные не нужно вводить вручную.

В итоге наполовину сократились затраты на обработку документов, а скорость их попадания в информационную систему увеличилась в 5–10 раз.

Нынешний сектор экономики еще полноценно не ассоциируется с digital. Украинские промышленные "гиганты" недостаточно активны в социальных сетях и редко общаются с клиентами в интернете.

Сайты некоторых предприятий требуют обновления и адаптации к мобильным устройствам.

Промышленность нуждается в специалистах с совершенно иными компетенциями. Поэтому компаниям нужны интеграторы, которые помогли бы им изучить технологии и с наименьшими потерями внедрить новые инструменты в бизнес-процессы.

Возможность избежать ошибок в проектировании, реконструкции зданий и получить результат в кратчайшие сроки делают лазерное сканирование особенно актуальным.

В то же время отрасль достаточно гибкая для внедрения современных технологий. Украина — на пути Четвертой промышленной революции.

Уже реализованные кейсы доказывают, что традиционные подходы в работе ТЭС реально изменить на инновационные.

Насколько быстро удастся распространить подобную методику, зависит от законодательной базы и внутренних решений каждой станции.

Но уже сейчас очевидно: диджитализация промышленности заинтересует новых потребителей и может вывести отечественную экономику на топовые позиции.