Советское наследство службы крови: изменит ли его конкуренция?

Днями Верховна Рада розгляне законопроект №2429, який дозволяє суб'єктам підприємництва заготовляти плазму і переробляти її на території України в препарати крові.

Також змінами передбачено, що вивезення компонентів корові можливе лише на підставі спеціального дозволу Кабміну у випадках надання гуманітарної допомоги та за умов повного забезпечення внутрішніх потреб країни.

Почнемо аналіз ситуації з кількох жахливих цифр:

– 2 млн людей в Україні можуть бути інфіковані гепатитом С;

– 240 тис. людей в Україні живуть з ВІЛ, 17 тис. людей інфікується ВІЛ щороку;

– 3 тис. випадків гемолітичної хвороби у новонароджених щороку фіксується в Україні;

– споживання імуноглобуліну в нашій країні в 70 разів менше, ніж в США, в 40-60 разів менше, ніж в ЄС (в Україні – 3,5 гр на 10 тис. осіб, в США – 230 гр, в ЄС – від 100 до 200 гр залежно від країни).

– Україна імпортує препаратів крові щороку приблизно на 1 млрд грн.

Одна із причин такої ситуації, що формувалась останні двадцять років, це слабка та застаріла служба крові. Задумаємось на одну хвилинку:

1) 90% українських станцій переливання крові не тестують ні плазму, ні компоненти крові на ВІЛ, гепатити С і В сучасним методом ПЛР аналізу;

2) 90% стацій тестують плазму і компоненти крові ІХЛА (ІФА) методом на відкритих системах, до точності яких безліч питань;

3) близько 60% об’єктів служби крові – це застарілі приміщення, обладнання часів Радянського Союзу, відсутність реагентів та розхідних матеріалів;

4) переважна більшість донорів – це разові донори, яких збирають родичі хворого;

5) відсутність (до вересня 2019 року) сучасного національного заводу з фракціонування плазми.

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За останні роки галузь почала змінюватись:

– 75 мільйонів доларів інвестувала Біофарма в національний фракціонатор.

– 11,5 мільйонів доларів інвестовано Біофармою в чотири нових сучасних плазмоцентри в Сумах, Дніпрі, Харкові та Черкасах. Кожен центр обладнано ІХЛА та ПЦР-аналізом на закритих системах Rosh, встановлено саме сучасне обладнання, а також морозильні камери для карантину плазми;

– державна Запорізька СПК встановила ІХЛА та ПЦР на закритих системах;

– інвестують і розвиваються державні центри в Харкові, Києві, Білій Церкві, Дніпрі та інших містах.

Для подальшого розвитку заготівлі плазми і збільшення споживання імуноглобулінів хоча б до рівня Білорусії потрібні інвестиції, потрібні прозорі і рівні правила для всіх.

Проект закону 2429 і встановлює такі правила. Прийняття такого закону дозволить залучити інвестиції в галузь, компанії, що отримали ліцензію МОЗ, зможуть заготовлювати плазму для фракціонування та переробляти її на території України.

Це дає нові робочі місця, податки до бюджетів всіх рівнів, розвиває галузь, створює здорову конкуренцію.

А як в ЄС ? Там працює по декілька суб’єктів, що конкурують між собою : в Німеччині – Biotest, CSL, Octapharma; у Франції – Octapharma, LFB; в Австрії – Takeda, Octapharma; в Італії – Takeda, Kedrion тощо.

Вони розвивають центри крові та збудували заводи з переробки плазми. Саме на створення такої конкуренції і спрямовано законопроект №2429.

При цьому незмінним залишається вимога першочерогового забезпечення української внутрішньої потреби!

Законопроект не вирішить всіх проблем служби крові (він не регулює заготівлю компонентів крові та ін.) , але це перший крок до реформування галузі, яка безумовно, як жодна інша, вимагає таких змін.

Сильна служба крові – це об’єднання зусиль держави, парламенту, національного фракціонатору і центрів служби крові. Так, як об’єднались центри крові довкола чотирьох заводів Grifols в Іспанії, так, як об’єднались центри крові довкола заводів Kedrion в Італії, так, як об’єднались французи довкола LFB.

Україна – одна з десяти країн світу має свій національний фракціонатор і досвідчених фахівців. Час визнати недоліки, про які говорять факти та об’єднати зусилля.

Все у нас вийде!