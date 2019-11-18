Зачем нужен обмен данными между налоговыми службами Украины и США
Президент підписав закон про ратифікацію угоди FATCA з США. Це означає, що точка неповернення пройдена і наступним піде обмін інформацією в автоматичному режимі, який Україна взяла на себе зобов'язання запровадити ще пару років тому.
Це дійсно станеться - питання коли?
Сьогодні в Україні діє банківська таємниця щодо даних про діяльність і фінансовий стан клієнтів банку.
Відповідно до закону "Про банки і банківську діяльність", банківською таємницею покриваються, в тому числі, відомості про рахунки клієнтів, про операції по рахунках, фінансово-економічний стан клієнтів, дані про комерційну діяльність клієнтів і їх проектів та ін.
Порядок розкриття банківської таємниці регламентовано статтею 62 закону, яку і пропонується оновити відповідно до вимог FATCA.
У поточній редакції розкриття банківської таємниці можливе лише у випадках, передбачених законом, а саме, за рішенням суду або за письмовим запитом з боку контролюючих органів - прокуратури, СБУ, ДБР, НАБУ, АМКУ, Нацполіціі, податкової, Мінфіну або виконавчої служби.
Надання інформації в автоматичному режимі передбачено виключно в рамках фінансового моніторингу та щодо операцій, які за своєю суттю і визначенню потрапляють під критерії моніторингу.
Так, НБУ може (і зазвичай це робить) надавати інформацію до Державної податкової служби – в рамках здійснення валютного контролю, і органам банківського контролю інших країн – виключно з метою банківського контролю або запобігання легалізації доходів в рамках фінмоніторингу.
Заплановані зміни статті 62 торкнуться не тільки FATCA, а в загальному обміну інформацією для податкових цілей.
Порядок розкриття такої інформації встановлюється НБУ.
Зміни торкнуться також і Податкового кодексу - вводяться поняття "фінансовий агент" і "підзвітний рахунок" щодо рахунків клієнтів-нерезидентів.
Тепер фінансовий агент – банк або небанківську фінансову установу, зобов'язані до 1 вересня кожного року подавати до ДФС звіт про рахунки нерезидентів за попередній календарний рік за формою, встановленою Мінфіном.
Звіт подається виключно в електронній формі за узгодженим стандартом і без повідомлення клієнтів-нерезидентів.
Пропоновані законодавчі норми однозначно встановлюють правила гри в рамках обміну інформацією відповідно до Common Reporting Standards (CRS).
Наступним кроком стане підписання двосторонніх угод з країнами, які також побажають обмінюватися інформацією з Україною.
Крім того, Україна повинна забезпечити виконання технічних вимог щодо збереження конфіденційності при передачі інформації
Першими в обміні інформацією можуть стати наші сусіди - країни Балтії, Східної Європи, Кіпр і Нідерланди, Австрія, Швейцарія.
Це означає, що Податкове відомство України також отримає інформацію про закордонні рахунки українців в цих країнах.
FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act – закон про дотримання податкових вимог по закордонних рахунках, був прийнятий в США в 2010 році і вступив в силу в 2014.
Більшість країн підписали міжурядові угоди з США в перші 2 роки дії закону.
У лютому 2017 було підписано угоду з Україною. І ось, до кінця 2019 року президент підписав ратифікацію, а Рада прийняла за основу зміни локального законодавства.
План BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) – Порядок протидії розмивання податкової бази і виведення доходів з-під оподаткування, був схвалений в кінці 2015 року, а його впровадження почалося в 2016 році.
Користуючись аналогією, можна припустити, що обмін інформацією по залишкам на рахунках для податкових цілей в Україні запрацює з 2021 року.
Але з огляду на підвищений інтерес до впровадження податкової амністії і звітів по контрольованим іноземним компаніям, можу припустити, що інформація в перший звіт може потрапити в тому числі за діяльність в 2020 році.
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