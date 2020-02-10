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Любовь втроем: облигации, гривна и государственный долг

Любовь втроем: облигации, гривна и государственный долг

Каким был 2019 для гривны и чего ждать в 2020 году?
Понедельник, 10 февраля 2020, 09:00
Константин Стеценко
учредитель группы ICU

Украинский рынок гособлигаций в 2019 году показал стремительный рост, помогая правительству значительно улучшить долговые показатели.

Не малую роль в этом сыграли нерезиденты, активно покупавшие ОВГЗ.

Ралли 2019

Ожидая очередную волну сезонного укрепления гривни, иностранцы активизировались на рынке ОВГЗ уже в январе прошлого года.

Затем, вместе с прогнозами снижения учётной ставки НБУ, портфель нерезидентов продолжал расти, при этом их фокус сместился с краткосрочных выпусков в бумаги со сроком обращения 2-3 года.

Новую волну покупок принесло упрощение в конце мая доступа иностранцев на этот рынок – Министерство финансов и Национальный банк Украины обеспечили соединение между государственным депозитарием и международным депозитарием Clearstream.

Это значит, что теперь иностранцам для торговли облигациями не нужно открывать счет в украинском банке и заключать договор с локальным брокером, как это было раньше и сопровождалось длительными бюрократическими процедурами.

Теперь у них есть прямой доступ к бумагам через общепринятую международную систему.

В том числе, и за счет этого нововведения, с конца мая и до конца года иностранцы приобрели ОВГЗ на сумму свыше 70 млрд грн или более 3 млрд долларов, а на начало 2020 года портфель нерезидентов составлял уже 117,7 млрд грн или почти 5 млрд долларов.

Это 14,2% от общего объёма ОВГЗ в обращении.

 

Источник: НБУ, ICU

Ещё одним этапом развития рынка ОВГЗ в прошлом году стала возможность размещения ОВГЗ через терминал Bloomberg, что позволило повысить прозрачность рынка.

Также это первый шаг к возможному привлечению на первичный рынок и нерезидентов с использованием доступа через международный депозитарий.

Мускулистая гривня

Большой приток средств из-за пределов Украины, который сопровождался продажей валюты в Украине, позволил гривне сильно нарастить свои позиции и стать одной из самых сильно укрепившихся за 2019 год валют в мире.

Рост курса гривни по итогам года составил 16,6%. Для сравнения, этот же показатель у египетского фунта составил 11,7%, у нигерийской найры – 0,4%, а аргентинское песо, бразильский реал и турецкая лира и вовсе потеряли 37%, 6,5% и 9% соответственно.

 

Источник: Bloomberg, ICU

Украина на фоне других стран

Если сравнивать Украину с другими странами с развивающейся экономикой, то доля нерезидентов – владельцев госдолга в Украине немного выше, чем в Турции, но значительно ниже других стран, ближайшими из которых будут Венгрия, Египет и Польша.

Если же из общего объёма ОВГЗ исключить портфель НБУ, который составляет более 40%, то по доле нерезидентов Украина переместится уже выше этих стран.

Но при этом, участие иностранцев в гривневом долге будет всё же ниже, чем у России или Чехии.

А в абсолютных цифрах и размер долга, и тем более объем присутствия иностранцев на рынке ОВГЗ – одно из минимальных среди соседей или сравнимых стран.

 

Источник: НБУ, зарубежные регуляторы, ICU 

При этом присутствие нерезидентов на рынке ОВГЗ позволило Минфину существенно снизить доходности к погашению по ОВГЗ, с 19–21% в начале прошлого года, до 10–11% в начале 2020 года.

Теперь кривая доходностей украинских облигаций находится вблизи Нигерии и Турции, но ниже Египта и Ганы.

С одной стороны, относительно невысокие уровни доходностей свидетельствуют о меньшем уровне риска инвестирования в такие инструменты, а с другой – позволяют государству уменьшать расходы на обслуживание долга, направляя на эти цели всё меньшую часть доходов бюджета.

 

Источник: Bloomberg, ICU

Укрепление национальной валюты вместе с увеличением гривневой части в структуре долга позволило также значительно улучшить долговые показатели страны.

Если в конце 2018 года отношение долга к ВВП в Украине составляло почти 61%, то по итогам 2019 года этот показатель почти вплотную приблизился к 50%, о чём свидетельствует уровень долга и ожидаемый аналитиками ICU рост ВВП.

А в 2020 году отношение долга к ВВП в Украине может и вовсе достичь 47%. В сравнении со странами Восточной Европы, исходя из прогнозов МВФ, по итогам 2020 года этот показатель будет на уровне Польши, но выше, чем у Чехии или Турции.

Тем не менее – отношение долга к ВВП Украины в конце 2020 года будет значительно ниже, чем у Венгрии, Ганы и Кот-д'Ивуара.

А в сравнении с Египтом Украина просто цветет – отношение долга к ВВП у Египта в конце 2020 года по прогнозам МВФ может составить 84%.

 

Источник: WEO, МФУ, Госстат, ICU

Прогноз на 2020 и более отдалённое будущее

Такая позитивная динамика долга вместе со снижением инфляции и смягчением монетарной политики продолжают привлекать иностранцев в гривневые облигации, и мы ожидаем дальнейший рост вложений иностранных инвесторов в гривневые облигации и в 2020 году.

По нашим оценкам, нерезиденты могут вложить в гривневые облигации ещё около 50 млрд грн в этом году, увеличив портфель до 170 млрд грн, или около 7 млрд долларов.

Такой спрос продолжает влиять и на процентные ставки, уже постепенно снизив их к 10%.

При сохранении низкой инфляции и смягчении монетарной политики тенденция снижения ставок может продолжиться.

Министерство финансов и Национальный банк не планируют останавливаться на достигнутом. Цель усовершенствования рынка госдолга закреплена и в стратегии развития финансового сектора Украины.

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В том числе, в течении нескольких лет планируется плавный переход к размещению на внутреннем рынке только гривневых инструментов, ключевые из которых могут быть включены в индекс JP Morgan GBI-EM.

Также предполагается обеспечить доступ нерезидентам к первичному рынку ОВГЗ через международный депозитарий.

При этом круг депозитариев может быть расширен, в том числе за счет подключения к Euroclear, что еще больше увеличит потенциальную базу инвесторов.

Что же касается вторичного рынка ОВГЗ, то он продолжает развиваться, а объёмы торгов увеличиваться.

За 2019 год объём биржевых торгов гособлигациями вырос на 20% и достиг 295 млрд грн или 97% от общего объёма биржевых торгов ценными бумагами.

Однако не менее активен внебиржевой рынок, на котором идут торги с участием иностранных инвесторов.

Именно с целью развития этого сегмента Bloomberg совместно с первичными дилерами разрабатывает систему торговли ОВГЗ на базе своей платформы.

Учитывая, что по нашему опыту работы с клиентами, не менее половины портфеля ОВГЗ нерезидентов сформировалась с использованием счетов в Clearstream, новая площадка позволит упростить торговлю с иностранцами, а также повысит прозрачность вторичного рынка и ликвидность украинских облигаций.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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