За год в Украине стало на 32 тысячи айтишников больше

Количество занятых специалистов в украинском IT достигло отметки 190 000 и повысилась на 20%, в целом темпы роста рынка уменьшились на 6 п.п. в сравнении с 2018 годом.

Об этом сообщает исследования DOU.

Для сравнения в 2018 году в Украине насчитали 159 687 работников IT, то есть за 2019-й индустрия выросла на 20%, или на 32 000 специалистов.

Всего в этом году темпы роста немного притормозились сравнению с рекордным 2018 годом.

Как считали специалистов?

Для подсчета использовали данные зарплатного опроса и ТОП-50 сайта.

По данным летнего зарплатного опроса, 17,9% опрошенных работают в компаниях "более 1000 специалистов".

С июльского рейтинга ТОП-50 сюда попадает 17 компаний (от EPAM в Lohika), в которых всего работает 34 339 технических специалистов.

Итак, 34339/17,9% = 191 838 специалистов.

Как и в прошлом году, наиболее востребованными в 2019 году были Front-end, QA, PHP, .NET и Java - доля этих категорий составляет 36% от общего количества вакансий.

По сравнению с 2018 г., существенное уменьшение заметно лишь в категории PHP.