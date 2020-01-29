Стоимость долга в гривне для Украины упала ниже 10%

После крайне удачного размещения еврооблигаций на прошлой неделе украинский Минфин сделал еще один важный шаг. Шаг на пути снижения стоимости заимствований.

Во вторник правительство разместило 7-ми летние внутренние облигации с доходностью 9,79%.

Основными покупателями, судя по всему, снова стали иностранные инвесторы.

Именно благодаря их участию на украинском внутреннем рынке за последний год произошли разительные перемены, очень позитивные для кармана украинского же налогоплательщика.

Итак, что можно считать позитивными моментами аукциона? Прежде всего доходность.

Во-первых, Минфин продал самую длинную рыночную серию, 7-ми летнюю бумагу. Во-вторых, ее доходность опустилась ниже 10%.

Еще в начале 2019 года стоимость гривневых заимствований составляла для правительства почти 20%. Теперь – вдвое дешевле. Это огромный прогресс.

Важно понимать, именно стоимость заимствований определяет нагрузку, которую испытывает украинский бюджет, а значит и украинский налогоплательщик.

Тело кредитов, их основная сумма – всегда рефинансируется. Все страны мира берут новые кредиты, чтобы погасить старые кредиты. Это нормально.

Так работает система мировой экономики. Если вы, конечно, не Северная Корея. Но, думается, никто не хочет быть Северной Кореей, даже сама Северная Корея.

А вот проценты по обслуживанию долга – это то, что ложится на бюджет. Тот самый хомут. И долговое давление, по сути, определяется именно этим показателем.

Даже если у вас безумно большой долг, но вы тратите на него копейки, то этот долг вас совершенно не тяготит. И вот Украина существенно снизила этот показатель.

И на сегодня мы близки к тому, чтобы платить в целом за наш долг не больше 10% от ВВП, что лучше, чем у ряда стран Евросоюза.

Несомненно, плюсом является и то, что речь идет о гривневых заимствованиях. Как и для простого человека, который приходит в банк за кредитом, для страны безопаснее брать в той валюте, в которой она зарабатывает.

И валютный кредит всегда есть большим риском, как для страны, так и для конкретного человека. Доказано протестами любителей "доллара по 8" и "доллара по 5", бравшими бездумные кредиты.

Резкое снижение доходности, с 20% до 10% за год, стало возможным благодаря возвращению иностранцев на внутренний рынок. Именно возвращению.

Потому что пусть их тут и не было давно, но именно присутствие иностранцев на долговом рынке любой страны является нормой, а их отсутствие сигнализирует о проблеме. Почему они вернулись именно сейчас?

Просто потому, что в мае для них появилась техническая возможность, процесс покупки ОВГЗ был значительно упрощен.

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Можно назвать это диджитализацией внутреннего рынка государственных облигаций. Раньше иностранным инвесторам, решившим купить государственные гривневые облигации, надо было пройти 9 кругов ада и еще в конце принести справку о флюорографии.

Никто не хотел этим особо заморачиваться. Украинский рынок маленький относительно других и не вызывает уж такого жгучего интереса, чтобы все бросать и лететь из Лондона в Киев.

Построили ли при этом долговую пирамиду или как пропагандируют некоторые товарищи "пирамиду ОВГЗ"? Нет.

Долговая пирамида имеет три признака – это постоянный рост долга, увеличение стоимости заимствований и постоянное сокращение сроков, на которые вам готовы давать деньги.

Все эти признаки говорят об одном – рост риска в связи с неконтролируемыми заимствованиями. Это видят инвесторы, профессиональные игроки, и начинают выкручивать руки, понимая безысходность ситуации для страны.

В Украине сейчас все с точностью до наоборот. Долгова нагрузка снижается, за последние три года показатель отношения долга к ВВП упал с 80% до 50%.

И при этом за последний год Украина дополнительно обезопасила себя, переведя часть долга в гривну. Стоимость заимствований тоже снижается, это видно как по внутреннему, так и внешнему долгу.

Ну и покупка 7-ми летних облигаций показывает, что инвесторы хотят удлинять сроки, а не покупать как можно более короткие облигации, чтобы успеть выскочить в случае чего.

Так что если кто-то вам говорит о долговой пирамиде в Украине, то он вам почему то врет.

А если вам врут, то вряд ли стоит слушать таких людей, ведь не важно, врут они вам потому что это очередной политолог, не понимающий ничего в экономике, но надувающий щеки, или коварный слуга олиграха, желающий залесть к вам в карман еще глубже.

Что можно считать относительной неудачей размещения? Объем привлеченных средств оказался гораздо меньше установленного лимита.

Минфин был готов продать 7-ми летних облигаций на 6 млрд грн, а в итоге разместил их на 3,7 млрд грн. Это тоже внушительный объем, но очевидно, что хотелось бы больше.

Почему это случилось? Во-первых, снижение доходности. Что является плюсом для украинских налогоплательщиков, то есть минус для покупателей долга. И после такого резкого снижения ставок привлекательность украинского долга для многих упала.

Все-таки Украина пока еще входит в число наиболее рискованных стран и инвестор, например, видит возможность купить долг Египта под 14%. Хорошо, что ушли не все. Часть осталась.

И то, что Минфин отсек ряд заявок, которые были выше 10%, отсек более половины спроса (всего покупатели подали заявки на 9 млрд грн) показывает уверенность правительства в своей стратеги и то, что Минфин не нуждается остро в деньгах. Пока не нуждается.

Вторая причина – китайский коронавирус. В понедельник, когда инвесторы принимали окончательное решение о том, идти или не идти на аукцион, мир был покрашен в красный цвет, на фондовых рынках царил пессимизм и распродажи.

И это не лучший момент для принятия решения об увеличении риска. Все бегали и продавали с криком "мы все умрем". Но это была скорее локальная история, которая мало будет влиять на следующие размещения.

И третья причина – запутанная ситуация на валютном рынке. Пока инвесторы пребывают в некотором замешательстве от динамики валютного рынка последних недель и многие, наверняка, решили посмотреть, чем это закончится.

В целом – украинский рынок все больше приближается к цивилизации. И снижение доходности даже по таким длинным облигациям открывает возможности, в том числе и для возвращения рынка корпоративных облигаций, которого не было в стране уже много лет.

А пока же можно поздравить Минфин. Который долго шел к этой цели и наконец то добрался.

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