Успех украинской ИТ-индустрии: уравнение с тремя неизвестными

Уже традиционно украинская ИТ-отрасль завершает год с завидным ростом.

Как и годом ранее, мы видим средний прирост на уровне 20% по всем основным направлениям – выручке и количеству занятых в отрасли.

Общих данных за 2019 год об объемах рынка в масштабах страны пока нет (по предыдущим прогнозам, это около 4–4,5 млрд долларов), то с количеством талантов ситуация более понятная.

Сегодня в ИТ-сфере задействовано от 180 до 200 тыс. специалистов со средним уровнем оплаты труда на уровне 2 тыс. долларов.

И рынок еще очень далек от насыщения. Даже больше – мы испытываем кадровый голод.

Ежемесячно на ресурсе DOU.ua публикуется более 5000 новых вакансий, которые инициируют около 4000 компаний. Кажется, что ИТ-бум, впервые привлекший пристальное внимание украинцев лет 5 назад, не закончится никогда.

Как так получилось, что наша страна, будем откровенны, не являясь лидером глобальной конкуренции, смогла реализоваться в индустрии – драйвере развития завтрашнего дня?

Основных причин две. Первая – мощный пул талантов. Мы имеем действительно хорошее наследие в виде сильной математической школы, которая взрастила не одно поколение высококвалифицированных технических специалистов.

Вторая – тенденции на глобальном рынке. Спрос на ИТ-услуги в мире возрастает с каждым годом, часто опережая предложение.

Но история и собственный опыт учит нас тому, что сытые времена чередуются с голодными.

И чтобы пережить капризы переменчивого рынка, уже сегодня стоит работать над тремя важными вопросами.

Упор на образование

Мы живем в эру цифровой экономики. Успех без талантов с креативным потенциалом невозможен.

Именно "мозги" сегодня стали одним из тех ресурсов, за который все развитые страны ведут активную борьбу.

Без высокообразованных талантов вам не построить современное производство, не увеличить урожайность, не обеспечить эффективное государственное управление.

Ежегодно украинские вузы выпускают около 15 тыс. дипломированных технических специалистов.

Далеко не все из них идут работать в ИТ-отрасль, не каждый выбирает вариант остаться в Украине.

А теперь вспомните о 5 тыс. вакансиях в ИТ-индустрии, которые появляются ежемесячно.

Эта картина отлично иллюстрирует разрыв между производительностью высших учебных заведений и потребностями рынка.

Кроме этого, часто полученный в ВУЗе багаж студентов и выпускников необходимо "актуализировать" под требования клиентов и рынка в целом.

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Для этого украинский офис ЕРАМ работает с более чем 20 университетами, обучение в рамках EPAM University Programs ежегодно проходят около 3 тыс. молодых специалистов.

Сумма наших инвестиций в образовательный сектор - несколько миллионов долларов в год.

И, конечно, с образовательным сектором активно работают и другие большие игроки ИТ-рынка.

Однако даже таких усилий недостаточно, чтобы решить проблемы с кадрами для отрасли.

Для того, чтобы быть готовым к вызовам мира будущего, Украине необходимо максимально ускорить трансформации системы образования.

Например, одним из инструментов может стать масштабирование успешного опыта инноваторов украинской индустрии знаний – Киево-Могилянской бизнес школы, Украинского католического университета, Киевской школы экономики; построение эффективного взаимодействия треугольника "государство-бизнес-образование".

Опыт нашей компании показывает, что такое партнерство, успешно применяемое в США, может дать хорошие результаты.

В качестве примера могу привести совместный магистерский курс по программной инженерии, разработанный нашими экспертами и профессорами национального университета "Киево-Могилянская академия".

Развитие молодых талантов – жизненно важный приоритет как для украинского бизнеса, так и для государства на ближайшие годы.

Развитие внутреннего рынка

Мы часто сетуем на государство: там можно было бы сделать лучше, здесь иначе, а в этом направлении вообще ничего не происходит.

Критика, безусловно, необходима. Если не указывать на недостатки, то как тогда власть узнает, чего мы от нее ждем?

Практически ни одна из стран, которые пошли путем интенсивного экономического роста в последние 50-70 лет, не обходилась без помощи своих граждан.

Да, наши ожидания от новых молодых политиков высоки, однако уже давно пора понять, что государство – не всемогуще.

И если мы хотим качественных изменений, то нужно подставить плечо и ускорить внедрение этих изменений.

Давайте вспомним 2014-2015 годы – волонтеры поддержали украинскую армию в самый сложный период событий на Донбассе.

Сконцентрированные усилия неравнодушных украинцев помогли в восстановлении военной сферы до начала полномасштабной реформы.

Развитие внутреннего рынка ИТ-продуктов и услуг - ключевой определяющий фактор дальнейшей судьбы технологической отрасли.

Нельзя говорить о полноценном успехе индустрии, если на своем родном рынке она не востребована, не приносит пользы, кроме денег и прямых рабочих мест.

В этом году команда волонтеров ЕРАМ приняла участие в разработке мобильного приложения государственных услуг "ДІЯ".

Идея этого продукта состоит в том, чтобы оцифровать популярные документы и государственные услуги, тем самым сделать взаимодействие с государством простым, удобным и легким.

Сегодня приложение готово, бета-тестеры уже тестируют пробный продукт с документами для автомобилистов.

Разработка имеет более широкий функционал, который появится со временем и будет доступен широкому кругу пользователей.

Проект реализован pro bono украинскими программистами для украинцев.

Эту историю я привел не для хвастовства. Разработка приложения "ДІЯ" – сигнал другим игрокам рынка. Сегодня у бизнеса и у независимых специалистов есть возможность просто взять и сделать что-то полезное не только для себя, но и для всех жителей страны.

Поэтому если мы хотим преуспеть как индустрия и как страна, нам необходимо консолидировать усилия, инвестировать часть своего ресурса в развитие общества без ожиданий личной выгоды.

Увеличение добавочной стоимости

Можно всю жизнь торговать сырьем – это просто, не требует особых затрат, и приносит пусть и не всегда большой, но стабильный доход.

Однако если вы хотите зарабатывать больше, меньше зависеть от переменчивого рынка, то рано или поздно вам придется озаботиться вопросом добавочной стоимости.

Украинской ИТ-индустрии необходимо двигаться в сторону создания продуктов полного цикла, с высоким уровнем экспертизы – комплексному консалтингу, разработке готовых платформ, end-to-end решений.

Страна или бизнес, которые живут только за счет "сырья", простых сервисов, не консолидируя собственную знания и опыт в готовые для конечного пользователя продукты – обречены на стагнацию и проигрыш в глобальной конкуренции.

От того, какую стратегию в ближайшее время мы выберем в отношении этих трех вопросов – образование, внутренний рынок, курс на добавочную стоимость – зависит то, сможем ли мы сохранить темпы развития ИТ-индустрии, остаться интересными глобальному рынку.

Впереди нас ждут интересные времена и новые вызовы, которые потребуют сильных решений. И чем раньше мы начнем работать над собой, тем проще нам будет адаптироваться к новым условиям.