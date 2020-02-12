Головная боль для владельцев оффшоров

Итак, долгожданный законопроект №1210 проголосован парламентом и лежит на подписи у президента.

Конечно, вероятность наложения вето еще есть.

Однако, учитывая тенденцию развития политических событий и принятый курс на деофшоризацию, вероятность ветирования президентом ничтожно мала.

Предпосылки введения КИК

Налоговый кодекс вводит новые правила для всех, кто долгое время утаивал от государства размеры своих реальных доходов и активов.

Учитывая множественные валютные ограничения, с которыми приходилось работать бизнесу с 1990-х годов, использование иностранных компаний украинцами в большей мере было связано не с незаконной деятельностью, а с объективной необходимостью "держаться на плаву" и развивать бизнес, а нежелание декларировать — с защитой от давления и рейдерства.

Признав неэффективность "кнута", государство начало внедрять политику "пряника". Было изменено законодательство о валютном регулировании, декриминализованы экономические преступления, снижены ставки налогообложения дивидендов от иностранных компаний.

Теперь пришел черед собрать информацию о бизнесах, которые украинцы ведут по всему миру. Введение КИК (контролируемых иностранных компаний) — это продолжение налоговой амнистии для состоятельных украинцев. Хотя де-юре она не была начата, де-факто идет полным ходом.

На этот раз государство дает достаточно времени, чтоб пересмотреть свои структуры и подготовиться к декларированию. Правила КИК вступают в силу с 2021 года, а первый отчет нужно подать в 2022 году. Затем тех, кто полагался на удачу и не принял надлежащих мер, будут нещадно "бить рублем".

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Кого коснутся новые правила

Правила КИК распространяются на физлиц и юрлиц, налогоплательщиков, которые проживают или зарегистрированы в Украине. Кодексом определены два основных критерия: владение иностранной компанией и фактический контроль.

Признаком владения является прямое или опосредованное участие в капитале иностранной компании: более 50% единолично или 50% и более совместно с другими налоговыми резидентами (при этом каждому принадлежит доля минимум 25%, а с 2022 года — не менее 10% акций этой компании).

Фактический контроль определяется по совокупности прав, которыми обладает резидент Украины. Право инициировать или ветировать платежи, иметь доступ к управлению банковским счетом компании, заключать или согласовывать контракты, давать инструкции по управлению компанией — это достаточные основания, чтобы признать лицо контролером иностранной компании.

Если налоговый резидент владеет иностранной компанией или контролирует ее, он должен сообщить об этом налоговым органам, подать отчетность подконтрольной ему компании и, в некоторых случаях, заплатить налог с дохода этой компании согласно поданной отчетности.

Ответственность за несоблюдение правил — финансовые санкции. За неподачу сведений или некорректные данные — штраф от 200 тыс грн до 2 млн грн. В случае возникновения налога придется уплатить 18% НДФЛ, 1,5% военного сбора и штраф в размере 25% от суммы обязательств за несвоевременную уплату.

Однако не так страшны контролируемые иностранные компании, как о них судачат. У бизнеса есть достаточно времени, чтоб подготовиться.

Вспомнить все. Нужно провести ревизию всех своих иностранных компаний, чтобы определить, какие компаний подлежат декларированию, а какие — нет.

Зачастую с целью экономии офшорные компании просто бросались и они переходили в неактивный статус. По законодательству страны регистрации, фирмы вычеркиваются из реестра спустя некоторое время. Для каждой страны период вычеркивания разный. Иногда — три года, иногда — семь-десять лет.

Отчетные юрисдикции, например Кипр, редко применяют процедуру вычеркивания на том лишь основании, что компания не оплачивает ежегодную пошлину. Компания продолжает числиться в реестре, а значит, информация о ней и ее бенефициарах может стать доступной контролирующим органам в Украине.

Особенно актуально это для компаний с регистрацией на Кипре, Мальте, Джерси, Гернси, Мене, в Гибралтаре, Нидерландах, Эстонии. С 2020 года антиотмывочная директива AMLD5 обязывает вести публичные реестры бенефициаров компании.

Отделить "зерна от плевел" и подготовить отчетность по компаниям, которые подлежат декларированию. Вместе с заявлением о наличии контролируемой иностранной компании необходимо будет подавать финансовый отчет о результатах деятельности такой КИК в отчетном году.

Хотя налогообложение прибыли КИК предусмотрено только в некоторых случаях, отчет должен быть составлен по правилам МСФО и подан в налоговую независимо от исключений. Кроме того, налоговая может дополнительно запросить аудиторское заключение поданной финансовой отчетности.

В дальнейшем на основании этой отчетности бенефициар должен рассчитать налог и уплатить его в бюджет Украины при необходимости.

Распределить дивиденды. Украина намерена не только собрать сведения о том, какие иностранные компании есть в собственности и под контролем ее налогоплательщиков, но и взимать налог с доходов этих иностранных компаний.

Сейчас предусмотрены две основные ставки налога — 9% и 18%.

Налогообложению по ставке 9% подлежат доходы, распределенные в качестве дивидендов от иностранной компании. По ставке 18% будет облагаться нераспределенный доход самой иностранной компании — так называемое условное распределение дохода. Поэтому, оценив структуру заранее, можно выбрать и ставку, по которой нужно будет платить налог в дальнейшем.

Нет правил без исключений

Не все иностранные компании могут быть признаны КИК, и не все компании, признанные КИК, подлежат налогообложению в Украине.

КИК не будет считаться иностранная компания, если ее руководство находится в Украине и она зарегистрирована плательщиком налогов в Украине.

Теперь иностранная компания сможет без регистрации постоянного представительства или открытия дочерней компании заявить себя налоговым резидентом Украины и платить налоги в Украине. Принцип определения налогового резидентства компании по месту управления закреплен в НК.

Не признаются КИК и не подлежат налогообложению в Украине трасты, фонды или другие учреждения, если они соответствуют критериям дискретности.

Не будет взиматься налог с КИК, совокупный доход которых не превышает 2 млн евро за отчетный год, с публичных компаний и благотворительных организаций. Для определения, попадает ли КИК в критерии исключений, необходимо проанализировать структуру и объем доходов таких компаний.

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